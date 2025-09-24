Seconda giornata di Champions League: guida a tutte le partite e statistiche

La seconda giornata di UEFA Champions League propone alcune partite dal grande fascino, come la sfida tra il Barcelona e i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain, quella tra Galatasaray e Liverpool e il ritorno di José Mourinho, appena ingaggiato dal Benfica, nello stadio del Chelsea.

UEFA.com pubblica le principali statistiche e curiosità per ogni partita.

Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato.

Scegli la tua squadra Fantasy!

Martedì 30 settembre

Gli unici precedenti tra queste squadre in competizioni UEFA risalgono agli spareggi per la fase a eliminazione diretta della scorsa Champions League, quando il Club Brugge si è qualificato agli ottavi di finale con una vittoria complessiva per 5-2 ( 2-1 in casa 3-1 in Italia ). In quell'occasione, il club belga ha interrotto a una serie di 15 partite senza vittorie contro squadre italiane nelle competizioni UEFA

L'Atalanta ha perso le ultime tre partite di competizioni UEFA - non ne ha mai perse quattro di fila - mentre il 4-0 subito contro il Paris Saint-Germain alla prima giornata ha eguagliato la sua sconfitta più ampia nelle trasferte europee. Solo due delle ultime 54 partite dell'Atalanta in competizioni UEFA sono terminate 0-0.

Scendendo in campo, Berat Djimsiti diventerebbe il primo giocatore albanese a raggiungere le 30 presenze in Champions League.

Il Club Brugge ha vinto tutte e cinque le partite di Champions League di questa stagione. Ha superato 4-2 il Salzburg al terzo turno di qualificazione, vincendo 1-0 in trasferta e 3-2 in casa, prima di battere agevolmente i Rangers agli spareggi (3-1 t, 6-0 c).

Il Club Brugge ha perso solo tre delle ultime 16 partite della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA (V9 P4).

Non solo si tratta del primo incontro nelle competizioni UEFA tra le due squadre, ma il Kairat non ha mai affrontato una formazione spagnola e il Real Madrid non ne ha mai affrontata una del Kazakistan.

Il Kairat ha perso in casa solo quattro delle ultime 30 partite europee (V19 P7). In questa stagione è imbattuto da quattro gare (V3 P1).

I campioni kazaki non hanno subito gol nelle precedenti quattro partite casalinghe europee (comprese le qualificazioni) di questa stagione. Tuttavia, ne hanno subiti quattro dallo Sporting CP alla prima giornata, lo stesso numero di reti subite nelle precedenti otto gare europee messe insieme.

Il Madrid ha vinto 13 delle ultime 16 partite della fase a gironi/campionato di Champions League (S3).

Vinícius Júnior (25 anni e 80 giorni) potrebbe diventare il secondo giocatore più giovane a raggiungere le 70 presenze in Champions League dopo Iker Casillas (24 anni e 277 giorni), mentre Thibaut Courtois potrebbe diventare il primo giocatore belga a raggiungere le 90 presenze nel tabellone principale della competizione.

Le merengues hanno mantenuto la porta inviolata una sola volta nelle ultime 15 partite di Champions League.

L'Inter è in vantaggio negli unici precedenti tra le due squadre in competizioni UEFA: nella fase a gironi di Champions League 2019/20 ha pareggiato 1-1 in casa grazie alla rete allo scadere di Nicolò Barella, poi ha vinto 3-1 in trasferta con la doppietta di Lautaro Martínez.

I nerazzurri non perdono in casa in Champions League da 16 partite (V13 P3), ovvero dalla sconfitta per 2-0 di settembre 2022 contro il Bayern München nella fase a gironi 2022/23. L'Inter ha perso una sola volta su nove contro squadre ceche (V6 P2).

L'Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime 10 partite della fase a gironi/campionato di Champions League.

Lo Slavia Praha ha vinto solo una delle ultime 11 partite europee contro squadre italiane (P3 S7).

La squadra ceca non vince da 12 partite di Champions League (P5 S7, dalla fase a gironi in poi), ovvero dal 2-1 casalingo contro la Steaua alla prima giornata della sua stagione d'esordio (2007).

Lo Slavia ha perso le ultime tre trasferte senza segnare un gol.

La prima partita europea di José Mourinho al secondo incarico da allenatore del Benfica lo vede tornare nel club con cui ha vinto tre Premier League, una FA Cup e tre Coppe di Lega in due periodi diversi. Il portoghese era sulla pacnhina del Fenerbahçe quando ha perso 1-0 complessivamente contro il Benfica agli spareggi di questa stagione.

