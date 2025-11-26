Kylian Mbappé segna la seconda tripletta più veloce in Champions League: chi ne ha realizzate di più? Qual è stata la più veloce? Chi ha segnato cinque gol in una partita?

Segnare una tripletta in UEFA Champions League è un sogno per qualsiasi giocatore: UEFA.com racconta tutte quelle realizzate nella competizione nel corso degli anni.

GIOCATORI

Chi ha segnato più triplette in Champions League?

8= Lionel Messi (Barcellona)

8= Cristiano Ronaldo (Real Madrid 7, Juventus 1)

6 Robert Lewandowski (Dortmund 1, Bayern München 4, Barcellona 1)

5 Kylian Mbappé (Paris 2, Real Madrid 3)

4 Karim Benzema (Real Madrid)

3= Filippo Inzaghi (Juventus 2, AC Milan 1)

3= Mario Gomez (Bayern München)

3= Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk)

3= Neymar (Barcellona 1, Paris Saint-Germain 2)

Sono 115 i giocatori che hanno segnato almeno una tripletta in UEFA Champions League, con Mohamed Salah che è stato il centesimo nella quarta giornata della competizione 2022/23. Vitinha del Paris Saint-Germain è stato l'ultimo a entrare in questo club esclusivo alla quinta giornata della stagione 2025/26.

Guarda tutti i gol di Lionel Messi in Champions League

Chi ha segnato più triplette in un'edizione di Champions League?

3 Cristiano Ronaldo (2015/16)

2= Kylian Mbappé (2025/26)

2= Karim Benzema (2021/22)

2= Robert Lewandowski (2021/22)

2= Cristiano Ronaldo (2016/17)

2= Lionel Messi (2011/12, 2016/17)

2= Luiz Adriano (2014/15)

2= Mario Gómez (2011/12)

Ronaldo e Messi hanno messo a segno due triplette consecutive nel 2016/17, mentre Benzema ci è riuscito nel 2021/22. Luiz Adriano ha fatto ancora meglio nel 2014/15, segnando un totale di otto gol in due sfide contro il BATE Borisov.

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in Champions League

Chi ha segnato la tripletta più veloce in Champions League?

7 min Mohamed Salah (Rangers - Liverpool 1-7, 12/10/2022)

7 min Kylian Mbappé (Olympiacos - Real Madrid, 26/11/2025)

8 min Bafétimbi Gomis (Dinamo Zagreb - Lyon 1-7, 07/12/2011)

9 min Mike Newell (Blackburn - Rosenborg 4-1, 06/12/1995)

11 min Raheem Sterling (Man City 5-1 Atalanta, 22/10/2019)

11 min Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Malmö 8-0, 08/12/2015)

11 min Robert Lewandowski (Bayern - Salzburg 7-1, 08/03/2022)

12 min Robert Lewandowski (Crvena zvezda 0-6 Bayern, 26/11/2019)

12 min Luiz Adriano (BATE Borisov - Shakhtar 0-7, 21/10/2014)

Le triplette più veloci in Champions League

Salah è entrato dalla panchina per segnare la tripletta più veloce in Champions League, in sei minuti e 12 secondi. La tripletta di Mbappé contro l'Olympiacos è arrivata in sei minuti e 42 secondi. Newell detiene ancora il record di "tripletta perfetta" più veloce (di destro, di sinistro e di testa).

Chi ha segnato una tripletta nella Champions League 2025/26?

Kylian Mbappé (Kairat Almaty - Real Madrid 0-5, 30/09/2025)

Fermín López (Barcelona - Olympiacos 6-1, 21/10/2025)

Victor Osimhen (Ajax - Galatasaray 0-3, 05/11/2025)

Kylian Mbappé (Olympiacos - Real Madrid, 26/11/2025)

Vitinha (Paris Saint-Germain - Tottenham 5-3, 26/11/2025)

Chi è il più giovane ad aver segnato una tripletta in Champions League?

Raúl González, 18 anni e 114 giorni (Real Madrid - Ferencváros 6-1, 18/10/1995)

Chi è il più anziano ad aver segnato una tripletta in Champions League?

