Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 partite?

lunedì 12 gennaio 2026

Lionel Messi e Robert Lewandowski detengono ancora alcuni record in Champions League, ma Erling Haaland si sta facendo largo scrivendo nuovi primati.

Erling Haaland dopo aver segnato una tripletta col Salzburg al suo debutto in Champions League nel settembre 2019
Erling Haaland dopo aver segnato una tripletta col Salzburg al suo debutto in Champions League nel settembre 2019 Getty Images

Grazie ai suoi gol, nelle ultime stagioni Erling Haaland ha scritto nuovi record in UEFA Champions League. L'attaccante del Manchester City detiene infatti i record per gol fatti nella competizione nelle prime 20, 30, 40 e 50 presenze.

Riuscirà l'implacabile attaccante norvegese a superare in futuro giocatori del calibro di Lionel Messi e Robert Lewandowski raggiungendo altri traguardi storici? Diamo un'occhiata a queste speciali classifiche.

Le statistiche di Erling Haaland in Champions League

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime dieci partite disputate?

12: Erling Haaland
11: Sébastien Haller
9: Sadio Mané
9: Harry Kane
9: Simone Inzaghi

Guarda i primi 20 gol di Erling Haaland in Champions League

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 20 partite disputate?

25: Erling Haaland
16: Roberto Soldado
16: Ruud van Nistelrooy
16: Serhou Guirassy
15: Victor Osimhen
15: Harry Kane

Le statistiche di Kylian Mbappé in Champions League

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 30 partite disputate?

35: Erling Haaland
26: Ruud van Nistelrooy
25: Filippo Inzaghi
21: Harry Kane
20: Alessandro Del Piero

Great Harry Kane Champions League goals

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 40 partite disputate?

41: Erling Haaland
34: Ruud van Nistelrooy
27: Harry Kane
27: Filippo Inzaghi
25: Mario Gomez

La classifica marcatori di tutti i tempi di Champions League

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 50 partite disputate?

52: Erling Haaland
43: Ruud van Nistelrooy
34: Harry Kane
31: Lionel Messi
31: Robert Lewandowski
31: Edinson Cavani

Guarda tutti i 129 gol di Lionel Messi in Champions League

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 60 partite disputate?

48: Ruud van Nistelrooy
45: Harry Kane
40: Kylian Mbappé
39: Lionel Messi
39: Robert Lewandowski

Erling Haaland sarebbe tra i primi cinque in base ai gol segnati, ma non ha ancora raggiunto le 60 presenze nella competizione.

Kylian Mbappé vs Erling Haaland

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 70 presenze?

55: Ruud van Nistelrooy
53: Lionel Messi
46: Kylian Mbappé
45: Robert Lewandowski
42: Filippo Inzaghi

Erling Haaland e Harry Kane sarebbero tra i primi cinque in base ai gol segnati, ma devono ancora raggiungere le 70 presenze nella competizione.

Robert Lewandowski: 100 gol in 100 secondi

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 80 presenze?

62: Lionel Messi
53: Robert Lewandowski
51: Kylian Mbappé
46: Karim Benzema
44: Mohamed Salah
44: Filippo Inzaghi

Erling Haaland e Harry Kane sarebbero tra i primi cinque in base ai gol segnati, ma non hanno ancora raggiunto le 80 presenze nella competizione. Ruud van Nistelrooy (56 gol) sarebbe nella lista, ma ha collezionato solo 73 presenze.

I primi 50 gol di Mbappé in Champions League: guardali tutti

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 90 presenze?

71: Lionel Messi
68: Robert Lewandowski
60: Kylian Mbappé
51: Karim Benzema
49: Cristiano Ronaldo

Erling Haaland sarebbe tra i primi cinque per numero di gol segnati, ma non ha ancora raggiunto le 90 presenze nella competizione. Ruud van Nistelrooy (56 gol) sarebbe nella lista, ma ha collezionato solo 73 presenze.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi

Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 100 presenze?

81: Robert Lewandowski
77: Lionel Messi
64: Cristiano Ronaldo
53: Karim Benzema
51: Raúl González

Kylian Mbappé ed Erling Haaland sarebbero tra i primi cinque in base ai gol segnati, ma non hanno ancora raggiunto le 100 presenze nella competizione. Ruud van Nistelrooy (56 gol) sarebbe nella lista, ma ha collezionato solo 73 presenze.

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in Champions League
