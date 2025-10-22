Terza giornata di Champions League da record con 71 gol: guarda le serate con più gol di sempre e i record di marcature nella fase a gironi

La terza giornata di UEFA Champions League 2025/26 diventa quella con più gol di sempre nella massima competizione, 71, superando il record stabilito la scorsa stagione ed eguagliando quello della prima giornata di questa edizione.

Tutte le statistiche si riferiscono alle partite della fase a gironi (sei giornate) tra il 1992/93-2023/24 (esclusa la seconda fase a gironi delle stagioni 1999/2000-2002/03) e alle partite della fase campionato (otto giornate) dal 2024/25 in poi.

Le partite di Champions League con più gol

Qual è stata la giornata di Champions League con più gol?

Terza giornata 2025/26 (71 gol, 18 partite)Prima giornata 2025/26 (67 gol, 18 partite)

Quinta giornata 2024/25 (67 gol, 18 partite)

Ottava giornata 2024/25 (64 gol, 18 partite)

Prima giornata 2000/01 (63 gol, 16 partite)

Seconda giornata 2025/26 (62 gol, 18 partite)

Terza giornata 2020/21 (62, 16 partite)

Settima giornata 2024/25 (59 gol, 18 partite)

Sesta giornata 2024/25 (59 gol, 18 partite)

Quinta giornata 2022/23 (59, 16 partite)

Terza giornata 2021/22 (59, 16 partite)

Terza giornata 2014/15 (59, 16 partite)

Quarta giornata 2012/13 (58, 16 partite)

Seconda giornata 2024/25 (58 gol, 18 partite)

Il racconto di una settimana da record



In sei partite su 18 della terza giornata sono stati realizzati almeno cinque gol: Chelsea e Liverpool ne hanno segnati cinque, il PSV Eindhoven sei e i campioni in carica del Paris Saint-Germain addirittura sette contro il Bayer Leverkusen in Germania. Nonostante il totale da record, tre gare si sono concluse senza reti.

Desiré Doué (PSG) AFP via Getty Images

Martedì 21 ottobre 2025

Barcelona - Olympiacos 6-1

Kairat Almaty - Pafos 0-0

Arsenal - Atlético de Madrid 4-0

Leverkusen - Paris Saint-Germain 2-7

Copenhagen - Borussia Dortmund 2-4

Newcastle United - Benfica 3-0

PSV Eindhoven - Napoli 6-2

Union Saint-Gilloise - Inter 0-4

Villarreal - Manchester City 0-2

Mercoledì 22 ottobre 2025

Athletic Club - Qarabağ 3-1

Galatasaray - Bodø/Glimt 3-1

Monaco - Tottenham 0-0

Atalanta - Slavia Praha 0-0

Chelsea - Ajax 5-1

Frankfurt - Liverpool 1-5

Bayern München - Club Brugge 4-0

Real Madrid - Juventus 1-0

Sporting CP - Marseille 2-1

I 618 gol in 189 partite nella stagione 2024/25 hanno rappresentato un nuovo record, sia per il maggior numero di gol che per i gol a partita, con una media di 3,27 a partita che ha superato il primato del 2020/21 (3,24).

Qual è il record di gol segnati in una serata della fase campionato di Champions League?

64 gol in 18 partite, 29/01/2025

Aston Villa - Celtic 4-2

Bayer Leverkusen - Sparta Praha 2-0

Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk 3-1

Young Boys - Crvena Zvezda 0-1

Barcelona - Atalanta 2-2

Bayern München - Slovan Bratislava 3-1

Inter - Monaco 3-0

Salzburg - Atlético de Madrid 1-4

Girona - Arsenal 1-2

GNK Dinamo - AC Milan 2-1

Juventus - Benfica 0-2

LOSC Lille - Feyenoord 6-1

Manchester City - Club Brugge 3-1

PSV Eindhoven - Liverpool 3-2

Sturm Graz - Leipzig 1-0

Sporting CP - Bologna 1-1

Brest - Real Madrid 0-3

Stuttgart - Paris Saint-Germain 1-4

Qual è stato il record di gol in una serata della fase a gironi di Champions League?

21 ottobre 2014: Roma - Bayern 1-7

44 gol in 12 partite, 01/10/1997

Monaco - Leverkusen 4-0, Lierse - Sporting CP 1-1

Beşiktaş - Paris 3-1, IFK Göteborg - Bayern 1-3

Rosenborg - Olympiacos 5-1, Porto - Real Madrid 0-2

Dynamo Kyiv - Newcastle 2-2, Barcelona - PSV 2-2

Man Utd - Juventus 3-2, Feyenoord - Košice 2-0

Parma - Galatasaray 2-0, Dortmund - Sparta Praha 4-1

Record della fase a gironi/campionato

Qual è stato il record di gol in un girone di Champions League in una sola serata?

16 gol

25/10/2022, Gruppo H: Benfica - Juventus 4-3, Paris - Maccabi Haifa 7-2

Qual è il record di gol per ogni giornata di Champions League?

Prima giornata: 67 gol in 18 partite (2025/26)

Seconda giornata: ﻿62 gol in 18 partite (2025/26)

Terza giornata: 71 gol in 18 partite (2025/26)﻿

Quarta giornata: 58 gol in 16 partite (2012/13)

Quinta giornata: 59 gol in 16 partite (2022/23)

Sesta giornata: 59 gol in 18 partite (2024/25)

Settima giornata: 59 gol in 18 partite (2024/25)

Ottava giornata 64 gol in 18 partite (2024/25)