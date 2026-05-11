Performance Insights di Champions League: l'efficacia dei piani tattici delle finaliste

Cosa serve per raggiungere una finale di UEFA Champions League? Gli ingredienti possono variare, ma includono sicuramente il talento individuale, un eccellente lavoro di squadra e la capacità di stare dalla parte giusta quando la partita viene decisa da margini minimi.

Nel caso dell’Arsenal e del Paris Saint-Germain, possiamo aggiungere un altro elemento: l’applicazione impressionante e vincente di un piano tattico in ciascuna delle partite di ritorno delle semifinali della scorsa settimana.

Con il loro approccio, entrambe le squadre hanno dovuto far fronte a una sfida particolare dopo la partita di andata: rispettivamente, Il blocco difensivo ben organizzato dell'Atlético Madrid e la pericolosità degli esterni del Bayern. La risposta dell'Arsenal è stata quella di cercare gli inserimenti alle spalle della difesa avversaria, mentre il Paris ha puntato su uno sforzo difensivo collettivo, che approfondiremo di seguito con il contributo degli osservatori tecnici UEFA, Rui Faria e Ange Postecoglou.

I tagli dell'Arsenal dietro la difesa avversaria

"Vogliono avere una visione frontale del gioco", ha spiegato l’osservatore tecnico UEFA, Edin Terzić, analizzando l’approccio dell’Atlético nella partita di andata. Martedì sera l’Arsenal per aprire le maglie della difesa avversaria, ha cercato di inserirsi negli spazi non appena ne vedeva la possibilità.

Come mostra il grafico qui sopra, mentre nella partita di andata si erano registrati in totale 35 inserimenti in profondità da parte dei giocatori dell'Arsenal, nel ritorno ce ne sono stati 63. L'attaccante Viktor Gyökeres ne ha effettuati 29 da solo, coprendo così un totale di 722 metri con gli scatti.

Gran parte della pericolosità offensiva dell'Arsenal nella vittoria per 1-0 è derivata dalle incursioni alle spalle della difesa avversaria: 1,3 del loro xG complessivo pari a 1,6.

Analisi tattica: i tagli dell'Arsenal dietro la difesa avversaria

Il video qui sopra offre una serie di esempi: il primo riguarda Ben White, Bukayo Saka ed Eberechi Eze, mentre il secondo mostra come Saka riesca a smarcarsi alle spalle di Matteo Ruggeri grazie a un movimento intelligente.

Faria ha osservato: "Possiamo considerare la corsa in profondità come uno dei movimenti più importanti nel calcio perché permette a una squadra di allungare le linee difensive avversarie, creare spazi tra le linee e trasformare il possesso palla in penetrazione".

Il resto del video si sofferma su Gyökeres, il centravanti il cui movimento, secondo Faria, ha contribuito a scoraggiare l'Atleti dal pressare in modo aggressivo in alcuni momenti.

"Invece di pensare ad avanzare per comprimere gli spazi e supportare la pressione, i difensori dell'Atlético si preoccupano di proteggere lo spazio alle spalle e difendere la propria porta", ha spiegato.

"Il contributo che sta dando alla squadra è semplicemente incredibile", ha dichiarato l'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta. Come mostra l'ultimo filmato, è stata proprio una sua incursione alle spalle della difesa avversaria a portare al gol della vittoria di Saka. "Quella minaccia costringe il blocco difensivo dell'Atlético ad arretrare e a difendersi più vicino alla propria porta", ha aggiunto Faria, e l'Arsenal gliel'ha fatta pagare cara

Rui Faria: perché i tagli dietro la difesa avversaria sono così importanti? • Creano incertezza – I difensori sono costretti a girarsi e a trovarsi di fronte alla propria porta. Si sentono meno a loro agio quando si trovano col viso rivolto alla propria porta, poiché ciò crea incertezza ed esitazione.

• Creano spazi – Anche se chi effettua il taglio non riceve la palla, i difensori arretrano per seguire il movimento, aprendo spazi tra le linee per gli altri.

• Alzano i ritmi – Anziché far girare la palla lentamente all'interno di un blocco compatto, una corsa al momento giusto può aggirare la pressione e creare rapidamente un'occasione.

• Allargano le difese – Senza incursioni in profondità, i difensori possono avanzare sul campo e restringere gli spazi. Le continue incursioni rendono più difficile mantenere quella compattezza.

L''effetto imbuto' del Paris chiude gli spazi nelle zone centrali

Spostandoci sulla sfida tra Bayern e Paris nel ritorno, Ange Postecoglou ha sottolineato l'ottimo lavoro difensivo degli ospiti nel contenere la pericolosità degli esterni Michael Olise e Luis Díaz, autori di prestazioni brillanti – e di gol – nella partita di andata, conclusasi con nove reti. Per Postecoglou, il fattore chiave è stato il modo in cui i giocatori del Paris hanno coperto le zone centrali del campo.

