Calciatore dell'Anno UEFA: perché votare per Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne è uno dei tre giocatori che si contendono il premio di Calciatore dell'Anno UEFA 2020/21. UEFA.com spiega perché è in lizza insieme a Jorginho e N'Golo Kanté.

Perché è stato nominato

Il centrocampista belga è stato di nuovo uno dei protagonisti del Manchester City nel 2020/21, aiutando la squadra di Josep Guardiola a recuperare terreno dopo una partenza in sordina e conquistando il terzo titolo in Premier League in quattro stagioni.

Con quattro assist e tre gol, De Bruyne è stato la forza trainante anche in UEFA Champions League, dove il City è approdato per la prima volta in finale. Nella gara decisiva, però, il centrocampista è uscito per infortunio. Riuscirà a fare meglio quest'anno?

Il 2020/21 in cifre

Guarda il gol di De Bruyne contro la Danimarca

Titoli

Vincitore Premier League, vincitore Coppa di Lega, secondo classificato UEFA Champions League, Giocatore dell'anno PFA

UEFA Champions League

Presenze: 8

Gol: 3

Assist: 4

Player of the Match (fase a eliminazione diretta): 3

UEFA EURO 2020

Presenze: 4

Gol: 1

Assist: 2

Star of the Match: 1

Campionato

Presenze: 25

Gol: 6

Assist: 12

Le tre migliori prestazioni

Paris - Manchester City 1-2

Con il City in svantaggio dopo il gol di Marquinhos, De Bruyne ha preso in mano la squadra e ha ribaltato la gara. Dopo il suo tiro-cross che si è insaccato sul secondo palo è infatti arrivato il 2-1 di Riyad Mahrez. "È stato attivo più che mai nel centrocampo del City", ha commentato Patrick Vieira, che di centrocampisti se ne intende.

Dortmund - Manchester City 1-2

"Ha segnato ed è stato al centro di tutte le azioni del City, con e senza palla", ha commentato il Ct del Belgio Roberto Martínez, che ha assistito alla gara di andata dei quarti in veste di osservatore tecnico UEFA. "Con costanza e grande energia, ha dato incisività al gioco del City".

Danimarca - Belgio 1-2

Con le sorti del Belgio a EURO 2020 ancora in bilico, De Bruyne è entrato nell'intervallo e ha ispirato una grande rimonta da un 1-0, servendo Thorgan Hazard per il pareggio e raddoppiando con un potente rasoterra dopo un'ottima manovra di squadra.