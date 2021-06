Tutti i premi Star of the Match di EURO 2020

Il premio Heineken Star of the Match viene assegnato al miglior giocatore di ogni partita di UEFA EURO 2020.

Versione del premio Man of the Match pensata appositamente per EURO, i trofei Star of the Match richiedono una preparazione di mesi e sono levigati, verniciati, lucidati e rifiniti a mano, con la stella rossa di Heineken che non a caso premia le stelle di ogni partita.

Gli osservatori tecnici UEFA decidono il giocatore più meritevole del trofeo, che viene consegnato dopo il triplice fischio. Nel seguente elenco, le squadre del giocatore selezionato sono indicate in grassetto.

Fase a gironi

Prima giornata

11/06: Turchia 0-3 Italia – Leonardo Spinazzola

12/06: Galles - Svizzera

12/06: Danimarca - Finlandia

12/06: Belgio - Russia

13/06: Austria - Macedonia del Nord

13/06: Olanda - Ucraina

13/06: Inghilterra - Croazia

14/06: Scozia - Repubblica Ceca

14/06: Polonia - Slovacchia

14/06: Spagna - Svezia

15/06: Ungheria - Portogallo

15/06: Francia - Germania

Seconda giornata

16/06: Turchia - Galles

16/06: Italia - Svizzera

16/06: Finlandia - Russia

17/06: Danimarca - Belgio

17/06: Ucraina - Macedonia del Nord

17/06: Olanda - Austria

18/06: Croazia - Repubblica Ceca

18/06: Inghilterra - Scozia

18/06: Svezia - Slovacchia

19/06: Spagna - Polonia

19/06: Ungheria - Francia

19/06: Portogallo - Germania

Terza giornata

20/06: Italia - Galles

20/06: Svizzera - Turchia

21/06: Finlandia - Belgio

21/06: Russia - Danimarca

21/06: Ucraina - Austria

21/06: Macedonia del Nord - Olanda

22/06: Repubblica Ceca - Inghilterra

22/06: Croazia - Scozia

23/06: Svezia - Polonia

23/06: Slovacchia - Spagna

23/06: Germania - Ungheria

23/06: Portogallo - Francia

Osservatori tecnici UEFA

Packie Bonner, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Cosmin Contra, Corinne Diacre, Jean-François Domergue, Dušan Fitzel, Steffen Freund, Frans Hoek, Aitor Karanka, Robbie Keane, Ginés Meléndez, David Moyes, Mixu Paatelainen, Peter Rudbæk, Willi Ruttensteiner