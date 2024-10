Rodri vince il Pallone d'Oro Maschile 2024

Il centrocampista del Manchester City Rodri ha vinto il Pallone d'Oro Maschile 2024.

Rodri si è aggiudicato il premio dopo un 2023/24 da protagonista con club e nazionale, aiutando il City a vincere la storica quarta Premier League consecutiva, prima di essere premiato come Giocatore del Torneo di UEFA EURO 2024 per le sue prestazioni impressionanti nel trionfo della Spagna in Germania.

Top ten: Pallone d'Oro

1. Rodri (Spagna, Manchester City)

2. Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)

3. Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

4. Dani Carvajal (Spagna, Real Madrid)

5. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

6. Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint-Germain / Real Madrid)

7. Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

8. Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

9. Toni Kroos (Germania, Real Madrid)

10. Harry Kane (Inghilterra, Bayern München)

Come viene scelto il vincitore

La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí ha vinto il Pallone d'Oro femminile per il secondo anno consecutivo, mentre Carlo Ancelotti è stato premiato come Allenatore maschile dell'anno e il Real Madrid è stato premiato Club maschile dell'anno. Il connazionale di Rodri, Lamine Yamal, ha vinto il Trofeo Kopa mentre Emiliano Martínez, anche lui in Premier League con l'Aston Villa, ha vinto il Trofeo Yashin.

Tutti i vincitori Pallone d'Oro Maschile: Rodri (Spagna, Manchester City)

Pallone d'Oro Femminile: Aitana Bonmatí (Spagna, Barcelona)

Kopa Trophy: Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Trofeo Yashin: Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Allenatore dell'anno: Carlo Ancelotti (Italia, Real Madrid)

Allenatrice dell'anno: Emma Hayes (Inghilterra, Chelsea / Nazionale USA)

Club maschile dell'anno: Real Madrid

Club femminile dell'anno: Barcelona

Trofeo Gerd Müller: Harry Kane (Inghilterra, Bayern München)

Premio Socrates: Jenni Hermoso (Spagna, Tigres UANL)

Lunedì 28 ottobre presso il grandioso Théâtre du Châtelet, a Parigi, si è svolta la 68esima edizione della prestigiosa cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro. Assegnato ogni anno dal 1956 da France Football, il Pallone d'Oro è il premio più illustre che un calciatore possa ricevere in riconoscimento dei suoi risultati e del suo talento.

Per la prima volta, quest'anno i premi sono stati co-organizzati da UEFA e Groupe Amaury, proprietaria di France Football e L’Équipe.