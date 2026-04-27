Performance Insights di Champions League: gli aspetti tattici principali delle semifinaliste

La UEFA Champions League 2025/26 è giunta alle semifinali e le partite di andata di questa settimana vedranno affrontarsi squadre che, ciascuna a modo proprio, si sono distinte nel turno precedente.

I top club d'Europa vantano tutti numerose qualità, anche se nelle partite di ritorno dei quarti di finale ciascuna di esse ha eccelso in un aspetto specifico.

Durante le fasi di gioco di una partita, l'azione si svolge sempre in una delle quattro fasi sopra descritte: organizzazione offensiva, transizione difensiva, organizzazione difensiva e transizione offensiva.

Nella seguente analisi, l'unità Game Insights della UEFA illustrerà come le semifinaliste offrano agli allenatori un esempio di come operare in modo efficace in ciascuna di queste fasi.

Definizione del modello di gioco • Organizzazione dell'attacco Possesso consolidato contro difesa organizzata degli avversari • Transizione difensiva Il possesso palla degli avversari subito dopo un cambio di possesso, prima che la difesa riesca a riorganizzarsi • Organizzazione difensiva Difesa organizzata contro possesso palla consolidato degli avversari • Transizione offensiva La fase di possesso subito dopo aver riconquistato palla, prima che gli avversari riescano a riorganizzarsi in difesa

Organizzazione dell'attacco

Nella fase a eliminazione diretta abbiamo già analizzato l'abilità del Bayern di unire creatività a controllo, e questo aspetto è illustrato ancora una volta in questa clip presa dal ritorno dei quarti di finale contro il Real Madrid.

Analisi tattica di Champions League: l'organizzazione offensiva del Bayern

"Abbiamo avuto un ottimo possesso palla e abbiamo sempre avuto la sensazione di poter segnare", ha detto l’allenatore Vincent Kompany, la cui squadra ha sicuramente dimostrato la propria capacità di trasformare il possesso palla in occasioni da gol. Contro il Real Madrid, i giocatori hanno messo a segno 21 sequenze di almeno dieci passaggi, cinque delle quali si sono concluse con un tiro, compresi due dei loro gol (dopo fasi di possesso palla di 56 e 42 secondi rispettivamente).

Riguardo all’attacco strutturato del Bayern, l’osservatore tecnico UEFA, Erik ten Hag, ha spiegato: "Hanno un proprio assetto tattico e, all’interno di esso, sono in grado di mantenere il pallone sotto pressione e di rimanere pazienti quando sono in possesso. Avanzano in campo con l’aiuto di inserimenti alle spalle della difesa e cambi di gioco, e utilizzano bene anche le fasce con sovrapposizioni e tagli verso l'interno. Infine, si assicurano di portare un buon numero di giocatori nell’area di rigore".

Il grafico qui sopra evidenzia la pericolosità del Bayern in questa fase del gioco in campo aperto: dieci dei suoi 21 tiri nella partita di ritorno sono stati effettuati durante la costruzione in fase offensiva. Ciò contrasta nettamente con il Paris, suo avversario in semifinale, che, come mostra il grafico, si è dimostrato particolarmente pericoloso nelle transizioni offensive – un aspetto su cui torneremo più avanti

Transizione difensiva

"È fantastico vedere come la squadra si riorganizza dietro quando perde palla", ha detto l'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, dopo il clean sheet nel ritorno dei quarti di finale contro lo Sporting CP. La sua osservazione si può notare meglio nel video qui sotto, che analizza in dettaglio la seconda fase, ovvero la transizione difensiva.

Analisi tattica di Champions League: le transizioni difensive dell'Arsenal

Il secondo filmato offre un esempio lampante del lavoro dell'Arsenal nelle transizioni difensive: qui possiamo ammirare la velocità degli uomini di Arteta mentre tornano indietro – infatti, per cinque di loro quella è stata la velocità massima raggiunta in tutta la partita. "Ciò che colpisce è la risposta immediata dell'Arsenal nel momento in cui perdono palla, con scatti repentini di quasi tutta la squadra per tornare in posizione", ha affermato Ten Hag.

I dati riportati di seguito sottolineano questo aspetto che ha lasciato allo Sporting CP un solo tiro in questa fase, derivante da una riconquista in alto nella propria metà campo. Ciò significa che l'Arsenal non ha concesso un solo tiro a seguito di palle perse nel territorio dello Sporting CP.

Organizzazione difensiva

Se i dati sopra riportati confermano l'ottima difesa dell'Arsenal sui contropiedi, lo stesso vale per la superba organizzazione difensiva dei suoi avversari in semifinale: l'Atleti.

Contro il Barcelona l'Atleti ha concesso un xG complessivo di 2,22, ma la maggior parte di esso è derivata da situazioni di contropiede. Nella sconfitta per 2-1 del ritorno, l'Atleti ha affrontato 26 sequenze di possesso palla del Barcelona composte da dieci o più passaggi e, in tutte queste occasioni, ha concesso alla squadra avversaria di tirare in porta solo due volte. Il video qui sotto mostra l’Atleti in questa fase di gioco. Ciò che colpisce maggiormente è la disinvoltura con cui difende durante una sequenza prolungata di 19 passaggi, evidenziando un’organizzazione impeccabile e una notevole pazienza nella gestione del blocco difensivo.

