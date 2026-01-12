Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 partite?
lunedì 12 gennaio 2026
Lionel Messi e Robert Lewandowski detengono ancora alcuni record in Champions League, ma Erling Haaland si sta facendo largo scrivendo nuovi primati.
Grazie ai suoi gol, nelle ultime stagioni Erling Haaland ha scritto nuovi record in UEFA Champions League. L'attaccante del Manchester City detiene infatti i record per gol fatti nella competizione nelle prime 20, 30, 40 e 50 presenze.
Riuscirà l'implacabile attaccante norvegese a superare in futuro giocatori del calibro di Lionel Messi e Robert Lewandowski raggiungendo altri traguardi storici? Diamo un'occhiata a queste speciali classifiche.
Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime dieci partite disputate?
12: Erling Haaland
11: Sébastien Haller
9: Sadio Mané
9: Harry Kane
9: Simone Inzaghi
Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 20 partite disputate?
25: Erling Haaland
16: Roberto Soldado
16: Ruud van Nistelrooy
16: Serhou Guirassy
15: Victor Osimhen
15: Harry Kane
Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 30 partite disputate?
35: Erling Haaland
26: Ruud van Nistelrooy
25: Filippo Inzaghi
21: Harry Kane
20: Alessandro Del Piero
Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 40 partite disputate?
41: Erling Haaland
34: Ruud van Nistelrooy
27: Harry Kane
27: Filippo Inzaghi
25: Mario Gomez
Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 50 partite disputate?
52: Erling Haaland
43: Ruud van Nistelrooy
34: Harry Kane
31: Lionel Messi
31: Robert Lewandowski
31: Edinson Cavani
Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 60 partite disputate?
48: Ruud van Nistelrooy
45: Harry Kane
40: Kylian Mbappé
39: Lionel Messi
39: Robert Lewandowski
Erling Haaland sarebbe tra i primi cinque in base ai gol segnati, ma non ha ancora raggiunto le 60 presenze nella competizione.
Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 70 presenze?
55: Ruud van Nistelrooy
53: Lionel Messi
46: Kylian Mbappé
45: Robert Lewandowski
42: Filippo Inzaghi
Erling Haaland e Harry Kane sarebbero tra i primi cinque in base ai gol segnati, ma devono ancora raggiungere le 70 presenze nella competizione.
Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 80 presenze?
62: Lionel Messi
53: Robert Lewandowski
51: Kylian Mbappé
46: Karim Benzema
44: Mohamed Salah
44: Filippo Inzaghi
Erling Haaland e Harry Kane sarebbero tra i primi cinque in base ai gol segnati, ma non hanno ancora raggiunto le 80 presenze nella competizione. Ruud van Nistelrooy (56 gol) sarebbe nella lista, ma ha collezionato solo 73 presenze.
Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 90 presenze?
71: Lionel Messi
68: Robert Lewandowski
60: Kylian Mbappé
51: Karim Benzema
49: Cristiano Ronaldo
Erling Haaland sarebbe tra i primi cinque per numero di gol segnati, ma non ha ancora raggiunto le 90 presenze nella competizione. Ruud van Nistelrooy (56 gol) sarebbe nella lista, ma ha collezionato solo 73 presenze.
Chi ha segnato più gol in Champions League nelle prime 100 presenze?
81: Robert Lewandowski
77: Lionel Messi
64: Cristiano Ronaldo
53: Karim Benzema
51: Raúl González
Kylian Mbappé ed Erling Haaland sarebbero tra i primi cinque in base ai gol segnati, ma non hanno ancora raggiunto le 100 presenze nella competizione. Ruud van Nistelrooy (56 gol) sarebbe nella lista, ma ha collezionato solo 73 presenze.