Annunciati i finalisti dei premi per ruolo di Champions League

I campioni del Chelsea e i vice campioni del Manchester City dominano le classifiche dei premi per ruolo della UEFA Champions League 2020/21.

Cinque giocatori del Chelsea e tre del Manchester City sono tra i finalisti dei premi per ruolo e portano a otto il totale dei calciatori di Premier League. Anche Real Madrid, Dortmund, Bayern e Paris Saint-Germain sono rappresentati con alcuni calciatori.

I finalisti dei premi per ruolo della UEFA Champions League 2020/21

Portieri: Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Edouard Mendy (Chelsea)

Difensori: César Azpilicueta (Chelsea), Rúben Dias (Manchester City), Antonio Rüdiger (Chelsea)

Centrocampisti: Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea), N'Golo Kanté (Chelsea)



Attaccanti: Erling Haaland (Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern), Kylian Mbappé (Paris)

Cosa sono questi premi? Questi riconoscimenti sono stati introdotti nel 2016/17 per premiare il miglior giocatore di ogni ruolo della principale competizione europea per club. Il vincitore di quest'anno sarà annunciato - insieme ai vincitori dei premi di Calciatore e Calciatrice UEFA dell'Anno – durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi 2021/22 di UEFA Champions League, che si terrà giovedì 26 agosto a Istanbul, in Turchia. Il vincitore del premio di Giocatore della Stagione 2020/21 di UEFA Europa League verrà invece annunciato il giorno successivo.

Classifica dal 4° al 10° posto

Portieri

4 Keylor Navas (Paris) – 50 punti

5 Manuel Neuer (Bayern) – 36 punti

6 Jan Oblak (Atlético) – 35 punti

7 Gianluigi Donnarumma (Milan, adesso al Paris) – 20 punti

8 Marc-André ter Stegen (Barcellona) – 13 punti

9 Agustín Marchesín (Porto) – 4 punti

= Alisson Becker (Liverpool) – 4 punti

Difensori

4 Marquinhos (Paris) – 78 punti

5 Thiago Silva (Chelsea) – 59 punti

6 Kyle Walker (Man. City) – 35 punti

7 Giorgio Chiellini (Juventus) – 18 punti

8 John Stones (Man. City) – 15 punti

9 David Alaba (Bayern, adesso al Real Madrid) – 14 punti

= Leonardo Bonucci (Juventus) – 14 punti

Centrocampisti

4 Ilkay Gündogan (Man. City) – 15 punti

= Mason Mount (Chelsea) – 15 punti

6 Frenkie de Jong (Barcelona) – 9 punti

= Luka Modrić (Real Madrid) – 9 punti

8 Pedri (Barcellona) – 6 punti

9 Georginio Wijnaldum (Liverpool, adesso al Paris) – 5 punti

= Kai Havertz (Chelsea) – 5 punti



Attaccanti

4 Lionel Messi (Barcellona, adesso al Paris) – 76 punti

5 Karim Benzema (Real Madrid) – 70 punti

6 Neymar (Paris) – 23 punti

7 Kai Havertz (Chelsea) – 16 punti

= Raheem Sterling (Man. City) – 16 punti

9 Mason Mount (Chelsea) – 6 punti

= Romelu Lukaku (Inter) – 6 punti

Come sono stati scelti i giocatori

La giuria è stata composta dagli allenatori delle 32 squadre della passata fase a gironi di UEFA Champions League e dai 55 giornalisti scelti dal gruppo European Sports Media (ESM), uno per ciascuna federazione UEFA. Agli allenatori non è stato permesso di votare giocatori della propria squadra.

I membri della giuria hanno scelto tre calciatori per ogni ruolo, assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. I tre calciatori con più punti per ogni ruolo sono stati scelti come finalisti.