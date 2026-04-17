Performance Insights di Champions League: il Paris è riuscito a trovare la via della vittoria

Per i giocatori del Paris Saint-Germain, in alcuni momenti della trasferta di UEFA Champions League di martedì ad Anfield, si è forse avuta la sensazione di attraversare una tempesta.

Dopotutto, proprio come nella vittoria degli ottavi di finale contro i Reds della scorsa stagione, i giocatori di Luis Enrique hanno dovuto dare prova delle loro capacità difensive per resistere ai momenti di forte pressione del Liverpool.

Sebbene alla tirata dei conti la partita sia stata decisa dalla freddezza sotto porta di Ousmane Dembélé, per l'unità di analisi delle partite della UEFA ci sono stati altri aspetti degni di nota: non solo la già citata eccellenza difensiva del Paris, ma anche l'intensità e l'intelligenza alla base del pressing del Liverpool e il modo in cui gli ospiti si sono adattati usando un approccio più diretto in fase di possesso palla.

Il pressing del Liverpool

"L'intensità con cui abbiamo giocato oggi è stata incredibile", ha detto l'allenatore del Liverpool, Arne Slot. Spinti dal calore dei propri tifosi, il Liverpool ha messo in atto una strategia di pressing alto, e il video qui sotto mostra due esempi di questo approccio.

Insights di Champions League: il successo del pressing del Liverpool

L'osservatore tecnico UEFA, Ange Postecoglou, ha sottolineato che il Liverpool, pur adottando un sistema a zona, ha giocato a uomo nella zona alta del campo. Il Paris spesso ha conquistato il possesso palla e messo in difficoltà gli avversari con le sue rotazioni, ma il Liverpool ha sempre trovato una soluzione efficace.

Postecoglou ha spiegato: "Il Liverpool ha cercato di mantenere il proprio assetto tattico, pur passando a una marcatura a uomo non appena andava in pressing". Come mostrano i filmati, il Liverpool ha adottato un blocco compatto e ha pressato da lì – con l'innesco della pressione che avveniva quando la palla veniva giocata all'indietro.

"Il punto chiave è che a volte, quando si parla di marcatura a uomo, si dice: 'Ognuno ha un giocatore specifico da marcare', mentre la marcatura a zona implica che non ci può essere un giocatore specifico da marcare. Il secondo filmato illustra la varietà dei posizionamenti e dei movimenti del Liverpool.

Nel complesso, il Liverpool ha mostrato una fisicità e un'aggressività impressionanti. Il centrocampista Dominik Szoboszlai è salito in cattedra con 11 recuperi palla, più di qualsiasi altro giocatore nella competizione questa settimana.

La manovra verticale del Paris

Soffermandosi su quei filmati relativi al pressing, Postecoglou ha detto: "Ryan Gravenberch e Szoboszlai hanno fatto un ottimo lavoro nel chiudere gli spazi a centrocampo. Hanno impedito al PSG di giocare in quella zona centrale in cui ama agire".

Il Paris ha cercato di reagire aggirando il pressing in alcune occasioni, come si vede nel secondo video.

Insights di Champions League: il Paris supera il pressing avversario

"Il Paris ha cercato di superare la tattica del Liverpool giocando in modo un po’ più diretto", ha aggiunto Postecoglou. "L’approccio del Liverpool ha davvero messo in difficoltà gli avversari, e se avessero semplicemente continuato a giocare come fanno di solito, forse sarebbero riusciti a sbloccare la partita".

Questo approccio è diventato più evidente nel secondo tempo. La mappa qui sotto dei passaggi del portiere Matvei Safonov illustra il punto, mostrando un netto aumento della sua distanza media di distribuzione nella seconda metà della partita. Prima dell'intervallo, sei dei suoi 11 passaggi (54,5%) sono stati ricevuti nella trequarti difensiva del Paris; dopo l'intervallo, nessuno su 21.

Approfondendo i vantaggi di questa strategia, Postecoglou ha dichiarato: "Incanta come abbiano aggirato la pressione, impedendo al Liverpool di recuperare palla in zona alta. Ciò ha avuto un duplice effetto per il Paris: da un lato ha neutralizzato la pericolosità offensiva del Liverpool, che non riusciva a recuperare palla in zona alta, e dall’altro ha permesso al Paris di portarsi nella trequarti del Liverpool, proprio dove voleva essere".

