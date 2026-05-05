Arsenal - Atleti 1-0 (tot. 2-1), highlights: Bukayo Saka porta i Gunners in finale

Un gol di Bukayo Saka allo scadere del primo tempo affonda l'Atlético Madrid e riporta l'Arsenal in finale di Champions League dopo 20 anni.

I momenti chiave 8': Alvarez conclude a lato su cross di Simeone

45': Saka insacca dalla corta distanza

56': Griezmann costringe Raya all'intervento

60': Ødegaard calcia alto

66': Gyökeres conclude alto su traversone di Hincapié

La partita in breve: i Gunners resistono e vanno a Budapest

Anche se l'Arsenal domina le prime fasi di gioco, sono gli ospiti a creare la prima occasione da gol con Julián Alvarez, che all'8' calcia a lato su cross di Giuliano Simeone al termine di una rapida azione offensiva.

La partita minuto per minuto: Arsenal - Atleti 1-0

Costretti per lo più a tiri dalla lunga distanza per buona parte del primo tempo, i padroni di casa trovano il gol poco prima dell'intervallo, quando Viktor Gyökeres fa partire un cross che termina a Leandro Trossard alla sinistra del dischetto. Il centrocampista belga riesce in qualche modo a calciare tra una selva di giocatori e, quando Jan Oblak respinge il suo tiro, Bukayo Saka è il più lesto a insaccare in ribattuta.

L'Atletico inizia la ripresa con più determinazione; all'11', Antoine Griezmann costringe David Raya a una bella parata con un tiro potente.

Entrambe le squadre effettuano tre cambi poco prima del quarto d'ora e sono proprio i neo entrato dell'Arsenal a sfiorare il gol della sicurezza: il capitano Martin Ødegaard calcia alto poco dopo il suo ingresso in campo, mentre Piero Hincapié serve Gyökeres con un cross preciso ma l'attaccante non inquadra la porta.

I padroni di casa, che vogliono concludere la trentesima partita senza subire gol fra tutte le competizioni, concedono poche occasioni nelle fasi finali, assicurandosi così un posto nella finale del 30 maggio a Budapest.

Formazioni

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori (Hincapié 58'); Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi 74); Saka (Madueke 58'), Eze (Ødegaard 58'), Trossard (Martinelli 83'); Gyökeres

Atleti: Oblak; Pubill, Le Normand (Sørloth 57'), Hancko, Ruggeri; Simeone (Cardoso 57'), Llorente, Koke, Lookman (Molina 57'); Griezmann (Baena 66'), Alvarez (Almada 66')

PlayStation® Player of the Match: Declan Rice

LONDON, ENGLAND - MAY 05: Declan Rice of Arsenal poses for a photo with the PlayStation Player Of The Match award after the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg match between Arsenal FC and Atletico de Madrid at Arsenal Stadium on May 05, 2026 in London, England. (Photo by Charlie Crowhurst - UEFA/UEFA via Getty Images) UEFA via Getty Images

"Ha dimostrato un'ottima visione di gioco e grandi capacità decisionali, facendo da raccordo tra difesa e attacco. La sua prestazione è stata convincente sia con che senza palla, evidenziando le sue attitudini da leader e comunicatore".