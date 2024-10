Pallone d'Oro: come vengono decisi i vincitori?

Per il 2024, il primo anno in cui il Pallone d'Oro® è co-organizzato dalla UEFA e dal Groupe Amaury, proprietario di France Football, i premi vengono votati in otto categorie, a cui si aggiungono il Premio Gerd Müller per il miglior marcatore dell'anno e il Premio Socrates per l'impegno umanitario.



Il periodo di riferimento per tutti i premi copre l'intera stagione, da agosto all'agosto successivo, e comprende le competizioni internazionali (EURO, AFCON, Copa América e Olimpiadi).



Pallone d'oro maschile e femminile



Il Pallone d'Oro premia il migliore giocatore e la migliore giocatrice del mondo, senza distinzione di campionato o nazionalità.



Il Pallone d'Oro viene assegnato in base a tre criteri principali:



1) Prestazioni individuali, carattere da leader e da trascinatore

2) Prestazioni e risultati di squadra

3) Classe e fair play



Il Pallone d'Oro viene assegnato da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, con un rappresentante di ciascuna delle prime 100 nazioni in classifica nell'ultimo ranking FIFA (prima della pubblicazione delle liste) per gli uomini e delle prime 50 nazioni per le donne.



Ogni giurato seleziona dieci giocatori in ordine decrescente di merito da una lista di 30 stabilita dalla redazione di France Football, dai membri della redazione de L'Équipe, dal miglior giurato dell'edizione precedente - Costa Rica per il Pallone d'Oro maschile, Sudafrica per il Pallone d'Oro femminile - e dagli ambasciatori UEFA Luís Figo per il trofeo maschile e Nadine Kessler per quello femminile.



I dieci giocatori selezionati ricevono rispettivamente 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 punto. Il Pallone d'Oro viene assegnato al giocatore con il maggior numero di punti.

In caso di parità, i giocatori sono separati dal numero di voti assegnati come primo classificato. Se la parità permane, i giocatori sono separati dal numero di voti assegnati come secondo classificato, poi dal numero di voti come terzo classificato e così via. Qualsiasi controversia derivante dalle votazioni viene demandata e decisa dal caporedattore di France Football in qualità di organizzatore.

Aitana Bonmati e Lionel Messi hanno vinto il Pallone d'Oro nel 2023 L'EQUIPE

Trofeo Kopa

Il Trofeo Kopa premia il miglior giocatore sotto i 21 anni al 31 luglio 2024, senza distinzione di campionato o nazionalità.

Il Trofeo Kopa viene assegnato in base a tre criteri principali:

1) Prestazioni individuali, carattere da leader e da trascinatore

2) Prestazioni e risultati di squadra

3) Classe e fair play

Il vincitore viene scelto da una giuria composta esclusivamente da vincitori del Pallone d'Oro.

Ogni vincitore del Pallone d'Oro seleziona tre giocatori da una lista di dieci candidati scelti dalla redazione di France Football, dai membri della redazione de L'Équipe, dal miglior giurato dell'edizione precedente e dall'ambasciatore UEFA Luís Figo.

Ai tre giocatori selezionati vengono assegnati 5, 3 e 1 punto. Il trofeo viene assegnato al giocatore con il maggior numero di punti.

In caso di parità, i giocatori sono separati dal numero di voti come primo classificato. Se la parità permane, i giocatori sono separati dal numero di voti come secondo classificato. Qualsiasi controversia viene demandata e decisa dal caporedattore di France Football in qualità di organizzatore.

Jude Bellingham ha vinto il Trofeo Kopa 2023 AFP via Getty Images

Trofeo Yashin

Il Trofeo Yashin premia il miglior portiere, senza distinzione di campionato o nazionalità.

Il Trofeo viene assegnato in base a tre criteri principali:

1) Prestazioni individuali, carattere da leader e da trascinatore

2) Prestazioni e risultati di squadra

3) Classe e fair play

Il Trofeo Yashin viene assegnato da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, con un rappresentante per Paese, tra i primi 100 dell'ultima classifica FIFA prima della pubblicazione delle liste.

Ogni giurato seleziona tre giocatori da una lista di dieci candidati scelti dalla redazione di France Football, dai membri della redazione de L'Équipe, dal miglior giurato dell'edizione precedente e dall'ambasciatore UEFA Luís Figo.

Ai tre giocatori selezionati vengono assegnati 5, 3 e 1 punto. Il trofeo viene assegnato al giocatore con il maggior numero di punti.

In caso di parità, i giocatori sono separati dal numero di voti come primo classificato. Se la parità permane, i giocatori sono separati dal numero di voti come secondo classificato. Qualsiasi controversia viene demandata e decisa dal caporedattore di France Football in qualità di organizzatore.

Emiliano Martínez ha vinto il Trofeo Yashin nel 2023 L'EQUIPE

Premi per l'allenatore dell'anno

Questi premi vengono assegnati al miglior allenatore (di club o nazionale) sia a livello maschile che femminile senza distinzione di campionato o Paese.



