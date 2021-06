Danimarca - Belgio 1-2: De Bruyne regala i tre punti al Belgio

Entrato a partita in corso, Kevin De Bruyne ha fatto un assist nel gol del pari e infine ha segnato la rete della vittoria nel 2-1 in rimonta del Belgio che è valso la qualificazione agli ottavi di finale di UEFA EURO 2020.



La partita in pillole

I danesi passano in vantaggio con la seconda rete più veloce nella storia delle fasi finali EURO: Pierre-Emile Højbjerg si inserisce nella difesa belga e la passa a Yussuf Poulsen che con precisione millimetrica deposita il pallone sul palo opposto dopo appena un minuto e 39 secondi.

Poulsen segna a Thibaut Courtois dopo 1 minuto e 39 secondi POOL/AFP via Getty Images

I calciatori tirano il pallone fuori dal campo dopo dieci minuti per regalare una standing ovation di incoraggiamento al danese Christian Eriksen, che si sta riprendendo in ospedale dopo il grave malore che l'ha colpito durante la gara d'apertura tra Danimarca e Finlandia. La breve pausa non interrompe la spinta dei padroni di casa che prima dell'intervallo tirano ben nove volte in porta.

Nella ripresa entra Kevin De Bruyne che fa cambiare marcia al Belgio. Dai suoi piedi, infatti, nasce l'azione del pari: Romelu Lukaku si inserisce sulla destra e passa il pallone al centro a De Bruyne che invece di tirare fa una finta che mette a sedere la difesa e poi la passa al centro per Thorgan Hazard che da solo la appoggia in rete. Il calciatore del Manchester City poi regala la vittoria al Belgio con una potente conclusione che si insacca sul primo palo dopo una bella manovra corale.

La Danimarca non si arrende e ci prova prima con Martin Braithwaite che colpisce la traversa nei minuti finali, e poi con Mathias Jensen la cui conclusione potente esce a lato. La Danimarca resta a zero punti mentre il Belgio rimane a punteggio pieno nel Gruppo B.

Star of the Match: Romelu Lukaku (Belgio)

"È stato determinante nei due gol del Belgio".

Peter Rudbæk, osservatore tecnico UEFA

Guarda tutti i vincitori dei premi Heineken Star of the Match a UEFA EURO 2020.

Thorgan Hazard festeggia la rete del pareggio belga Getty Images

Formazioni

Danimarca: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard (Skov, 84'), Mæhle; Wass (Stryger, 61'), Højbjerg, Delaney (Jensen, 72'); Poulsen (Nørgaard, 61'), Damsgaard (Cornelius, 72'), Braithwaite

Belgio: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker (Witsel 59'), T. Hazard (Vermaelen, 90'+4'); Mertens (De Bruyne, 46'), Lukaku, Carrasco (E. Hazard 59')