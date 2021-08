Attaccante della Stagione di Champions League: Erling Haaland

L'attaccante del Dortmund, Erling Haaland, è stato votato Attaccante della Stagione di UEFA Champions League 2020/21.

Il 21enne è stato il capocannoniere della competizione nella passata edizione, e nelle votazioni si è piazzato davanti Robert Lewandowski del Bayern e Kylian Mbappé del Paris, diventando il primo norvegese e il primo calciatore del BVB a ricevere il premio UEFA. Il premio è stato consegnato ad Haaland durante la cerimonia di sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2021/22 a Istanbul.

La top ten

1 Erling Haaland (Dortmund) – 202 punti

2 Kylian Mbappé (Paris) – 154 punti

3 Robert Lewandowski (Bayern) – 104 punti

4 Lionel Messi (Barcellona, ora Paris) – 76 punti

5 Karim Benzema (Real Madrid) – 70 punti

6 Neymar (Paris) – 23 punti

7 Kai Havertz (Chelsea) – 16 punti

= Raheem Sterling (Man. City) – 16 punti

9 Mason Mount (Chelsea) – 6 punti

= Romelu Lukaku (Inter, ora Chelsea) – 6 punti

Attaccante dell'Anno 2020/21 - Erling Haaland

Statistiche Champions League 2020/21

Presenze: 8

Gol: 10

Assist: 2

Media minuti per gol: 70,5

Percentuale gol per tiri: 38,5%

Dicono di Erling Haaland

"Già alla sua età è uno dei migliori attaccanti del mondo in questo momento. Può segnare col destro, col sinistro, in contropiede, in area di rigore. È un attaccante fantastico; lo sanno tutti"

Josep Guardiola, allenatore Manchester City

Guarda tutti i gol di Haaland in Champions League

"Ha un grandissimo talento ed è un ragazzo con una mentalità superba. Non importa come gioca la squadra, la certezza è che lui farà sempre gol. È davvero forte e possiede tecnica e velocità".

Jesse Marsch, allenatore Salzburg

"È un ragazzo in gamba ed è molto consapevole. Erling è molto professionale. Io sono sempre uno dei primi ad arrivare agli allenamenti, ma lui arriva sempre ancora prima. Inoltre va al centro sportivo anche nei suoi giorni liberi. Sa bene cosa è importante e giusto per se stesso".

Roman Bürki, portiere Dortmund

Come è stato votato Haaland

La giuria era formata da:

I 24 allenatori delle squadre partecipanti a UEFA EURO 2020

Gli 80 allenatori dei club partecipanti alla fase a gironi di UEFA Champions League (32) e UEFA Europa League (48) 2020/21

55 giornalisti (uno per ogni federazione UEFA) selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM)

I membri della giuria hanno votato tre giocatori assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo in ordine di preferenza. Gli allenatori non potevano votare giocatori della propria squadra.

Haaland racconta com'è 'vivere il sogno'

