Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 partite?

Grazie ai suoi gol, nelle ultime stagioni Erling Haaland ha scritto nuovi record in UEFA Champions League. L'attaccante del Manchester City detiene infatti i record per gol fatti nella competizione nelle prime 20, 30, 40 e 50 presenze.

Riuscirà l'implacabile attaccante norvegese a superare in futuro giocatori del calibro di Lionel Messi e Robert Lewandowski raggiungendo altri traguardi storici? Diamo un'occhiata a queste speciali classifiche.

Le statistiche di Erling Haaland in Champions League

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime dieci partite disputate?

12: Erling Haaland

11: Sébastien Haller

9: Sadio Mané

9: Harry Kane

9: Simone Inzaghi

Guarda i primi 20 gol di Erling Haaland in Champions League

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 20 partite disputate?

25: Erling Haaland

16: Roberto Soldado

16: Ruud van Nistelrooy

16: Serhou Guirassy

15: Victor Osimhen

15: Harry Kane

Le statistiche di Kylian Mbappé in Champions League

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 30 partite disputate?

35: Erling Haaland

26: Ruud van Nistelrooy

25: Filippo Inzaghi

21: Harry Kane

20: Alessandro Del Piero

Great Harry Kane Champions League goals

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 40 partite disputate?

41: Erling Haaland

34: Ruud van Nistelrooy

27: Harry Kane

27: Filippo Inzaghi

25: Mario Gomez

La classifica marcatori di tutti i tempi di Champions League

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 50 partite disputate?

52: Erling Haaland

43: Ruud van Nistelrooy

34: Harry Kane

31: Lionel Messi

31: Robert Lewandowski

31: Edinson Cavani

Guarda tutti i 129 gol di Lionel Messi in Champions League

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 60 partite disputate?

48: Ruud van Nistelrooy

45: Harry Kane

40: Kylian Mbappé

39: Lionel Messi

39: Robert Lewandowski

Erling Haaland sarebbe tra i primi cinque in base ai gol segnati, ma non ha ancora raggiunto le 60 presenze nella competizione.

Kylian Mbappé vs Erling Haaland

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 70 presenze?

55: Ruud van Nistelrooy

53: Lionel Messi

46: Kylian Mbappé

45: Robert Lewandowski

42: Filippo Inzaghi

Erling Haaland e Harry Kane sarebbero tra i primi cinque in base ai gol segnati, ma devono ancora raggiungere le 70 presenze nella competizione.

Robert Lewandowski: 100 gol in 100 secondi

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 80 presenze?

62: Lionel Messi

53: Robert Lewandowski

51: Kylian Mbappé

46: Karim Benzema

44: Mohamed Salah

44: Filippo Inzaghi

Erling Haaland e Harry Kane sarebbero tra i primi cinque in base ai gol segnati, ma non hanno ancora raggiunto le 80 presenze nella competizione. Ruud van Nistelrooy (56 gol) sarebbe nella lista, ma ha collezionato solo 73 presenze.

I primi 50 gol di Mbappé in Champions League: guardali tutti

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 90 presenze?

71: Lionel Messi

68: Robert Lewandowski

60: Kylian Mbappé

51: Karim Benzema

49: Cristiano Ronaldo

Erling Haaland sarebbe tra i primi cinque per numero di gol segnati, ma non ha ancora raggiunto le 90 presenze nella competizione. Ruud van Nistelrooy (56 gol) sarebbe nella lista, ma ha collezionato solo 73 presenze.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 100 presenze?

81: Robert Lewandowski

77: Lionel Messi

64: Cristiano Ronaldo

53: Karim Benzema

51: Raúl González

Kylian Mbappé ed Erling Haaland sarebbero tra i primi cinque in base ai gol segnati, ma non hanno ancora raggiunto le 100 presenze nella competizione. Ruud van Nistelrooy (56 gol) sarebbe nella lista, ma ha collezionato solo 73 presenze.