Le migliori partite di Champions League della stagione: qual è stata la tua preferita?

﻿La UEFA Champions League 2025/26 sta per concludersi, con un format che ancora una volta ha regalato colpi di scena e momenti intriganti mentre 36 squadre si davano battaglia per arrivare in finale.

UEFA.com seleziona dieci partite che riassumono al meglio le emozioni della più importante competizione europea per club: vota la tua preferita qui sotto!

La prima giornata della fase campionato regala una partita memorabile, con tutti gli otto gol nel secondo tempo. Karim Adeyemi e Felix Nmecha portano in vantaggio gli ospiti da fuori area, ma la splendida rete di Kenan Yıldız e la precisa conclusione di Dušan Vlahović pareggiano subito i conti. Il tiro di Yan Couto e il rigore di Ramy Bensebaini sembrano suggellare la vittoria del Dortmund, ma nei minuti di recupero Vlahović accorcia le distanze e Lloyd Kelly sigla il gol del pareggio in extremis con un colpo di testa.

Highlights: Juventus-Borussia Dortmund 4-4

Nove gol, due rigori e due espulsioni: in questa partita si vede praticamente di tutto. Willian Pacho porta in vantaggio i campioni in carica, ma Aleix García pareggia al 38' dopo un rigore sbagliato da Alejandro Grimaldo e un'espulsione per parte (Robert Andrich del Leverkusen e Illia Zabarnyi del Paris). Gli uomini di Luis Enrique hanno ancora tempo per segnare tre gol prima dell'intervallo (doppietta di Désiré Doué) e dilagano dopo l'intervallo con Nuno Mendes, Ousmane Dembélé e Vitinha.

Highlights: Leverkusen - Paris 2-7

Kylian Mbappé segna quattro gol e decide la partita a favore dei Blancos al Pireo. Chiquinho apre le marcature per i padroni di casa, ma Mbappé segna una tripletta in sette minuti – la seconda più veloce nella storia della Champions League – e porta avanti la squadra di Xavi Alonso. Mehdi Taremi riporta in partita i padroni di casa nella ripresa e nemmeno il quarto gol di Mbappé riesce a domare la squadra di José Luis Mendilibar, che riaccende il finale con un gol di testa di Ayoub El Kaabi all'81'.

Highlights: Olympiacos - Real Madrid 3-4

Una partita ricca di colpi di scena si conclude con un posto agli spareggi per il Benfica grazie a un gol di testa del portiere Anatoliy Trubin al 98', che porta la squadra portoghese al 24° posto. La formazione lusitana sembra destinata a rimanere fuori dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta nonostante la rimonta da uno 0-1 al 3-1 con una doppietta di Andreas Schjelderup e un rigore di Vangelis Pavlidis. Il secondo gol di Mbappé – il 13° nella fase campionato – condanna i padroni di casa fino a quando José Mourinho invita Trubin ad andare avanti: contro una squadra improvvisamente ridotta in nove uomini, il portiere ucraino sferra il colpo decisivo.

Highlights: Benfica - Real Madrid 4-2

Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta: Galatasaray - Juventus 5-2

La squadra turca si qualifica per questo turno con dieci punti nella fase campionato ma mostra il suo vero volto in questa sfida. La doppietta di Teun Koopmeiners porta i bianconeri sul 2-1 all'intervallo, ma il tap-in di Noa Lang e il colpo di testa di Davinson Sánchez ribaltano il risultato. L'espulsione di Juan Cabal penalizza ulteriormente la squadra di Luciano Spalletti, con Lang e Sacha Boey che ne approfittano subito. Le emozioni, però, non finiscono a Istanbul: al ritorno, la Juventus tenta la rimonta e porta la gara ai supplementari, ma poi si arrende a un 7-5 complessivo.

Highlights: Galatasaray - Juventus 5-2

Andata ottavi di finale: Paris - Chelsea 5-2

Le due squadre danno vita a un'altra classica nel primo incontro. Bradley Barcola e Ousmane Dembélé portano in vantaggio i detentori del titolo per due volte, ma Malo Gusto ed Enzo Fernández pareggiano puntualmente e il risultato rimane sul 2-2 fino agli ultimi 16 minuti. Poi il Paris dilaga con un gol di Vitinha e una doppietta di Khvicha Kvaratskhelia, che sarà fondamentale anche al ritorno con un gol in avvio che spiana la strada a un 8-2 complessivo.

Highlights: Paris - Chelsea 5-2

La squadra norvegese sembra avere un vantaggio incolmabile dopo il 3-0 all'andata, ma all'Estádio José Alvalade si consuma una delle più grandi rimonte nella storia della Champions League. Gonçalo Inácio sblocca il risultato con un colpo di testa nel primo tempo, seguito dalla rete di Pedro Gonçalves e dal rigore di Luis Suárez che portano la gara ai supplementari. Il Bodø/Glimt, però, non riesce ad alzare la testa: Maximiliano Araújo porta subito in vantaggio i padroni di casa, mentre Rafael Nel sigla il gol decisivo nei minuti finali e completa una storica rimonta.

Highlights: Sporting CP - Bodø/Glimt 5-0

Ritorno ottavi di finale: Barcelona - Newcastle 7-2

Le squadre rimangono in perfetto equilibrio per tre quarti della doppia sfida. Dopo l'1-1 dell'andata, Anthony Elanga pareggia due volte nei primi 28 minuti al ritorno, ma il rigore di Lamine Yamal allo scadere del primo tempo porta il vento a favore del Barcellona. Nella ripresa arrivano quattro reti in 21 minuti: Fermín López sigla il 4-2, Robert Lewandowski firma una doppietta e Raphinha corona una prestazione straordinaria.

Highlights: Barcellona - Newcastle 7-2

Ritorno quarti di finale: Bayern - Real Madrid 4-3

Luis Díaz e Harry Kane avevano regalato al Bayern una vittoria per 2-1 all'andata, ma il gol di Arda Güler al 1' della gara di ritorno dà il via al tentativo di rimonta delle merengues. Aleksandar Pavlović risponde prontamente, ma una punizione di Arda Güler ristabilisce la parità complessiva. Dopo un gol di Kane per i padroni di casa, Mbappé porta il Real Madrid sul 3-2 all'intervallo. Il risultato rimane invariato fino al penultimo minuto del secondo tempo, quando Luis Díaz riporta avanti il Bayern poco dopo l'espulsione di Eduardo Camavinga. Nel finale, Michael Olise segna il gol decisivo con un tiro memorabile.

Highlights: Bayern München - Real Madrid 4-3

Poche partite di Champions League sono state migliori di questa, con 90 minuti di pura azione da una parte all'altra del campo. Dopo un rigore di Kane e un gol di Kvaratskhelia, il Paris Saint-Germain passa in vantaggio due volte nel primo tempo con un colpo di testa di João Neves e un rigore di Dembélé, intervallati da uno splendido gol su azione personale di Olise. Kvaratskhelia e Dembélé portano il Paris sul 5-2 prima dell'ora di gioco, ma il Bayern reagisce con un colpo di testa di Dayot Upamecano e una sublime conclusione di Luis Díaz al 68' in una classica senza tempo.