Karim Benzema, 34 anni e 108 giorni (Chelsea - Real Madrid, 06/04/2022)

Chi ha segnato una tripletta all'esordio in Champions League?

Van Basten ha esordito in grande stile ©Bob Thomas/Getty Images

Marco van Basten (AC Milan - IFK Göteborg 4-0, 25/11/1992)

Faustino Asprilla (Newcastle United - Barcellona 3-2, 17/09/1997)

Yakubu Aiyegbeni (Maccabi Haifa - Olympiacos 3-0, 24/09/2002)

Wayne Rooney (Man United - Fenerbahçe 6-2, 28/09/2004)

Vincenzo Iaquinta (Udinese - Panathinaikos 3-0, 14/09/2004)

Grafite (Wolfsburg - CSKA Moskva 3-1, 15/09/2009)

Yacine Brahimi (Porto - BATE Borisov 6-0, 17/09/2014)

Erling Haaland (Salzburg 6-2 Genk, 17/09/2019)

Mislav Oršić (GNK Dinamo 4-0 Atalanta, 18/09/2019)

Sébastien Haller (Sporting CP - Ajax 1-5, 15/9/2021)

Van Basten e Haller hanno entrambi segnato quattro gol all'esordio, per un'impresa che rimane ineguagliata. Haller è stato il primo esordiente a segnare una tripletta nel primo tempo.

Chi ha segnato una tripletta in Champions League con più di una squadra?

Robert Lewandowski (Dortmund, Bayern 4, Barcellona 1)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid 7, Juventus)

Filippo Inzaghi (Juventus 2, AC Milan)

Marco Simone (AC Milan, Monaco)

Roy Makaay (Deportivo, Bayern)

Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Man United)

Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv, AC Milan)

Didier Drogba (Marseille, Chelsea)

Michael Owen (Liverpool, Man United)

Samuel Eto'o (Barcellona, Inter)

Neymar (Barcellona, Paris 2)

Olivier Giroud (Arsenal, Chelsea)

Erling Haaland (Salzburg, Manchester City)

Harry Kane (Tottenham, Bayern)

Kylian Mbappé (Paris 2, Real Madrid 2)

Chi ha segnato più gol in una partita di Champions League?

5= Lionel Messi (Barcellona - Leverkusen 7-1, 07/03/2012)

5= Luiz Adriano (BATE - Shakhtar 0-7, 21/10/2014)

5= Erling Haaland (Manchester City - Leipzig 7-0, 14/03/2023)

Luiz Adriano e il suo record di gol 'speciale'

4= Marco van Basten (AC Milan 4-0 IFK Göteborg, 25/11/1992)

4= Simone Inzaghi (Lazio 5-1 Marseille, 14/03/2000)

4= Dado Pršo (Monaco 8-3 Deportivo, 05/11/2003)

4= Ruud van Nistelrooy (Man United 4-1 Sparta Praha, 03/11/2004)

4= Andriy Shevchenko (Fenerbahçe 0-4 AC Milan, 23/11/2005)

4= Lionel Messi (Barcellona 4-1 Arsenal, 06/04/2010)

4= Bafétimbi Gomis (GNK Dinamo 1-7 Lyon, 07/12/2011)

4= Mario Gomez (Bayern 7-0 Basel, 13/03/2012)

4= Robert Lewandowski (Dortmund 4-1 Real Madrid, 24/04/2013)

4= Zlatan Ibrahimović (Anderlecht 0-5 Paris, 23/10/2013)

4= Cristiano Ronaldo (Real Madrid 8-0 Malmö, 08/12/2015)

4= Serge Gnabry (Tottenham 2-7 Bayern, 01/10/2019)

4= Robert Lewandowski (Crvena Zvezda 0-6 Bayern, 26/11/2019)

4= Josip Iličić (Valencia 3-4 Atalanta, 10/03/2020)

4= Olivier Giroud (Sevilla 0-4 Chelsea, 02/12/2020)

4= Sébastien Haller (Sporting CP 1-5 Ajax, 15/9/2021)

4= Harry Kane (Bayern 9-2 GNK Dinamo, 17/09/2024)

4= Kylian Mbappé (Olympiacos - Real Madrid 3-4, 26/11/2025)



Lewandowski ha stabilito un nuovo record con quattro gol in 16 minuti in casa del Crvena zvezda, superando l'impresa di Ronaldo realizzata in 21 minuti tra il primo e il quarto gol a cavallo dei due tempi nell'8-0 contro il Malmö nel 2015.