I trofei vengono assegnati in base a diversi criteri da considerare nella loro interezza, come la qualità del gioco della squadra, i titoli vinti, la leadership, le capacità tattiche, la capacità di far rendere al massimo i propri giocatori, di far emergere giovani talenti e di raggiungere obiettivi realistici superiori alle aspettative, senza mai perdere di vista valori come rispetto e fair play.



I trofei sono assegnati da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, insieme alla giuria del Pallone d'Oro maschile per il miglior allenatore a livello maschile e alla giuria del Pallone d'Oro femminile per lo stesso premio a livello femminile.



Ogni giurato seleziona due allenatori in ordine decrescente di merito da una lista precedentemente stilata dalla redazione di France Football, dai membri della redazione de L'Équipe, dal miglior giurato dell'edizione precedente e dagli ambasciatori UEFA Luís Figo per l'allenatore di una squadra maschile e Nadine Kessler per l'allenatore di una squadra femminile.



Ai due allenatori selezionati vengono assegnati 2 e 1 punto. Il trofeo viene assegnato all'allenatore con il maggior numero di punti.



In caso di parità, gli allenatori sono separati dal numero di voti ricevuti come primo classificato. Qualsiasi controversia viene demandata e decisa dal caporedattore di France Football in qualità di organizzatore.



Premi club dell'anno



Questi trofei premiano i migliori club maschili e femminili, senza distinzione di campionato.



Vengono assegnati in base a diversi criteri da considerare nella loro interezza, come la qualità del gioco, i titoli vinti, le vittorie memorabili, i risultati superiori alle aspettative, il rispetto e il fair play.



I trofei sono assegnati da una giuria internazionale di giornalisti specializzati insieme alla giuria del Pallone d'Oro maschile per il miglior club a livello maschile e alla giuria del Pallone d'Oro femminile per il miglior club a livello femminile.



Ogni giurato seleziona un club da un elenco stabilito dalla redazione di France Football, dai membri della redazione de L'Équipe, dal miglior giurato dell'edizione precedente e dagli ambasciatori UEFA Luís Figo per il club maschile e Nadine Kessler per il club femminile.



Il trofeo viene assegnato al club più scelto.



In caso di parità, i club sono separati dal numero di giocatori nominati nelle liste del Pallone d'Oro. Qualsiasi controversia è demandata e decisa dal caporedattore di France Football in qualità di organizzatore.

Il Manchester City è il Club maschile dell'anno per il 2023 L'EQUIPE

Da chi prendono il nome i trofei?

I trofei Kopa, Yashin e Gerd Müller sono tutti intitolati a ex vincitori del Pallone d'Oro ormai deceduti.

Introdotto nel 2018, il Trofeo Kopa prende il nome da Raymond Kopa, il primo francese a vincere il Pallone d'Oro, nel 1958.

Il Trofeo Yashin che va al miglior portiere è stato introdotto nel 2019 per dare maggiore risalto a un ruolo decisivo che ha avuto un solo vincitore del Pallone d'Oro dal 1956. Il trofeo prende naturalmente il nome da Lev Yashin, l'unico portiere ad aver vinto il Pallone d'Oro fino ad oggi, nel 1963.

Il Trofeo Gerd Müller, introdotto nel 2021 per premiare l'“Attaccante dell'Anno”, è stato rinominato nel 2022 in onore dell'ex attaccante del Bayern e della Germania Ovest, Gerd Müller, vincitore del Pallone d'Oro nel 1970.

Il Premio Socrates non è un trofeo ma un riconoscimento (non basato sulle prestazioni sportive) e non è stato intitolato a un ex vincitore del Pallone d'Oro, ma al capitano del Brasile e del Corinthians, Socrates, che guidò la rivoluzione del Corinthians nel 1983.

In base all'accordo, sono stati aggiunti al programma due nuovi premi: l'allenatore dell'anno per il calcio maschile e femminile, che riconosceranno l'inestimabile contributo degli allenatori al successo delle squadre.

Quando la UEFA è stata coinvolta nell'assegnazione del Pallone d'Oro?



Il 3 novembre 2023 la UEFA e Groupe Amaury, proprietario delle società di comunicazione France Football e L'Équipe, hanno annunciato una partnership per co-organizzare il Pallone d'Oro® a partire dal 2024. La collaborazione tra UEFA e Groupe Amaury mira a rafforzare la statura e la portata globale dei premi, promuovendo al contempo un senso di unità e collaborazione all'interno della comunità calcistica.



Come parte dell'accordo, Groupe Amaury rimane proprietario del marchio Pallone d'Oro® e continuerà a supervisionare il sistema di votazione, che rimarrà invariato e indipendente. La UEFA mette a disposizione la sua esperienza calcistica, promuove i diritti commerciali globali e organizza il galà annuale di premiazione.



In base all'accordo, sono stati aggiunti al programma due nuovi premi: l'allenatore dell'anno sia per il calcio maschile che per quello femminile.