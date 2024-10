I vincitori del Pallone d'Oro: chi si è aggiudicato il premio più prestigioso del calcio?

Assegnato annualmente da France Football dal 1956, il Pallone d'Oro® è il più prestigioso riconoscimento a cui un calciatore possa ambire, e tiene conto dei risultati eccezionali ottenuti dal calciatore grazie al suo talento fuori dal comune.

In seguito alla partnership tra UEFA e Groupe Amaury, proprietario delle società di comunicazione France Football e L'Équipe, per co-organizzare il prestigioso premio del Pallone d'Oro® a partire dal 2024, la cerimonia annuale prevede la premiazione dei migliori giocatori e giocatrici, dei migliori club maschili e femminili e dei migliori allenatori di calcio maschile e femminile. Inoltre, sono previsti premi per il miglior giovane e il miglior portiere, per il capocannoniere della stagione, oltre a un riconoscimento per l'impegno umanitario: il Premio Socrates.

Vincitori Pallone d'Oro maschile

1956: Stanley Matthews (Inghilterra, Blackpool)

1957: Alfredo Di Stéfano (Spagna, Real Madrid)

1958: Raymond Kopa (Francia, Real Madrid)

1959: Alfredo Di Stéfano (Spagna, Real Madrid)

1960: Luis Suárez (Spagna, Barcelona)

1961: Omar Sívori (Italia, Juventus)

1962: Josef Masopust (Cecoslovacchia, Dukla Praha)

1963: Lev Yashin (Unione Sovietica, Dinamo Mosca)

1964: Denis Law (Scozia, Manchester United)

1965: Eusébio (Portogallo, Benfica)

1966: Bobby Charlton (Inghilterra, Manchester United)

1967: Flórián Albert (Ungheria, Ferencváros)

1968: George Best (Irlanda del Nord, Manchester United)

1969: Gianni Rivera (Italia, Milan)

1970: Gerd Müller (Germania Ovest, Bayern München)

1971: Johan Cruyff (Paesi Bassi, Ajax)

1972: Franz Beckenbauer (Germania Ovest, Bayern München)

1973: Johan Cruyff (Paesi Bassi, Barcelona)

1974: Johan Cruyff (Paesi Bassi, Barcelona)

1975: Oleh Blokhin (Unione Sovietica, Dinamo Kiev)

1976: Franz Beckenbauer (Germania Ovest, Bayern München)

1977: Allan Simonsen (Danimarca, Borussia Mönchengladbach)

1978: Kevin Keegan (Inghilterra, Hamburg)

1979: Kevin Keegan (Inghilterra, Hamburg)

Karl-Heinz Rummenigge riceve il Pallone d'Oro 1980 dal suo ex allenatore della Germania Ovest, Helmut Schön Getty Images

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Germania Ovest, Bayern München)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Germania Ovest, Bayern München)

1982: Paolo Rossi (Italia, Juventus)

1983: Michel Platini (Francia, Juventus)

1984: Michel Platini (Francia, Juventus)

1985: Michel Platini (Francia, Juventus)

1986: Ihor Belanov (Unione Sovietica, Dinamo Kiev)

1987: Ruud Gullit (Paesi Bassi, Milan)

1988: Marco van Basten (Paesi Bassi, Milan)

1989: Marco van Basten (Paesi Bassi, Milan)

1990: Lothar Matthäus (Germania, Inter)

1991: Jean-Pierre Papin (Francia, Marseille)

1992: Marco van Basten (Paesi Bassi, Milan)

1993: Roberto Baggio (Italia, Juventus)

1994: Hristo Stoichkov (Bulgaria, Barcelona)

1995: George Weah (Liberia, Milan)

1996: Matthias Sammer (Germania, Borussia Dortmund)

1997: Ronaldo (Brasile, Inter)

1998: Zinédine Zidane (Francia, Juventus)

1999: Rivaldo (Brasile, Barcelona)

Gérard Ernault di France Football consegna a Ronaldo il Pallone d'Oro nel 2002 AFP via Getty Images

2000: Luís Figo (Portogallo, Real Madrid)

2001: Michael Owen (Inghilterra, Liverpool)

2002: Ronaldo (Brasile, Real Madrid)

2003: Pavel Nedvěd (Repubblica Ceca, Juventus)

2004: Andriy Shevchenko (Ucraina, Milan)

2005: Ronaldinho (Brasile, Barcelona)

2006: Fabio Cannavaro (Italia, Real Madrid)

2007: Kaká (Brasile, Milan)

2008: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Manchester United)

2009: Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

Ronaldinho won the Pallone d'Oro in 2005 AFP via Getty Images

2010: Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

2011: Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

2012: Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

2013: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid)

2014: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid)

2015: Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

2016: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid)

2018: Luka Modrić (Croazia, Real Madrid)

2019: Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

Cristiano Ronaldo con il Pallone d'Oro nel 2013 AFP via Getty Images

2020: premio non assegnato

2021: Lionel Messi (Argentina, Paris Saint-Germain)

2022: Karim Benzema (Francia, Real Madrid)

2023: Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)



Vincitori del Pallone d'Oro femminile



2018: Ada Hegerberg (Norvegia, Lyon)

2019: Megan Rapinoe (USA, Reign FC)

2020: premio non assegnato

2021: Alexia Putellas (Spagna, Barcelona)

2022: Alexia Putellas (Spagna, Barcelona)

2023: Aitana Bonmatí (Spagna, Barcelona)

Aitana Bonmatí con il Pallone d'Oro femminile 2023 Getty Images

Vincitori Trofeo Kopa

2018: Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint-Germain)

2019: Matthijs de Ligt (Paesi Bassi, Juventus)

2020: premio non assegnato

2021: Pedri (Spagna, Barcelona)

2022: Gavi (Spagna, Barcelona)

2023: Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Jude Bellingham con il suo Trofeo Kopa nel 2023 AFP via Getty Images

Vincitori Trofeo Yashin

2019: Alisson Becker (Brasile, Liverpool)

2020: premio non assegnato

2021: Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)

2022: Thibaut Courtois (Belgio, Real Madrid)

2023: Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Emiliano Martínez con il suo Trofeo Yashin nel 2023 Getty Images

Vincitori Trofeo Gerd Müller

2021: Robert Lewandowski (Polonia, Bayern München)

2022: Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

2023: Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Erling Haaland con il Trofeo Gerd Müller nel 2023 AFP via Getty Images

Vincitori Club dell'Anno

2021: Chelsea

2022: Manchester City

2023: Manchester City (maschile)

2023: Barcelona (femminile)

Vincitori Premio Socrates

2022: Sadio Mané (Senegal, Liverpool)

2023: Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)