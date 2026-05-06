Bayern - Paris -1 (tot. 5-6): PSG di nuovo in finale
mercoledì 6 maggio 2026
Intro articolo
Il PSG passa subito in vantaggio con Ousmane Dembélé e non rinuncia ad attaccare, inutile il gol di Harry Kane nel recupero.
Contenuti top media
Corpo articolo
Ousmane Dembélé porta subito in vantaggio il Paris e lo accompagna in finale a Budapest dopo un'estenuante sfida che si conclude con un altro gol di Harry Kane.
I momenti chiave
3': Dembélé insacca dopo un veloce contropiede
33': Neuer devia in angolo un colpo di testa di João Neves
44': Safonov para un potente tiro di Musiala
57': Doué e Kvaratskhelia chiamano in causa Neuer
64': Neuer ferma ancora una volta Doué
90+4': Kane pareggia
La partita in breve: x
La squadra di Luis Enrique, vincitrice della Champions League 2024/25 alla Fußball Arena München con un secco 5-0 sull'Inter, riprende da dove aveva lasciato e consolida il vantaggio complessivo andando a segno al 3' con Ousmane Dembélé, che conclude in rete dopo un rapido contropiede guidato da Khvicha Kvaratskhelia.
I padroni di casa cercano di reagire ma devono anche ringraziare Manuel Neuer, che su un velenoso colpo di testa di João Neves riesce a deviare in calcio d'angolo.
La squadra tedesca ha il suo momento migliore con l'avvicinarsi dell'intervallo: Jamal Musiala costringe prima Matvei Safonov all'intervento, poi fa partire una potente conclusione che sfila di poco a lato, mentre Jonathan Tah sfiora il palo di testa.
Come nell'emozionante gara d'andata, il Paris Saint-Germain inizia il secondo tempo all'arrembaggio, con Désiré Doué e Kvaratskhelia che mettono in difficoltà Neuer in pochi secondi.
Senza sorprese, arrivano ulteriori occasioni per entrambe le squadre: Doué viene fermato ancora una volta da Neuer, mentre Safonov fa altrettanto sulle conclusioni di Luis Díaz e Michael Olise.
Quando il Bayern sembra destinato a chiudere una delle sue poche gare senza segnare almeno un gol, Harry Kane segna in girata dall'interno dell'area e riaccende brevemente le speranze di una clamorosa rimonta, ma ormai è troppo tardi e a festeggiare è la squadra ospite.
Formazioni
Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano (Karl 85'), Tah (Kim 68'), Stanišić (Davies 68'); Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala (Jackson 79'), Luis Díaz; Kane
Paris: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Mayulu 85'); Fabián Ruiz (Lucas Beraldo 76'), Vitinha, João Neves; Doué (Hernández 76'), Dembélé (Barcola 65'), Kvaratskhelia
PlayStation® Player of the Match: Willian Pacho
"Una prestazione eccezionale. Ha vinto tutti i duelli, intercettato palloni importanti ed è stato determinante nell'ottima prestazione difensiva del Paris".
Osservatori tecnici UEFA
Prossime partite
Il Paris affronterà l'Arsenal in finale sabato 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest.