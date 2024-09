I record di marcature in Champions League: Haaland il più veloce a raggiungere i 40 gol

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno stabilito una serie di record nel loro dominio ultradecennale in Europa, ma mentre rimangono gli unici giocatori ad aver segnato 100 gol in UEFA Champions League, alcuni loro record sembrano essere in pericolo.

Kylian Mbappé ed Erling Haaland puntano a stabilire nuovi record mentre si affermano come i due attaccanti di riferimento degli anni '20 del 2000. Haaland è diventato l'ultimo giocatore a stabilire un nuovo primato, raggiungendo 40 gol nella competizione in meno partite e in età più giovane rispetto a qualsiasi altro collega nella gara tra Manchester City e Leipzig alla quinta giornata dell'edizione 2023/24.

A soli 25 anni, Mbappé ha segnato 49 gol in 74 partite di Champions League e ha la possibilità di eguagliare il record di Messi di 60 nelle sue prime 80 partite.

Haaland ha segnato 41 gol in 40 partite di Champions League, diventando il più veloce a raggiungere sia quota 30 (ha superato Van Nistelrooy, che ha raggiunto questo traguardo in 34 partite) sia quota 40 (in 35 partite, 10 in meno rispetto all'olandese).

L'unico record stabilito da Robert Lewandowski finora è quello di aver segnato i suoi primi 80 gol in Champions League in 100 partite (due in meno rispetto a Messi per raggiungere lo stesso traguardo). Con 94 gol dopo 121 incontri, il suo prossimo obiettivo è diventare il più veloce a raggiungere quota 100 (Messi ne ha impiegate 123).