"Quando si sono resi conto che le zone centrali erano intasate, hanno dovuto optare per una soluzione più diretta". L'osservatore tecnico della UEFA, Ange Postecoglou, sul cambiamento tattico del Paris

Nel turno precedente, Postecoglou aveva osservato come l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, avesse apportato importanti modifiche in corso d’opera contro il Real Madrid, mentre qui Luis Enrique e i suoi giocatori si stavano adattando alle circostanze pur mantenendo un chiaro senso della propria identità.

"Sì, c’è la metodologia, la filosofia, ma si tratta anche di gestire bene la partita", ha affermato Postecoglou. "Ho avuto l'impressione che Luis Enrique pensasse: 'Ok, a volte dobbiamo essere più diretti. A volte dobbiamo difenderci con grande determinazione e anche smorzare un po' l'entusiasmo dello stadio, pur mantenendo la qualità necessaria per mettere in difficoltà gli avversari'".

La tattica difensiva del Paris

Anche la fase difensiva ha catturato l'attenzione dell'unità di analisi delle partite della UEFA. Si sono viste delle analogie con la scorsa stagione, quando il Paris Saint-Germain si era guadagnato gli elogi per la sua magistrale prestazione difensiva ad Anfield, grazie a una difesa eccellente che ha neutralizzato il Liverpool.

Insights di Champions League: la solidità difensiva del Paris

"Per vincere questo tipo di partite bisogna difendere con grande intensità", ha spiegato Luis Enrique. "Oggi abbiamo dimostrato a tutti che siamo pronti a giocare quando abbiamo la palla, ma anche quando non ce l’abbiamo". Il capitano Marquinhos ha svolto un ruolo cruciale, in particolare con il suo straordinario intervento difensivo che ha impedito a Virgil van Dijk di segnare nel primo tempo – come si vede nel primo video qui sopra.

"Se avessimo segnato il primo gol, con Anfield già in delirio sullo 0-0, cosa sarebbe successo sull'1-0?", ha detto Slot dopo la partita, ma grazie al grande intervento di Marquinhos, quella domanda è rimasta puramente ipotetica. E non è stato solo il brasiliano, ovviamente a essere determinante. Come mostrato qui sotto, tutti i difensori del Paris sono stati chiamati in causa – e hanno risposto alla grande.

Il punto dell'allenatore – comprendere il pragmatismo

Secondo l'osservatore tecnico della UEFA, Ange Postecoglou, le precedenti esperienze di Luis Enrique ad Anfield lo hanno preparato ad affrontare la sfida rappresentata da quell'energia e quell'intensità – e il modo in cui ha adattato l'approccio della sua squadra, solleva un punto interessante sulla preparazione ad affrontare le avversità.

"Una cosa fondamentale è capire che, piuttosto che avere un'idea prestabilita su come potrebbero andare le cose, bisogna comprendere l'andamento della partita e il compito immediato da affrontare", ha detto Postecoglou. "Per gli allenatori, è l'esperienza a insegnarlo".

"La realtà è che, che si tratti di pragmatismo o semplicemente di capire qual è la difficoltà effettiva del momento, la cosa fondamentale è riuscire in quel che si fa – in particolare nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League, perché i margini sono molto sottili".

"Non si possono abbandonare i propri principi fondamentali e, se si guarda all'approccio di Luis Enrique, ci sono stati comunque quei principi che si vedono sempre nelle partite del PSG – le rotazioni, il tentativo di far giocare i propri giocatori chiave, quella capacità di sbloccare le partite come solo loro sanno fare con il loro calcio – ma c'è stata anche la consapevolezza che c'era una sfida diversa da superare".

"C'è una differenza nelle partite a eliminazione diretta in Europa, e nell'approccio che si adotta: riconoscere che, in determinate fasi, non si tratta di abbandonare la propria filosofia, ma di prendere atto della sfida che si ha davanti e fare ciò che è necessario per vincere. E questo è stato sicuramente il nostro approccio col Tottenham nella finale di Europa League dello scorso anno, senza per questo voler dire che tutto ciò che abbiamo fatto fino a quel momento non contasse nulla".