Analisi tattica di Champions League: l'organizzazione difensiva dell'Atleti

Come ci riesce? Secondo l’allenatore Diego Simeone ci vogliono 'molto lavoro, tanta dedizione, tanto cuore', mentre un veterano come Antoine Griezmann ha spiegato che il segreto è 'lavorare insieme e correre insieme'.

L’osservatore tecnico UEFA, Gaizka Mendieta, ha individuato altri dettagli fondamentali: "Non corrono molti rischi e schierano tanti giocatori dietro la palla. Chiudono le vie centrali del campo e costringono le squadre a giocare sulle fasce e, quando queste cercano di rientrare, l'Atleti ha giocatori già lì".

"Non pressano per recuperare palla, ma per forzare un errore e costringere gli avversari a giocare all'indietro. Quando difendono in profondità, schierano una linea di cinque o, a volte, sei giocatori".

Transizioni offensive

Il contropiede letale del Paris è stato al centro delle analisi dopo la vittoria in casa del Liverpool nel ritorno dei quarti di finale, e il video qui sotto spiega meglio il perché.

Analisi tattica di Champions League: le transizioni offensive del Paris

Un dettaglio fondamentale è la loro propensione al rischio nel lasciare a volte i giocatori in avanti durante la fase difensiva. Secondo l’allenatore Luis Enrique, intervenuto dopo la partita di ritorno, è un rischio che vale la pena correre poiché 'significa che in qualsiasi momento possiamo lanciare un contropiede e chiudere la partita'.

Ad Anfield, i benefici sono stati evidenti. Nel grafico sul Bayern e Paris Saint-Germain abbiamo visto che la squadra della Ligue 1 ha segnato entrambi i gol della partita di ritorno grazie a fasi di transizione offensiva. E non è stato solo contro il Liverpool: nove dei loro 17 gol nella fase a eliminazione diretta sono arrivati da transizioni offensive, rispetto ai cinque da azioni organizzate.

Osservando i filmati sopra, Mendieta ha spiegato come mai gli attaccanti siano così efficaci nei contropiedi: "Nel primo filmato, Ousmane Dembélé arretra e questo lascia spazio dietro i difensori per i loro giocatori molto veloci – le ali o i terzini – che si uniscono a loro in attacco".

"Come si vede nel secondo filmato, cercano sempre di far arrivare il primo passaggio alla linea d'attacco. Sono molto intelligenti nel creare lo spazio davanti a loro per poi provare a sfondare con degli 1 contro 1. Corrono qualche rischio ma sono molto sicuri di sé, molto veloci e, non appena recuperano palla, i tre attaccanti si scatenano".

Il punto dell'allenatore – mantenere il messaggio chiaro

Perché è importante che un allenatore abbia ben chiaro cosa voglia dalla squadra in ciascuna fase del gioco? Secondo l’osservatore tecnico della UEFA, Erik ten Hag, avere un copione chiaro di gioco, permette alla squadra di trovare subito i modi per fare male agli avversari, ma anche le tattiche necessarie per neutralizzarli".

Inoltre, permette ai giocatori di avere un quadro chiaro della situazione. "Questo concetto fornisce una struttura di principi e regole affinché i giocatori conoscano il proprio ruolo, favorendo la loro cooperazione all'interno e tra le diverse unità", ha spiegato Ten Hag, che elenca di seguito i vari obiettivi per ciascuna fase dal punto di vista dell'allenatore.

• Organizzazione offensiva "Controllo di palla, creazione di schemi dinamici e di pericoli in fase offensiva; il resto è difesa". • Transizione difensiva "Reazioni immediate da parte di tutti i giocatori; spingere e/o arretrare all'unisono". • Organizzazione difensiva "Blocco alto/centrale/basso; buone distanze tra i compagni di squadra rispetto alla palla e agli avversari; segnali per pressare/recuperare". • Transizioni offensive "Andare al tiro o mantenere il possesso".

Avere un copione chiaro da seguire è fondamentale affinché le squadre possano strutturare il proprio approccio; tuttavia in queste fasi è anche importante saper essere flessibili nelle varie situazioni di gioco.

Approfondendo questo punto, Gaizka Mendieta, collega osservatore di Ten Hag, ha spiegato: "È molto importante capire cosa si vuole in ogni fase, in qualsiasi zona del campo e in qualsiasi posizione. È importante far sapere ai tuoi giocatori cosa vuoi e come vuoi ottenerlo – e il modello dovrebbe essere chiaro con solo due o tre dettagli. I giocatori non hanno bisogno di troppe informazioni".

Gli allenatori amano avere giocatori intelligenti che pensano in campo. Puoi fornire loro gli strumenti su come pensi che la partita si svolgerà, ma le partite seguono il loro corso e hai bisogno di persone che reagiscano di conseguenza – con le istruzioni che hai come piano di gioco, hanno bisogno di diverse alternative all'interno della stessa struttura".

"Nel tuo piano di gioco prevedi ciò che pensi possa accadere, ma in campo le cose cambiano e quindi devi adattarti. Per questo è importante avere giocatori davvero validi, non solo dal punto di vista tecnico, fisico e mentale, ma anche in termini di comprensione e lettura del gioco e di ciò che è necessario fare in determinati momenti".