Minor numero di presenze per raggiungere i 20 gol in Champions League

14: Erling Haaland

24: Harry Kane

26: Alessandro Del Piero

27: Ruud van Nistelrooy

28: Filippo Inzaghi

32: Mario Gomez

33: Rivaldo

33: Jardel

34: Karim Benzema

35: Marco Simone

Guarda i primi 20 gol di Haaland in Champions League

I giocatori più giovani a raggiungere i 20 gol in Champions League

Erling Haaland: 20 anni 231 giorni

Kylian Mbappé: 21 anni 355 giorni

Lionel Messi: 22 anni 266 giorni

Raúl González: 22 anni 297 giorni

Alessandro Del Piero: 23 anni 157 giorni

Karim Benzema: 23 anni 282 giorni

Wayne Rooney: 24 anni 157 giorni

Thomas Müller: 24 anni 159 giorni

Andriy Shevchenko: 24 anni 165 giorni

Cristiano Ronaldo: 24 anni 306 giorni

Minor numero di presenze per raggiungere i 30 gol in Champions League

25: Erling Haaland

34: Ruud van Nistelrooy

36: Robert Lewandowski

45: Harry Kane

48: Lionel Messi

49: Neymar

49: Edinson Cavani

49: Filippo Inzaghi

50: Karim Benzema

51: Kylian Mbappé

56: Didier Drogba

57: Raúl González

Guarda il gol di Van Nistelrooy PSV contro il Benfica

I giocatori più giovani a raggiungere i 30 gol in Champions League

Erling Haaland: 22 anni 236 giorni

Kylian Mbappé: 22 anni 352 giorni

Lionel Messi: 23 anni 131 giorni

Raúl González: 24 anni 91 giorni

Karim Benzema: 25 anni 105 giorni

Thomas Müller: 26 anni 3 giorni

Thierry Henry: 26 anni 206 giorni

Neymar: 26 anni 240 giorni

Cristiano Ronaldo: 26 anni 270 giorni

Ruud van Nistelrooy: 26 anni 296 giorni

Robert Lewandowski: 27 anni 110 giorni

Minor numero di presenze per raggiungere i 40 gol in Champions League

35: Erling Haaland

45: Ruud van Nistelrooy

59: Kylian Mbappé

61: Lionel Messi

61: Robert Lewandowski

65: Neymar

67: Karim Benzema

69: Filippo Inzaghi

72: Andriy Shevchenko

72: Sergio Agüero

73: Thierry Henry

Guarda tutti i gol di Kylian Mbappé in Champions League

I giocatori più giovani a raggiungere i 40 gol in Champions League

Erling Haaland: 23 anni 130 giorni

Kylian Mbappé: 23 anni 317 giorni

Lionel Messi: 24 anni 130 giorni

Raúl González: 25 anni 258 giorni

Karim Benzema: 26 anni 307 giorni

Cristiano Ronaldo: 27 anni 241 giorni

Thomas Müller: 28 anni 35 giorni

Ruud van Nistelrooy: 28 anni 125 giorni

Thierry Henry: 28 anni 188 giorni

Robert Lewandowski: 28 anni 240 giorni

Neymar: 28 anni 308 giorni

Minor numero di presenze per raggiungere i 50 gol in Champions League

62: Ruud van Nistelrooy

66: Lionel Messi

77: Robert Lewandowski

88: Karim Benzema

91: Cristiano Ronaldo

97: Raúl González

103: Thierry Henry

130: Thomas Müller

Guarda tutti i gol di Lionel Messi in Champions League

I giocatori più giovani a raggiungere i 50 gol in Champions League

Lionel Messi: 24 anni 284 giorni

Cristiano Ronaldo: 28 anni 78 giorni

Raúl González: 28 anni 93 giorni

Karim Benzema: 28 anni 354 giorni

Robert Lewandowski: 30 anni 98 giorni

Ruud van Nistelrooy: 31 anni 79 giorni

Thierry Henry: 31 anni 234 giorni

Thomas Müller: 32 anni 86 giorni

Minor numero di presenze per raggiungere i 60 gol in Champions League

80: Lionel Messi

85: Robert Lewandowski

98: Cristiano Ronaldo

111: Karim Benzema

115: Raúl González

Robert Lewandowski: tutti i suoi gol in Champions League

I giocatori più giovani a raggiungere i 60 gol in Champions League

Lionel Messi: 26 anni 86 giorni

Cristiano Ronaldo: 29 anni 21 giorni

Raúl González: 30 anni 237 giorni

Karim Benzema: 31 anni 56 giorni

Robert Lewandowski: 31 anni 97 giorni

Minor numero di presenze per raggiungere i 70 gol in Champions League

90: Lionel Messi

93: Robert Lewandowski

106: Cristiano Ronaldo

126: Karim Benzema

139: Raúl González

Icona della Champions League: Raúl González

I giocatori più giovani a raggiungere i 70 gol in Champions League

Lionel Messi: 27 anni 134 giorni

Cristiano Ronaldo: 29 anni 259 giorni

Robert Lewandowski: 32 anni 74 giorni

Karim Benzema: 33 anni 87 giorni

Raúl González: 33 anni 282 giorni

Minor numero di presenze per raggiungere gli 80 gol in Champions League

100: Robert Lewandowski

102: Lionel Messi

116: Cristiano Ronaldo

138: Karim Benzema

I giocatori più giovani a raggiungere gli 80 gol in Champions League

Lionel Messi: 28 anni 168 giorni

Cristiano Ronaldo: 30 anni 222 giorni

Robert Lewandowski: 33 anni 73 giorni

Karim Benzema: 34 anni 108 giorni

Minor numero di presenze per raggiungere i 90 gol in Champions League

109: Lionel Messi

110: Robert Lewandowski

123: Cristiano Ronaldo

149: Karim Benzema

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in Champions League

I giocatori più giovani a raggiungere i 90 gol in Champions League

Lionel Messi: 29 anni 130 giorni

Cristiano Ronaldo: 31 anni 32 giorni

Robert Lewandowski: 34 anni 52 giorni

Karim Benzema: 34 anni 114 giorni

Minor numero di presenze per raggiungere i 100 gol in Champions League

123: Lionel Messi

137: Cristiano Ronaldo

I giocatori più giovani a raggiungere i 100 gol in Champions League

Lionel Messi: 30 anni 263 giorni

Cristiano Ronaldo: 32 anni 72 giorni