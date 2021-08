Calciatore dell'Anno UEFA: perché votare per N'Golo Kanté

N'Golo Kanté è uno dei tre giocatori che si contendono il premio di Calciatore dell'Anno UEFA 2020/21. UEFA.com spiega perché è in lizza insieme a Kevin De Bruyne e Jorginho.

Perché è stato nominato

Prima dell'arrivo di Thomas Tuchel, il centrocampista francese non era al massimo della condizione, sia perché giocava in un ruolo a lui poco familiare che a causa di un infortunio. Il tecnico tedesco, però, ha dato avvio alla sua straordinaria rinascita.

A fianco di Jorginho nel modulo "a doppio mediano" di Tuchel, Kanté è stato protagonista di una volata devastante in UEFA Champions League, dominando nelle zone centrali del campo e meritando il premio Player of the Match nelle semifinali contro il Real Madrid e nella vittoriosa finale contro il Manchester City.

Il 2020/21 in cifre

La finale di Kanté, votato Player of the Match in Chelsea-Manchester City

Titoli

Vincitore UEFA Champions League, secondo classificato FA Cup

UEFA Champions League

Presenze: 13

Gol: 0

Assist: 1

Player of the Match (fase a eliminazione diretta): 4



UEFA EURO 2020

Presenze: 4

Gol: 0

Assist: 0

Star of the Match: 0

Campionato

Presenze: 30

Gol: 0

Assist: 2

Le tre migliori prestazioni

Chelsea - Atlético de Madrid 2-0

La gara in cui tutti si sono accorti davvero del Chelsea in UEFA Champions League. Dopo la vittoria per 1-0 nella gara di andata, affrontare Luis Suárez e compagni non era comunque facile. Kanté ha superato la prova a pieni voti, controllando la sua area di competenza e frenando le sortite offensive della formazione spagnola.

Real Madrid - Chelsea 1-1

Un'ottima prestazione a tutto campo del francese, che all'Estadio Alfredo Di Stefano ha abbinato le sue grandi doti da incontrista con diversi spunti offensivi. Non a caso, una volta Eden Hazard aveva detto che giocare con Kanté era come giocare con due gemelli.

Manchester City - Chelsea 0-1

In finale di UEFA Champions League, Kanté ha vinto il terzo premio Player of the Match consecutivo, alzando un muro invalicabile davanti alla difesa del Chelsea. "Esiste un centrocampista più forte al mondo?", è stato chiesto a César Azpilicueta dopo la gara. La sua risposta, ovviamente, è stata "No".