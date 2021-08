Centrocampista della Stagione di Champions League: N'Golo Kanté

N'Golo Kanté del Chelsea è stato votato Centrocampista della Stagione di UEFA Champions League 2020/21.

Il 30enne nazionale francese ha battuto la concorrenza di Jorginho e Kevin De Bruyne dopo una fantastica stagione culminata con le prestazioni da Player of the Match in semifinale e finale. Il premio è stato consegnato a Kanté durante la cerimonia di sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2021/22 a Istanbul.

La top ten

1 N'Golo Kanté (Chelsea) – 263 punti

2 Kevin De Bruyne (Man. City) – 197 punti

3 Jorginho (Chelsea) – 149 punti

4 Ilkay Gündogan (Man. City) – 15 punti

= Mason Mount (Chelsea) – 15 punti

6 Frenkie de Jong (Barcellona) – 9 punti

= Luka Modrić (Real Madrid) – 9 punti

8 Pedri (Barcellona) – 6 punti

9 Georginio Wijnaldum (Liverpool, ora Paris) – 5 punti

= Kai Havertz (Chelsea) – 5 punti

Centrocampista dell'Anno UEFA per il 2020/21 - N'Golo Kanté

Statistiche Champions League 2020/21

Presenze: 13

Assist: 1

Clean sheet: 9

Gol subiti: 4

Premi Player of the Match (solo fase a eliminazione diretta): 4

Dicono di N'Golo Kanté

"Stavo lottando per averlo nella mia squadra e adesso abbiamo fatto il contrario: sono andato io nella sua squadra. È il sogno di ogni allenatore avere N'Golo al proprio fianco perché rende le cose facili per tutti in campo. È un giocatore molto raro e unico in termini di abilità fisica, ma è la combinazione con la sua mentalità e il suo carattere a renderlo davvero unico e speciale".

Thomas Tuchel, allenatore Chelsea

La partita da Player of the Match di Kanté in finale

"Fa tutto lui!".

César Azpilicueta, capitano Chelsea

"La vera qualità di Kanté viene fuori quando può giocare come 'tuttocampista' al centro della mediana. Lì diventa uno dei migliori del mondo. La svolta di Tuchel per Kanté è stata quando gli ha detto di giocare nel cuore del centrocampo e di essere semplicemente se stesso".

Roberto Martínez, Ct Belgio

Come è stato votato Kanté

La giuria era formata da:

I 24 allenatori delle squadre partecipanti a UEFA EURO 2020

Gli 80 allenatori dei club partecipanti alla fase a gironi di UEFA Champions League (32) e UEFA Europa League (48) 2020/21

55 giornalisti (uno per ogni federazione UEFA) selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM)

I membri della giuria hanno votato tre giocatori assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo in ordine di preferenza. Gli allenatori non potevano votare giocatori della propria squadra.

Kanté contro il Real Madrid

I vincitori dei premi

Calciatore dell'Anno UEFA

Calciatrice dell'Anno UEFA

Allenatore dell'Anno - calcio maschile

Allenatore dell'Anno - calcio femminile

Portiere della Stagione - calcio maschile

Difensore della Stagione - calcio maschile

Centrocampista della Stagione - calcio maschile

Attaccante della Stagione - calcio maschile



Portiere della Stagione - calcio femminile

Difensore della Stagione - calcio femminile

Centrocampista della Stagione - calcio femminile

Attaccante della Stagione - calcio femminile

Premio del Presidente UEFA: staff medico della nazionale danese, Simon Kjær