Il Chelsea ha vinto tutti e tre i precedenti nelle competizioni UEFA tra ke squadre: entrambe le gare dei quarti di finale di Champions League 2011/12 (1-0 in trasferta, 2-1 in casa) e la finale di UEFA Europa League 2013 (2-1). I Blues hanno vinto tutte e sei le partite disputate a Stamford Bridge contro club portoghesi.

Il Chelsea ha perso solo due delle ultime 59 partite della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA a Stamford Bridge. È imbattuto da 14 gare (V10 P4), ovvero dalla sconfitta per 1-0 in Champions League contro il Valencia a settembre 2019.

Il Chelsea ha perso le ultime tre partite di Champions League - la più lunga sequenza di sconfitte consecutive nella sua storia in Coppa dei Campioni/Champions League.

Il Benfica non vince nelle competizioni UEFA contro squadre inglesi da sette partite (P3 S4); il successo più recente è stato il 3-1 in casa del Tottenham all'andata degli ottavi di finale di Europa League 2013/14.

La formazione lusitana ha perso solo una delle ultime sei trasferte europee (V4 P1).

In questa striscia, il Benfica ha mantenuto la porta inviolata quattro volte nelle ultime cinque partite europee.

L'Atlético de Madrid non perde in casa contro avversarie tedesche da 15 partite (V11 P4), una striscia iniziata dopo la sconfitta per 1-0 nella fase a gironi di Champions League contro il Borussia Dortmund nell'ottobre 1996.

La squadra della capitale spagnola ha perso solo una delle ultime 15 gare di Champions League in casa (V10 P4) e ne ha vinte nove delle ultime 10 (S1).

L'Atleti ha segnato 199 gol in Champions League (dalla fase a gironi/campionato in poi).

Il Frankfurt ha perso due delle ultime 11 partite delle competizioni UEFA contro club spagnoli (V6 P3). Le due sconfitte sono arrivate contro il Real Madrid, l'ultima delle quali per 2-0 in Supercoppa UEFA 2022.

La formazione tedesca ha perso tre delle ultime 13 partite europee (V8 P2).

Solo una delle ultime 66 partite europee del Frankfurt si è conclusa 0-0.

Il Bodø/Glimt ha perso cinque volte su cinque contro le squadre inglesi nelle competizioni UEFA, comprese le due semifinali della scorsa Europa League contro il Tottenham (sconfitta per 3-1 in casa e 2-0 in Norvegia).

I norvegesi hanno vinto 10 delle ultime 12 partite casalinghe europee (S2), anche se una delle due sconfitte è stata quella contro gli Spurs della scorsa stagione.

Il Bodø/Glimt ha segnato tre o più gol in 12 degli ultimi 19 incontri casalinghi delle competizioni UEFA.

Il Tottenham ha vinto tutte le sei partite contro squadre norvegesi, segnando 22 gol - di cui 10 in tre partite in Norvegia - e subendone solo quattro.

La squadra londinese ha perso solo una delle ultime 13 partite europee (V8 P4).

Gli Spurs non vincono le prime due partite della fase a gironi/campionato di Champions League dal 2017/18, quando si sono imposti contro Dortmund (3-1 in casa) e APOEL (3-0 in trasferta).

Il Marseille non perde in competizioni UEFA contro l'Ajax da cinque partite (V3 P2), ovvero dopo le prime tre partite vinte dagli olandesi. L'ultima sfida tra le due squadre risale alla fase a gironi di Europa League 2023/24: dopo un 3-3 ad Amsterdam alla prima giornata, il Marsiglia ha vinto 4-3 in casa alla quinta giornata. In queste due gare, Pierre-Emerick Aubameyang ha messo a segno cinque gol per l'OM.

La formazione di Ligue 1 è imbattuta in casa da otto partite europee (V6 P2) e ne ha persa solo una delle ultime nove contro squadre dei Paesi Bassi (V5 P3), avendo vinto cinque delle ultime sette in casa (P1 S1).

Nessuna delle ultime 25 partite dell'OM nel tabellone principale della Champions League si è conclusa con un pareggio (V5 S20). L'ultimo pari è stato uno 0-0 in trasferta contro l'Arsenal nel novembre 2011.

L'Ajax ha perso solo tre delle ultime 19 trasferte in Champions League (V11 P5). Tuttavia, è reduce da quattro sconfitte consecutive nelle competizioni UEFA.

Il club dei Paesi Bassi non è riuscito a segnare solo in una delle ultime 22 trasferte di Champions League (dalla fase a gironi/campionato in poi).

