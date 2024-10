Il centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí vince il Pallone d'Oro Femminile 2024.

Bonmatí si è aggiudicata il premio per il secondo anno consecutivo dopo che i suoi sei gol e sei assist nella Women's Champions League hanno aiutato il Barça a conquistare il terzo titolo, segnando il primo gol nella vittoria per 2-0 in finale contro il Lyon a Bilbao. Bonmatí è stata impressionante anche nella vittoria del triplete domestico del Barcelona.

Guarda: Aitana Bonmatí riceve il Pallone d'Oro Femminile 2024

Top ten: Pallone d'Oro Femminile

1. Aitana Bonmatí (Spagna, Barcelona)

2. Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcelona)

3. Salma Paralluelo (Spagna, Barcelona)

4. Sophia Smith (USA, Portland Thorns)

5. Lindsey Horan (USA, Lyon)

6. Mallory Swanson (USA, Chicago Red Stars)

7. Marie-Antoinette Katoto (Francia, Paris Saint-Germain)

8. Mariona Caldentey (Spagna, Barcelona / Arsenal)

9. Trinity Rodman (USA, Washington Spirit)

10. Alexia Putellas (Spagna, Barcelona)

I gol di Aitana Bonmatí nel 2023/24

Come viene scelto il vincitore

Rodri del Manchester City ha vinto il Pallone d'Oro maschile, mentre Emma Hayes è stata nominata Allenatrice femminile dell'anno e il Barcelona di Bonmatí è stato nominato Club femminile dell'anno. E' stata una serata di premi per il Barcelona: Lamine Yamal ha vinto il Trofeo Kopa, mentre Jenni Hermoso, ex compagna di club e nazionale di Bonmatí, ha vinto il Premio Socrates.

Tutti i vincitori Pallone d'Oro Maschile: Rodri (Spagna, Manchester City)

Pallone d'Oro Femminile: Aitana Bonmatí (Spagna, Barcelona)

Kopa Trophy: Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Trofeo Yashin: Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Allenatore dell'anno: Carlo Ancelotti (Italia, Real Madrid)

Allenatrice dell'anno: Emma Hayes (Inghilterra, Chelsea / Nazionale USA)

Club maschile dell'anno: Real Madrid

Club femminile dell'anno: Barcelona

Trofeo Gerd Müller: Harry Kane (Inghilterra, Bayern München)

Premio Socrates: Jenni Hermoso (Spagna, Tigres UANL)

Lunedì 28 ottobre presso il grandioso Théâtre du Châtelet, a Parigi, si è svolta la 68esima edizione della prestigiosa cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro. Assegnato ogni anno dal 1956 da France Football, il Pallone d'Oro è il riconoscimento più illustre che un calciatore possa ricevere in riconoscimento dei suoi risultati e del suo talento eccezionali.

Per la prima volta, quest'anno i premi sono stati co-organizzati da UEFA e Groupe Amaury, proprietaria di France Football e L’Équipe.