Analisi tattica: l'effetto imbuto del Paris

Postecoglou ha spiegato: "Analizzando il gioco del Bayern, molti dei suoi gol nascono da situazioni di uno contro uno, con gli esterni che tagliano verso l'interno, effettuano traversoni vero il centro dell'area o vanno al cross di prima. Al ritorno non hanno mai avuto l'occasione di riuscirci perché il Paris ha sempre saturato quelle zone".

Nel video qui sopra possiamo vedere alcuni esempi di questa tattica difensiva della squadra di Luis Enrique.

Il Paris si è posizionato in profondità con molti giocatori e ha sempre avuto un vantaggio numerico nella difesa della propria area. Ha dimostrato intelligenza nel modo di difendersi e l'esempio di Willian Pacho nel terzo video ne è la prova: guardate come esorta il suo compagno di squadra, Nuno Mendes, a spingere Olise verso l'esterno piuttosto che verso l'interno, sul suo piede preferito. Quando la palla arriva, il Paris è pronto con molti uomini nella propria area. "Hanno coperto ogni possibile scenario", ha aggiunto Postecoglou

"Il Paris ha difeso i cross in modo incredibile. Ha sempre gestito molto bene le seconde palle. E anche se siamo riusciti a creare situazioni pericolose, loro ci hanno impedito di tirare in porta". Vincent Kompany, allenatore Bayern

Nell'ultimo video vediamo il Paris che difende con un blocco avanzato, impedendo al Bayern di creare occasioni da gol. "Di solito è proprio in queste situazioni che il Bayern riesce a fare male agli avversari", ha detto Postecoglou, "ma questa volta non ci è riuscito, perché la presenza numerica e la disciplina del PSG non glielo hanno permesso".

Analisi tattica: la gestione delle transizioni

L'ultimo punto sollevato da Postecoglou, che vediamo anche in questo video, riguarda la gestione della partita da parte del Paris quando si presentavano occasioni in contropiede. "Hanno sempre cercato di avere giocatori dietro la linea della palla. E considerato il contesto della partita, esserci riusciti è stato emblematico della loro forza e mentalità, il tutto senza limitare la loro capacità di mettere in difficoltà gli avversari in fase di transizione".

Il punto dell'allenatore: l'importanza della mentalità di squadra

L'allenatore del Paris, Luis Enrique, ha elogiato l'eccellenza difensiva della sua squadra nella partita di ritorno a Monaco e, per Ange Postecoglou, la loro prestazione ha offerto un brillante esempio di come i singoli di talento possano integrarsi perfettamente nell'etica di gruppo. "Abbiamo assistito a un impegno collettivo verso ciò di cui la squadra aveva bisogno in quel preciso momento", ha affermato Postecoglou.

Dopo le emozioni della vittoria per 5-4 nella partita di andata, questa è stata l'altra faccia del Paris – "un aspetto del gioco che forse non avevano avuto bisogno di mostrare fino ad ora", come ha detto Postecoglou di una squadra che, cosa molto insolita per loro, ha avuto solo il 34% di possesso palla contro il Bayern.

"Ci sono stati giocatori offensivi di enorme talento che hanno capito che i principi difensivi erano fondamentali in questo incontro e li hanno seguiti scrupolosamente, dimostrando una disciplina impeccabile. Penso che questo sia il punto principale dell’allenamento: c’è quella consapevolezza collettiva che, in una partita come questa in particolare dove l'avversario può cambiare le sorti della gara in qualsiasi momento, non importa chi sei o quale sia il tuo ruolo, ci saranno momenti in cui tutti devono difendere e applicare i principi difensivi".

"Quando si ottiene questa consapevolezza da parte del gruppo, allora diventa davvero difficile per chiunque. Quella mentalità collettiva è stata fondamentale nel successo contro il Bayern.

Rui Faria è stato il vice di José Mourinho nei successi in Coppa UEFA e UEFA Champions League con il Porto, e nei trionfi nelle competizioni nazionali con Chelsea e Real Madrid. Da vice di Mourinho ha poi vinto la Champions League 2009/10 con l'Inter e la UEFA Europa League 2016/17 con il Manchester United.

Dopo essersi affermato come allenatore in Australia, il greco Ange Postecoglou ha portato il suo stile di gioco offensivo in Europa, vincendo le due competizioni nazionali il primo anno e le tre nazionali nel secondo anno al Celtic, prima di guidare il Tottenham alla gloria in Europa League nel 2024/25.