L'Ajax ha perso solo due delle ultime 10 partite della fase a gironi/campionato di Champions League contro squadre francesi (V5 P3).

Il portiere del Marseille, Gerónimo Rulli, è arrivato dall'Ajax nell'estate 2024.

Il Galatasaray ha perso solo una delle ultime otto gare casalinghe contro club inglesi (V4 P3) e, complessivamente, tre delle ultime 18 gare europee interne (V10 P5).

Tuttavia, i campioni di Turchia non vincono nelle competizioni UEFA da sette partite (P4 S3).

Victor Osimhen del Galatasaray deve segnare un solo gol per diventare il primo giocatore nigeriano ad aver realizzato dieci reti in Champions League. Attualmente è a pari merito con Obafemi Martins con nove gol.

Il Liverpool ha vinto solo una delle precedenti sei trasferte nelle competizioni UEFA contro club turchi (P1 S4) – 2-1 in casa del Trabzonspor al ritorno degli spareggi di qualificazione di Europa League 2010/11.

I Reds hanno vinto 13 delle ultime 14 partite della fase a gironi/campionato di Champions League (S1).

Mohamed Salah deve segnare due gol per raggiungere le 50 marcature in Champions League e diventare il primo giocatore africano a raggiungere questo traguardo. L'attaccante egiziano ha segnato 19 gol nelle ultime 21 presenze nella fase a gironi/campionato di Champions League.

Il Pafos è alla seconda partita contro una squadra tedesca dopo la sconfitta per 1-0 in casa contro l'Heidenheim alla seconda giornata della passata UEFA Conference League.

Il Pafos ha perso solo una delle ultime 13 partite europee (V7 P5) e in questa stagione è imbattuto da sette gare (V4 P3).

I campioni di Cipro hanno mantenuto la porta inviolata quattro volte nelle ultime sei gare europee.

Il Bayern München ha vinto tutte e sei le precedenti partite europee contro i club di Cipro, segnando 31 gol e subendone due.

Il club di Bundesliga ha perso appena tre delle ultime 49 partite della fase a gironi/campionato di Champions League (V42 P4).

Harry Kane ha segnato otto gol nelle ultime otto presenze di Champions League ed è diventato uno dei tre calciatori ad aver segnato oltre 20 gol con due club diversi – gli altri due sono Cristiano Ronaldo e Neymar. L'inglese ha segnato una tripletta nel suo unico precedente contro club ciprioti – 3-0 a settembre 2017 col Tottenham in casa dell'APOEL nella fase a gironi 2017/18.

Tutte le partite della fase campionato

Mercoledì 1 ottobre

L'unico precedente dell'Union Saint-Gilloise contro club inglesi nelle competizioni UEFA risale alla fase a gironi di UEFA Europa League 2023/24 contro il Liverpool. In quell'occasione, i belgi hanno perso 2-0 in trasferta e vinto 2-1 in casa.

Il club belga è imbattuto da sette partite della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA (V4 P3).

L'Union SG deve segnare due gol per raggiungere le 50 marcature nelle competizioni UEFA.

Il Newcastle è imbattuto in Europa contro club belgi da otto partite (V7 P1).

Il club di Premier League non vince in Champions League da cinque gare (P1 S4).

In trasferta ha vinto solo una volta nelle ultime 11 gare europee (P6 S4).

Il Qarabağ ha vinto solo uno dei quattro precedenti contro il Copenaghen nelle competizioni UEFA, perdendo gli altri tre. Tuttavia, si è imposto ai gol in trasferta agli spareggi di qualificazione di Champions League 2017/18: dopo aver vinto 1-0 in casa, ha perso 2-1 in Danimarca.

I campioni d'Azerbaigian hanno vinto sei delle ultime sette partite europee disputate in questa stagione (S1).

Nelle ultime 43 partite europee, il Qarabağ non ha mai pareggiato 0-0. L'ultimo pareggio a reti bianche risale alla sfida casalinga contro l'Olympiacos nella fase a gironi di Europa League 2022/23.

Il Copenhagen non ancora perso nelle sette partite europee di questa stagione (V4 P3).

I campioni di Danimarca sono imbattuti da quattro gare nella fase a gironi/campionato di Champions League (V2 P2).

Tuttavia, il Copenhagen ha vinto due delle precedenti 20 trasferte di Champions League dalla fase a gironi in poi (P4 S14).

