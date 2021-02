Tutti i Player of the Match di UEFA Champions League

La UEFA assegna il premio di Man of the Match dopo ogni partita della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League come riconoscimento per i migliori giocatori della più importante competizione europea per club.

Gli osservatori tecnici UEFA decidono ogni partita chi merita il premio di Man of the Match. La speciale trofeo ufficiale viene consegnato al miglior giocatore al termine della gara. Le squadre in grassetto sono quelle del giocatore scelto.

Ottavi di finale

Andata

16/02: Leipzig - Liverpool 0-2 Mohamed Salah

16/02: Barcellona - Paris 1-4 Kylian Mbappé

17/02: Porto - Juventus

17/02: Siviglia - Dortmund

23/02: Lazio - Bayern

23/02: Atlético - Chelsea

24/02: Mönchengladbach - Manchester City

24/02: Atalanta - Real Madrid

Ritorno

09/03: Juventus - Porto

09/03: Dortmund - Siviglia

10/03: Liverpool - Leipzig

10/03: Paris - Barcellona

16/03: Manchester City - Mönchengladbach

16/03: Real Madrid - Atalanta

17/03: Bayern - Lazio

17/03: Chelsea - Atlético

Osservatori tecnici UEFA

Cosmin Contra

Corinne Diacre

Dušan Fitzel

Robbie Keane

Roberto Martínez

Ginés Meléndez

Willi Ruttensteiner

Gareth Southgate