Portiere della Stagione di Champions League: Edouard Mendy

Edouard Mendy del Chelsea è stato votato Portiere della Stagione di UEFA Champions League 2020/21.

Il 29enne nazionale senegalese nativo della Francia ha battuto la concorrenza di Ederson del Manchester City e di Thibaut Courtois del Real Madrid, mettendo l'accento su una straordinaria carriera che l'ha visto passare in sette anni da disoccupato a campione d'Europa. Il premio è stato consegnato a Mendy durante la cerimonia di sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2021/22 a Istanbul.

La top ten

1 Edouard Mendy (Chelsea) – 286 punti

2 Ederson (Man. City) – 154 punti

3 Thibaut Courtois (Real Madrid) – 96 punti

4 Keylor Navas (Paris) – 50 punti

5 Manuel Neuer (Bayern) – 36 punti

6 Jan Oblak (Atlético) – 35 punti

7 Gianluigi Donnarumma (Milan, ora Paris) – 20 punti

8 Marc-André ter Stegen (Barcellona) – 13 punti

9 Agustín Marchesín (Porto) – 4 punti

= Alisson Becker (Liverpool) – 4 punti

Statistiche Champions League 2020/21

Presenze: 12

Clean sheet: 9

Gol subiti: 3

Percentuale parate: 91,2%

Portiere della Stagione UEFA 2020/21 - Edouard Mendy

Dicono di Edouard Mendy

"È una persona calma che tira fuori tutta la sua grinta quando si tratta di lavorare. Sorride sempre ed è davvero positivo avere un calciatore come lui che arriva al campo e si mette subito al lavoro".

Frank Lampard, ex allenatore e giocatore Chelsea

"È un portiere completo. Sa giocare coi piedi, passare il pallone ed è molto bravo nelle uscite sulle palle alte. Inoltre ha le qualità umane per superare i momenti difficili. Quando riesci a superare tanti momenti difficili, come ha fatto lui quando era disoccupato, forse riesci a gestire meglio la pressione del calcio".

Petr Čech, ex portiere Chelsea

"La sua dedizione è incredibile. Edou ha una personalità forte, ma in senso buono. È molto severo con se stesso e con gli altri giocatori. È rimasto solo un anno al Rennes ma ci sembrava che fosse qui da dieci anni".

Olivier Sorin, preparatore portieri Rennes

Guarda la splendida parata di Mendy su Benzema

Come è stato votato Mendy

La giuria era formata da:

I 24 allenatori delle squadre partecipanti a UEFA EURO 2020

Gli 80 allenatori dei club partecipanti alla fase a gironi di UEFA Champions League (32) e UEFA Europa League (48) 2020/21

55 giornalisti (uno per ogni federazione UEFA) selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM)

I membri della giuria hanno votato tre giocatori assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo in ordine di preferenza. Gli allenatori non potevano votare giocatori della propria squadra.