L'Arsenal ha vinto sei e perso sei dei 12 precedenti nelle competizioni UEFA contro l'Olympiacos. La squadra greca ha vinto le ultime tre trasferte a Londra.

Arrivato in semifinale nella passata stagione, l'Arsenal ha vinto 13 partite casalinghe della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA. Il club inglese ha vinto 10 gare consecutive senza subire gol.

I Gunners hanno ottenuto otto clean sheet nelle ultime 12 partite della fase a gironi/campionato di Champions League.

L'Olympiacos ha perso solo una delle ultime 10 partite europee (V5 P4). Tuttavia, ha vinto solo due delle ultime 21 gare della fase a gironi/campionato di Champions League (P3 S16).

Ha anche perso le ultime 10 partite della fase a gironi/campionato di Champions League fuori casa. L'ultimo successo in trasferta è stato l'1-0 contro la GNK Dinamo nell'ottobre 2015.

L'attaccante dell'Olympiacos, Ayoub El Kaabi, ha segnato cinque gol nelle ultime due partite contro squadre inglesi in competizioni europee, sempre nelle semifinali di UEFA Conference League 2023/24 contro l'Aston Villa. Mehdi Taremi ha giocato nella vittoria dell'Inter per 1-0 contro l'Arsenal nella passata Champions League – unica sconfitta dei Gunners nella fase campionato 2024/25.

Il Leverkusen è imbattuto da sette partite europee contro squadre dei Paesi Bassi (V4 P3). Tra queste gare ci sono una vittoria casalinga per 5-4 e uno 0-0 in trasferta contro il PSV al primo turno di Coppa UEFA 1994/95.

Il club tedesco ha perso solo due delle ultime 17 partite della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA (V11 P4) e ha prevalso in 14 delle ultime 16 gare europee in casa (P1 S1). Ha vinto sette partite di fila in casa in Europa, comprese le quattro della scorsa fase campionato di Champions League senza subire gol.

Malik Tillman è passato al Leverkusen dal PSV con un quinquennale per una cifra record quest'estate. Il centrocampista americano ha vinto l'Eredivisie in entrambe le stagioni trascorse con i campioni d'Olanda.

Il PSV ha vinto solo una delle 20 precedenti partite europee in trasferta contro squadre tedesche (P4 S15). Non vince da 17 gare (P3 S14), ovvero dal 2-1 in casa dell'Eintracht Braunschweig al terzo turno di Coppa UEFA nel dicembre 1977.

La squadra dell'Eredivisie ha vinto solo due delle ultime 11 trasferte europee (P4 S5).

Nelle ultime 10 partite di Champions League del PSV c'è stato un totale di 43 gol.

Il portiere Matěj Kovář è passato al PSV in prestito dal Leverkusen quest'estate, mentre Alassane Pléa ha segnato il gol della vittoria sul campo del Leverkusen nella sua prima partita di Bundesliga con il Mönchengladbach nel gennaio 2019.

Il Villarreal si è imposto negli unici precedenti europei tra queste squadre, con un 1-1 in Spagna e una vittoria per 3-0 a Torino agli ottavi di finale di Champions League 2021/22. Daniel Parejo ha segnato nella prima partita, mentre Gerard Moreno è andato in gol in quella di ritorno.

La squadra spagnola ha perso solo due delle precedenti 12 partite europee in casa contro squadre italiane (V7 P3).

Tuttavia, il Villarreal ha perso le ultime tre partite di Champions League (dalla fase a gironi/campionato in poi).

La Juventus ha subito una sola sconfitta nelle ultime sette partite della fase a gironi/campionato di Champions League contro club spagnoli (V4 P2), mantenendo la porta inviolata cinque volte.

I bianconeri hanno vinto solo tre delle ultime 12 gare della fase a gironi/campionato di Champions League (P4 S5).

Jonathan David potrebbe diventare il terzo giocatore canadese a raggiungere le 20 presenze in Champions League dopo Alphonso Davies (49) e Atiba Hutchinson (23).

Il Napoli ha trionfato negli unici confronti diretti precedenti tra le due squadre, vincendo ai rigori al primo turno di Coppa UEFA 1989/90 dopo due 0-0.

I campioni d'Italia hanno perso solo due delle 14 sfide precedenti contro squadre portoghesi (V8 P4), vincendo le ultime quattro.

Il Napoli ha perso solo quattro delle ultime 30 gare casalinghe di Champions League (V18 P8).

Lo Sporting CP non ha mai vinto nelle ultime 10 partite contro squadre italiane (P5 S5) e non ha mai trionfato in casa delle formazioni di Serie A (P4 S13).

