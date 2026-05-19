Champions League 2025/26: la stagione in numeri

Le statistiche non includono le qualificazioni se non indicato diversamente.

1 Il Bodø/Glimt è diventato la prima squadra norvegese a vincere una sfida ad eliminazione diretta in UEFA Champions League, quando ha superato l'Inter negli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Il Qarabağ, invece, è stato il primo club dell'Azerbaigian a vincere una partita di Champions League grazie al successo per 3-2 contro il Benfica alla prima giornata.

3 Il Paris è la prima squadra francese ad aver raggiunto per tre volte la finale di Coppa dei Campioni/Champions League, e la prima a raggiungere due finali consecutive. Il Chelsea ha centrato un nuovo primato nella vittoria per 5-1 contro l'Ajax alla terza giornata: è infatti diventata la prima squadra nella storia della UEFA Champions League a mandare a segno tre giocatori sotto i 20 anni nella stessa partita (Marc Guiu, Estêvão Willian e Tyrique George).

4 Quattro squadre hanno fatto il loro debutto assoluto nella fase a gironi/campionato di Champions League in questa stagione: Bodø/Glimt, Kairat, Union SG e Pafos..

6 Nella quinta giornata, Kylian Mbappé ha realizzato la seconda tripletta più veloce nella storia della Champions League, segnando tre gol contro l'Olympiacos in sei minuti e 42 secondi. Il primato rimane però a Mohamed Salah che nel 2022, con il Liverpool, mise a segno tre gol contro i Rangers in appena sei minuti e 12 secondi.

7 Harry Kane è diventato il primo giocatore inglese a segnare in sette partite consecutive di Champions League. Il suo bottino di 14 gol in questa stagione rappresenta anche il record assoluto per un giocatore inglese in una singola edizione della competizione.

8 Gli otto gol nel pareggio per 4-4 tra Juventus e Dortmund nella prima giornata hanno eguagliato il record di gol in una partita tra squadre italiane e tedesche nelle competizioni UEFA.

10 Con la rete di Senny Mayulu nella vittoria per 3-0 contro il Chelsea, dieci dei gol del Paris Saint-Germain in questa stagione sono stati segnati da giocatori entrati dalla panchina, superando il precedente record in Champions League stabilito dal Kaiserslautern nella stagione 1998/99.

11 Col successo dell'Arsenal contro lo Sporting CP nei quarti di finale, le squadre inglesi hanno vinto gli ultimi 11 incontri con andata e ritorno in Champions League contro avversari portoghesi. Quello è stato inoltre il decimo quarto di finale di Coppa dei Campioni/Champions League tra squadre inglesi e portoghesi, con le squadre inglesi che hanno superato il turno in tutte e dieci le occasioni.

13 L'attaccante del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha chiuso la fase campionato come capocannoniere con 13 reti, superando il record di Cristiano Ronaldo di 11 gol segnati in una fase a gironi/campionato della Champions League (stabilito nella stagione 2015/16).

Guarda tutti i gol di Kylian Mbappé nella fase campionato

14 L'Arsenal è diventata la prima squadra a rimanere imbattuta nelle prime 14 partite di una singola edizione di Champions League. Col successo per 1-0 contro il Villarreal alla quarta giornata, il Pafos è diventato il primo club cipriota ad aver sconfitto una spagnola nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

15 Alla quarta giornata, Max Dowman dell'Arsenal è diventato il più giovane a esordire in Champions League, a soli 15 anni e 308 giorni. Con la rete alla settima giornata contro lo Slavia Praha, Robert Lewandowski è andato in gol per 15 edizioni consecutive.

17 Tutte le 17 squadre italiane che avevano perso per due o più gol nella partita di andata di una doppia sfida di una competizione UEFA contro una squadra tedesca, avevano poi perso la doppia sfida; questo trend si è interrotto con l'Atalanta che ha ribaltato la sconfitta battendo il Dortmund negli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

18 Franco Mastantuono (18 anni e 33 giorni) è diventato il giocatore più giovane a partire titolare con il Real Madrid in Champions League, quando è stato schierato dal primo minuto contro il Marseille alla prima giornata.

19 Lamine Yamal ha segnato più gol ﻿(11)prima dei 19 anni di qualsiasi altro giocatore nella storia della competizione: il record era precedentemente detenuto da Kylian Mbappé (dieci). Yamal (18 anni e 240 giorni) è anche diventato il giocatore più giovane a raggiungere le 30 presenze nella competizione, superando il precedente record di Warren Zaïre-Emery di 19 anni e 227 giorni.

20 Warren Zaïre-Emery ha comunque stabilito un nuovo record: il centrocampista del Paris Saint-Germain, a 20 anni e 31 giorni, è diventato il giocatore più giovane di sempre a raggiungere le 40 presenze in Champions League, strappando il primato a Jude Bellingham (21 anni e 164 giorni).

21 Alla sesta giornata, João Neves del Paris Saint-Germain (21 anni e 74 giorni) è diventato il più giovane calciatore portoghese a raggiungere le 30 presenze in Champions League, battendo il record detenuto da Cristiano Ronaldo (22 anni e 226 giorni).

22 Con la vittoria per 3-1 sul Chelsea alla prima giornata, il Bayern ha vinto la partita d'esordio in 22 edizioni consecutive della Champions League.

23 Jamal Musiala (23 anni e 48 giorni) è diventato il più giovane calciatore tedesco a raggiungere le 50 presenze in Champions League, superando Thomas Müller, che aveva 24 anni e 53 giorni quando raggiunse questo traguardo nel novembre 2013.

