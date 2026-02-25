Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Sorteggio ottavi di finale Champions League: possibili avversarie e bilancio nei confronti diretti

mercoledì 25 febbraio 2026

Quali squadre possono essere sorteggiate contro agli ottavi di finale di UEFA Champions League? Come sono andati i precedenti scontri diretti?

Sorteggio ottavi di finale Champions League: possibili avversarie e bilancio nei confronti diretti

Il sorteggio degli ottavi di finale di ﻿UEFA Champions League 2025/26 si terrà venerdì: UEFA.com elenca i possibili scontri e ripercorre i precedenti nelle competizioni UEFA.

Le squadre possono essere sorteggiate anche contro club già affrontati nella fase campionato o della stessa federazione.

*Bilancio sono nelle competizioni UEFA

Dettagli sul sorteggio degli ottavi di finale

Le squadre degli ottavi di finale

Prime otto della fase campionato (in ordine alfabetico)
Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting CP, Tottenham

Vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (in ordine alfabetico)
Atalanta, Atleti, Bodø/Glimt, Galatasaray, Leverkusen, Newcastle, Paris, Real Madrid

Prime otto della fase campionato

Arsenal

Può affrontare: Atalanta, Leverkusen

Precedenti
Atalanta G1 V0 P1 S0 GF0 GS0
Leverkusen G2 V1 P1 S0 GF5 GS2

Barcelona

Può affrontare: Newcastle, Paris

Precedenti
Newcastle G5 V4 P0 S1 GF10 GS5
Paris G16 V6 P4 S6 GF29 GS29

Highlights fase campionato: Newcastle - Barcelona 1-2

Bayern München

Può affrontare: Atalanta, Leverkusen

Precedenti
Atalanta N/D
Leverkusen G2 V2 P0 S0 GF5 GS0

Chelsea

Può affrontare: Newcastle, Paris

Precedenti
Newcastle N/D
Paris G8 V2 P3 S3 GF11 GS10

Liverpool

Può affrontare: Atleti, Galatasaray

Precedenti
Atleti G9 V4 P2 S3 GF14 GS12
Galatasaray G5 V1 P2 S2 GF6 GS7

Man City

Può affrontare: Bodø/Glimt, Real Madrid

Precedenti
Bodø/Glimt G1 V0 P0 S1 GF1 GS3
Real Madrid G15 V5 P5 S5 GF26 GS25

Highlights fase campionato: Real Madrid - Man City 1-2

Sporting CP

Può affrontare: Bodø/Glimt, Real Madrid

Precedenti
Bodø/Glimt N/D
Real Madrid G6 V1 P1 S4 GF6 GS12

Tottenham

Può affrontare: Atleti, Galatasaray

Precedenti
Atleti G1 V1 P0 S0 GF5 GS1
Galatasaray G1 V0 P0 S1 GF2 GS3

Le contendenti

Vincitrici spareggi per la fase a eliminazione diretta

Atalanta

Può affrontare: Arsenal, Bayern

Precedenti
Arsenal G1 V0 P1 S0 GF0 GS0
Bayern N/D

Atleti

Può affrontare: Liverpool, Tottenham

Precedenti
Liverpool G9 V3 P2 S4 GF12 GS14
Tottenham G1 V0 P0 S1 GF1 GS5

Bodø/Glimt

Può affrontare: Man City, Sporting CP

Precedenti
Man City G1 V1 P0 S0 GF3 GS1
Sporting CP N/D

Highlights fase campionato: Bodø/Glimt - Man City 3-1

Galatasaray

Può affrontare: Liverpool, Tottenham

Precedenti
Liverpool G5 V2 P2 S1 GF7 GS6
Tottenham G1 V1 P0 S0 GF3 GS2

Leverkusen

Può affrontare: Arsenal, Bayern

Precedenti
Arsenal G2 V0 P1 S1 GF2 GS5
Bayern G2 V0 P0 S2 GF0 GS5

Newcastle

Può affrontare: Barcelona, Chelsea

Precedenti
Barcelona G5 V1 P0 S4 GF5 GS10
Chelsea N/D

Paris

Può affrontare: Barcelona, Chelsea

Precedenti
Barcelona G16 V6 P4 S6 GF29 GS29
Chelsea G8 V3 P3 S2 GF10 GS11

Highlights fase campionato: Barcelona - Paris 1-2

Real Madrid

Può affrontare: Man City, Sporting CP

Precedenti
Man City G15 V5 P5 S5 GF25 GS26
Sporting CP G6 V4 P1 S1 GF12 GS6

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 25 febbraio 2026

Scelti per te

Le squadre degli ottavi di finale
Live 25/02/2026

Le squadre degli ottavi di finale

Giocatori chiave, risultati e statistiche: tutto quello che devi sapere sulle squadre ancora in corsa nella UEFA Champions League 2025/26
Guida alla Champions League 2025/26
Live 24/02/2025

Guida alla Champions League 2025/26

Tutto quello che c'è da sapere sulla 71ª edizione della competizione per club più prestigiosa d'Europa.