Complessivamente, la squara lusitana ha perso tre delle ultime 10 trasferte europee (V3 P4).

Con un gol, lo Sporting CP raggiungerà le 100 reti in Champions League dalla fase a gironi/campionato in poi.

Il Monaco ha ottenuto un successo memorabile contro il Manchester City negli unici precedenti tra questi club, vincendo 3-1 in casa dopo la sconfitta per 5-3 in Inghilterra agli ottavi di finale di Champions League 2016/17 e avanzando grazie ai gol in trasferta. John Stones ha giocato entrambe le partite con la squadra inglese, mentre Bernardo Silva (oggi al City) ha fatto altrettanto con il Monaco.

La squadra di Ligue 1 ha perso solo una delle ultime nove partite europee casalinghe contro squadre inglesi (V6 P2) e ha vinto le ultime tre.

Tuttavia, il Monaco ha vinto solo una delle ultime sette partite di Champions League (P1 S5).

Il City ha perso le ultime quattro trasferte di Champions League.

Ciononostante, la squadra di Premier League ha perso solo tre delle ultime 21 partite complessive della fase a gironi/campionato di Champions League (V14 P4). Inoltre, non è riuscita a segnare solo in due delle ultime 30 gare delle competizioni UEFA.

Erling Haaland è pronto per la sua 50esima presenza nella competizione. Batterà il record di gol segnati da qualsiasi giocatore nelle prime 50 presenze in Champions League (attualmente Ruud van Nistelrooy è primo con 43) perché ha segnato la rete numero 50 alla prima giornata.

Il Dortmund affronta l'Athletic Club dopo aver perso solo due delle ultime 13 partite casalinghe europee contro squadre spagnole (V7 P4).

La squadra di Bundesliga ha anche perso solo una delle ultime 18 gare intere di Champions League (V11 P6).

Serhou Guirassy ha segnato 15 gol nelle prime 19 presenze in Champions League. I giocatori con il maggior numero di reti nelle prime 20 presenze nella competizione sono Erling Haaland (25), Roberto Soldado (16) e Ruud van Nistelrooy (16).

L'Athletic Club è imbattuto da sei gare europee contro squadre tedesche (V4 P2).

La squadra di Bilbao ha perso le ultime tre partite delle competizioni UEFA. Non ne ha mai perse quattro di fila.

L'Athletic ha segnato esattamente un gol in ciascuna delle ultime sei trasferte della fase a gironi/campionato di Champions League. Ha segnato solo 22 reti nelle ultime 23 partite della competizione, in cinque edizioni.

Il Barcellona è in vantaggio nei 15 precedenti europei tra le squadre con sei vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Tuttavia, il Paris Saint-Germain ha vinto 4-1 le ultime due trasferte di Champions League (agli ottavi di finale 2020/21 e ai quarti di finale 2023/24).

La squadra catalana è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite della fase campionato di Champions League, registrando sette vittorie e un pareggio.

Il Barça ha segnato almeno tre gol in sei delle ultime sette gare interne di Champions League, mentre ci sono stati 75 gol nelle ultime 17 partite casalinghe della competizione (una media di 4,41 a partita).

Il Paris ha vinto 11 delle ultime 13 gare di Champions League (P2).

I campioni d'Europa hanno segnato quattro gol in ognuna delle ultime tre partite della fase campionato di Champions League.

Il Paris ha giocato 100 partite consecutive di Champions League dall'ultimo 0-0 contro il Real Madrid nella fase a gironi 2015/16.

Guida alle 36 squadre

Prossime giornate

Alla terza giornata, i campioni in carica del Paris Saint-Germain affrontano il Leverkusen e tornano sulla scena di una vittoria eclatante. Con la doppietta di Zlatan Ibrahimović, la squadra francese ha infatti vinto 4-0 alla BayArena nel febbraio 2014, aprendo le porte al passaggio ai quarti di finale di Champions League.

Due club inglesi sono impegnati contro squadre spagnole alla terza giornata: il Manchester City va sul campo del Villarreal, mentre l'Arsenal ospita l'Atlético de Madrid. I Gunners sperano di riscattare la sconfitta contro la squadra di Diego Simeone nelle semifinali di Europa League 2017/18.

Sempre alla terza giornata, due dei club più leggendari d'Europa si incrociano per la 22esima volta nelle competizioni: il Real Madrid ospita la Juventus. Le merengues hanno vinto 10 volte contro le nove della Juve e l'hanno battuta in finale di Champions League nel 1998 e nel 2017.