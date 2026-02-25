Sorteggio ottavi di finale Champions League: possibili avversarie e bilancio nei confronti diretti
mercoledì 25 febbraio 2026
Quali squadre possono essere sorteggiate contro agli ottavi di finale di UEFA Champions League? Come sono andati i precedenti scontri diretti?
Il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 si terrà venerdì: UEFA.com elenca i possibili scontri e ripercorre i precedenti nelle competizioni UEFA.
Le squadre possono essere sorteggiate anche contro club già affrontati nella fase campionato o della stessa federazione.
*Bilancio sono nelle competizioni UEFA
Le squadre degli ottavi di finale
Prime otto della fase campionato (in ordine alfabetico)
Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting CP, Tottenham
Vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (in ordine alfabetico)
Atalanta, Atleti, Bodø/Glimt, Galatasaray, Leverkusen, Newcastle, Paris, Real Madrid
Prime otto della fase campionato
Può affrontare: Atalanta, Leverkusen
Precedenti
Atalanta G1 V0 P1 S0 GF0 GS0
Leverkusen G2 V1 P1 S0 GF5 GS2
Può affrontare: Newcastle, Paris
Precedenti
Newcastle G5 V4 P0 S1 GF10 GS5
Paris G16 V6 P4 S6 GF29 GS29
Può affrontare: Atalanta, Leverkusen
Precedenti
Atalanta N/D
Leverkusen G2 V2 P0 S0 GF5 GS0
Può affrontare: Newcastle, Paris
Precedenti
Newcastle N/D
Paris G8 V2 P3 S3 GF11 GS10
Può affrontare: Atleti, Galatasaray
Precedenti
Atleti G9 V4 P2 S3 GF14 GS12
Galatasaray G5 V1 P2 S2 GF6 GS7
Può affrontare: Bodø/Glimt, Real Madrid
Precedenti
Bodø/Glimt G1 V0 P0 S1 GF1 GS3
Real Madrid G15 V5 P5 S5 GF26 GS25
Può affrontare: Bodø/Glimt, Real Madrid
Precedenti
Bodø/Glimt N/D
Real Madrid G6 V1 P1 S4 GF6 GS12
Può affrontare: Atleti, Galatasaray
Precedenti
Atleti G1 V1 P0 S0 GF5 GS1
Galatasaray G1 V0 P0 S1 GF2 GS3
Vincitrici spareggi per la fase a eliminazione diretta
Può affrontare: Arsenal, Bayern
Precedenti
Arsenal G1 V0 P1 S0 GF0 GS0
Bayern N/D
Può affrontare: Liverpool, Tottenham
Precedenti
Liverpool G9 V3 P2 S4 GF12 GS14
Tottenham G1 V0 P0 S1 GF1 GS5
Può affrontare: Man City, Sporting CP
Precedenti
Man City G1 V1 P0 S0 GF3 GS1
Sporting CP N/D
Può affrontare: Liverpool, Tottenham
Precedenti
Liverpool G5 V2 P2 S1 GF7 GS6
Tottenham G1 V1 P0 S0 GF3 GS2
Può affrontare: Arsenal, Bayern
Precedenti
Arsenal G2 V0 P1 S1 GF2 GS5
Bayern G2 V0 P0 S2 GF0 GS5
Può affrontare: Barcelona, Chelsea
Precedenti
Barcelona G5 V1 P0 S4 GF5 GS10
Chelsea N/D
Può affrontare: Barcelona, Chelsea
Precedenti
Barcelona G16 V6 P4 S6 GF29 GS29
Chelsea G8 V3 P3 S2 GF10 GS11
Può affrontare: Man City, Sporting CP
Precedenti
Man City G15 V5 P5 S5 GF25 GS26
Sporting CP G6 V4 P1 S1 GF12 GS6