Chi ha segnato la prima tripletta in Champions League?

Marco van Basten (AC Milan - IFK Göteborg 4-0, 25/11/1992)

Un difensore ha mai segnato una tripletta in Champions League?

Layvin Kurzawa (Paris – Anderlecht 5-0, 31/10/2017)

Chi ha segnato più gol in UEFA Champions League senza triplette?

57 Thomas Müller (Bayern)

43 Antoine Griezmann (Real Sociedad, Atlético, Barcellona)

35 Edinson Cavani (Napoli, Paris)

31 Arjen Robben (PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern)

29= Patrick Kluivert (Ajax, Barcelona, PSV Eindhoven)

29= David Trezeguet (Monaco, Juventus)



SQUADRE

Quali squadre hanno segnato più triplette in Champions League?

18 Real Madrid (7 giocatori)

16 Barcellona (9)

12 Bayern (7)

8 Paris (6)

7= Liverpool (7)

7= Manchester City (5)

7= Manchester United (6)

6= Arsenal (6)

6= Juventus (5)

5= AC Milan (5)

Quali club hanno subito più triplette in Champions League?

7 Olympiacos

6 Anderlecht﻿

5 Ajax, Barcelona ﻿

4 BATE Borisov, Celtic, GNK Dinamo, Galatasaray, Leverkusen, Shakhtar

STATISTICHE GENERALI

Qual è il record di triplette per edizione di Champions League?

12 2024/25 (compreso il record nella fase a gironi/fase campionato, 10)﻿

10= 2019/20

9 2016/17

8= 2013/14

8= 2004/05

8= 2002/03

Le triplette di Lewandowski in Champions League

Dal 1999/2000 al 2002/2003 era prevista una seconda fase a gironi, per un totale di 157 partite. L'attuale formato, con 125 incontri a stagione, è stato introdotto nel 2003/04.

Qual è il record di triplette per giornata di Champions League?

3= 29/01/2025 (Ousmane Dembélé, Lautaro Martínez, Morgan Rogers)

3= 02-03/10/2018 (Paulo Dybala, Edin Džeko, Neymar)

3= 08-09/12/2015 (Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Olivier Giroud)

3= 25-26/11/2014 (Lionel Messi, Sergio Agüero, Mario Mandžukić)

3= 22-23/11/2005 (Andriy Shevchenko, Levan Kobiashvili, Adriano)

Qual è il record di triplette per serata di Champions League?

3= 29/01/2025 (Ousmane Dembélé, Lautaro Martínez, Morgan Rogers)

3= 23/11/2005 (Andriy Shevchenko, Levan Kobiashvili, Adriano)

Triplette per nazionalità

23 Brasile (16 giocatori)

21 Francia (13)

13 Argentina (5)

13 Inghilterra (10)

12 Portogallo (5)

Negli anni sono state realizzate triplette in UEFA Champions League da giocatori di 38 nazioni, con la Guinea che è entrata nella lista ad aprile 2025 grazie a Guirassy. Tra i paesi non in lista figurano Belgio e Cechia.

Vittorie, pareggi e sconfitte

155 vittorie

3 pareggi

5 sconfitte

Gli unici autori di una tripletta sconfitti sono stati Ronaldo (Manchester United - Real Madrid 4-3, 2002/03), Gareth Bale (Inter - Tottenham 4-3, 2010/11), İrfan Can Kahveci (İstanbul Başakşehir - Leipzig 3-4, 2020/21), Christopher Nkunku (Manchester City - Leipzig 6-3, 2021/22) e Vangelis Pavlidis (Benfica 4-5 Barcelona, 2024/25).

Guarda la tripletta di İrfan Can Kahveci

Triplette per turno

132 Fase a gironi/fase campionato

1 Spareggi per la fase a eliminazione diretta

18 Ottavi di finale (compresa la seconda fase a gironi)

8 Quarti di finale

5 Semifinali

0 Finale