Bayern - Paris -1 (tot. 5-6): PSG di nuovo in finale

Ousmane Dembélé porta subito in vantaggio il Paris e lo accompagna in finale a Budapest dopo un'estenuante sfida che si conclude con un altro gol di Harry Kane.

I momenti chiave 3': Dembélé ﻿insacca dopo un veloce contropiede

33': Neuer devia in angolo un colpo di testa di João Neves

44': Safonov para un potente tiro di Musiala

57': Doué e Kvaratskhelia chiamano in causa Neuer

64': Neuer ferma ancora una volta Doué

90+4': Kane pareggia

La partita in breve: x

La squadra di Luis Enrique, vincitrice della Champions League 2024/25 alla Fußball Arena München con un secco 5-0 sull'Inter, riprende da dove aveva lasciato e consolida il vantaggio complessivo andando a segno al 3' con Ousmane Dembélé, che conclude in rete dopo un rapido contropiede guidato da Khvicha Kvaratskhelia.

Ousmane Dembélé sblocca il risultato Getty Images

I padroni di casa cercano di reagire ma devono anche ringraziare Manuel Neuer, che su un velenoso colpo di testa di João Neves riesce a deviare in calcio d'angolo.

La partita minuto per minuto: Bayern - Paris 0-1

La squadra tedesca ha il suo momento migliore con l'avvicinarsi dell'intervallo: Jamal Musiala costringe prima Matvei Safonov all'intervento, poi fa partire una potente conclusione che sfila di poco a lato, mentre Jonathan Tah sfiora il palo di testa.

Come nell'emozionante gara d'andata, il Paris Saint-Germain inizia il secondo tempo all'arrembaggio, con Désiré Doué e Kvaratskhelia che mettono in difficoltà Neuer in pochi secondi.

Senza sorprese, arrivano ulteriori occasioni per entrambe le squadre: Doué viene fermato ancora una volta da Neuer, mentre Safonov fa altrettanto sulle conclusioni di Luis Díaz e Michael Olise.

Quando il Bayern sembra destinato a chiudere una delle sue poche gare senza segnare almeno un gol, Harry Kane segna in girata dall'interno dell'area e riaccende brevemente le speranze di una clamorosa rimonta, ma ormai è troppo tardi e a festeggiare è la squadra ospite.

Formazioni

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano (Karl 85'), Tah (Kim 68'), Stanišić (Davies 68'); Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala (Jackson 79'), Luis Díaz; Kane

Paris: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Mayulu 85'); Fabián Ruiz (Lucas Beraldo 76'), Vitinha, João Neves; Doué (Hernández 76'), Dembélé (Barcola 65'), Kvaratskhelia

William Pacho con il premio UEFA via Getty Images

PlayStation® Player of the Match: Willian Pacho

"Una prestazione eccezionale. Ha vinto tutti i duelli, intercettato palloni importanti ed è stato determinante nell'ottima prestazione difensiva del Paris".﻿

Osservatori tecnici UEFA