24 Jordan Larsson ha segnato il suo primo gol in Champions League col Copenhagen contro il Leverkusen il 18 settembre – esattamente 24 anni dopo che suo padre Henrik aveva segnato il suo primo gol nella fase a gironi con il Celtic.

25 Julián Álvarez ha segnato il suo 25° gol in Champions League alla sua 41ª presenza nella competizione nell'1-1 dell'Atleti contro l'Arsenal nell'andata della semifinale. Si tratta del record più veloce mai stabilito da un calciatore argentino, avendo superato il primato di Lionel Messi di 25 gol in 42 presenze.

30 Nessun'altra coppia di squadre si è affrontata così spesso nelle competizioni UEFA come il Real Madrid e il Bayern, con ben 30 scontri diretti all'attivo, tutti disputati in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo l'incrocio nei quarti di finale. Il bilancio è adesso in pari, con 13 vittorie ciascuna e quattro pareggi.

Highlights: Bayern München - Real Madrid 4-3 ﻿

31 Il Club Brugge ha segnato tre gol contro una spagnola per la prima volta quando ha pareggiato 3-3 col Barcelona alla quarta giornata, in quello che è stato il 31° incontro contro una spagnola in competizioni UEFA.

34 Il gol di Arda Güler dopo 34 secondi nel ritorno dei quarti di finale contro il Bayern è stato il più veloce del Real Madrid nell'era della Champions League.

36 Il secondo gol di Pierre-Emerick Aubameyang nella vittoria per 2-1 del Marseille sul Newcastle alla quinta giornata è stato il suo 20° in Champions League. All'età di 36 anni e 160 giorni, è diventato il giocatore più anziano a raggiungere questo traguardo, superando Olivier Giroud (36 anni e 25 giorni).

37 Robert Lewandowski (37 anni e 209 giorni) è diventato il calciatore più anziano a segnare in una partita della fase a eliminazione diretta di Champions League, realizzando una doppietta nel 7-2 del Barcelona sul Newcastle nel ritorno degli ottavi. Il Newcastle è stato inoltre la 41ª squadra diversa contro cui l'attaccante polacco ha segnato in Champions League: un nuovo record, dopo che Lionel Messi aveva segnato contro 40 squadre diverse nella competizione.

40 È la prima volta nella storia della competizione che due squadre diverse superano entrambe i 40 gol in una singola edizione: il Paris con 44 e il Bayern con 43.

49 Erling Haaland è diventato il decimo giocatore a raggiungere quota 50 gol in Champions League, ma è stato il più veloce a farlo (49 partite), superando il precedente record detenuto da Ruud van Nistelrooy (62 partite).

50 Mohamed Salah è diventato il primo calciatore africano a raggiungere il traguardo dei 50 gol in Champions League grazie alla rete realizzata nel 4-0 del Liverpool sul Galatasaray nel ritorno degli ottavi. Jude Bellingham (22 anni e 128 giorni) è diventato il giocatore più giovane ad aver disputato 50 partite di Champions League: il record era precedentemente detenuto da Iker Casillas (22 anni e 155 giorni).

60,6 Il Barcelona ha avuto una media del 60,6% di possesso palla durante tutta la stagione, la più alta tra le 36 squadre di questa edizione.

66 La vittoria per 5-4 del Paris sul Bayern è stata la partita con più gol (a pari merito con la vittoria per 6-3 dell'Eintracht Frankfurt sui Rangers nella Coppa dei Campioni 1959/60 – 66 anni fa) in una semifinale di competizioni UEFA per club maschili. È stata anche la centesima vittoria del Paris in Champions League, che lo ha reso il primo club francese a raggiungere questo traguardo.

Highlights: Paris - Bayern München 5-4 ﻿

71 La terza giornata è stata quella con più gol nella storia della Champions League, con 71 gol in 18 partite.

77 Luis Enrique ha conquistato la sua 50ª vittoria in Champions League come allenatore alla sua 77ª partita, raggiungendo questo traguardo più rapidamente di qualsiasi altro allenatore prima di lui. Il record era detenuto in precedenza da Pep Guardiola, che aveva raggiunto le 50 vittorie alla sua 79ª partita.

80 Vinícius Júnior (25 anni e 248 giorni) è diventato il giocatore più giovane ad aver raggiunto le 80 presenze nel tabellone principale di Champions League, superando il record di Kylian Mbappé, che aveva raggiunto questo traguardo a 26 anni e 33 giorni.

121 Nel pareggio per 1-1 tra Paris e Bayern nel ritorno della semifinale, Marquinhos ha disputato la sua 121ª partita in Champions League, superando il record per un calciatore brasiliano precedentemente detenuto da Roberto Carlos (120).

200 Nella prima giornata, il Real Madrid è diventato la prima squadra a raggiungere le 200 vittorie e i 700 gol in Champions League.

250 Il Galatasaray ha stabilito due record nella vittoria per 5-2 sulla Juventus nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Innanzitutto ha raggiunto le 200 partite in Coppa dei Campioni/Champions League e poi, con il secondo gol, ha raggiunto quota 250 reti nella competizione, diventando la prima squadra turca a raggiungere entrambi questi traguardi.

Highlights: Galatasaray - Juventus 5-2 ﻿

500 Juventus e Liverpool hanno entrambi raggiunto quota 500 gol in Coppa dei Campioni/Champions League alla quinta giornata – Real Madrid, Bayern, Barcelona, Manchester United e Benfica sono gli unici club ad aver tagliato questo traguardo prima di loro.

653 Complessivamente sono stati segnati 653 gol tra fase campionato e fase a eliminazione diretta, ancor prima della finale. La media dei gol a partita durante tutto il torneo è stata di 3,48.