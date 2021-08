Finalisti Allenatore dell'Anno UEFA calcio femminile: Cortés, Gerhardsson, Hayes

Lluís Cortés, Peter Gerhardsson ed Emma Hayes sono i candidati al premio UEFA Women's Coach of the Year 2020/21.

Il vincitore sarà annunciato – insieme ai vincitori dei premi UEFA Men's e Women's Players of the Year, UEFA Men's Coach of the Year e dei premi per ruolo in Women's Champions League e UEFA Champions League – durante il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2021/22, in programma a Istanbul giovedì 26 agosto. Il Giocatore della Stagione di UEFA Europa League 2020/21 sarà annunciato il giorno successivo.

Candidati al premio UEFA Women's Coach of the Year

Lluís Cortés (Barcelona)

Nominato primo allenatore a gennaio 2019, ha subito raggiunto la finale di UEFA Women's Champions League. La scorsa stagione, la sua squadra ha fatto ancora meglio battendo il Chelsea per 4-0 nella finale a Göteborg e ha vinto il campionato, totalizzando 208 gol in 47 gare ufficiali. Terzo classificato nell'edizione 2019/20 di questo premio, Cortés ha rassegnato le dimissioni a giugno 2021.

Peter Gerhardsson (Svezia)

Nominato Ct della Svezia nel 2017, Gerhardsson ha raggiunto le semifinali di Coppa del Mondo FIFA femminile 2019 e ha conquistato un posto al torneo olimpico di quest'estate. In Giappone, la Svezia è stata forse la squadra più sorprendente, battendo gli Stati Uniti per 3-0, ma si è arresa in finale contro il Canada ai rigori. Gerhardsson ha anche condotto la Svezia a UEFA Women’s EURO 2022, dove sarà una delle principali favorite.

Emma Hayes (Chelsea)

Allenatrice del Chelsea dal 2012, Hayes ha vinto il campionato per la quarta volta la scorsa stagione, difendendo il titolo in Coppa di Lega e portando la sua squadra per la prima volta in finale di UEFA Women’s Champions League. Nel 2019/20, alla prima edizione del premio UEFA Women’s Coach of the Year, si è classificata seconda dietro Cortés.

Gli altri allenatori della top ten

4 Olivier Echouafni (Paris Saint-Germain) – 24 punti

5 Jens Scheuer (Bayern München) – 17 punti

6 Rita Guarino (Juventus, ora all'Internazionale Milano) – 10 punti

= Anna Signeul (Finlandia) – 10 punti

8 Sarina Wiegman (Olanda, ora Inghilterra) – 7 punti

9 Gareth Taylor (Manchester City) – 5 punti

10 Jorge Vilda (Spagna) – 3 punti

Che cos'è il premio UEFA Women's Coach of the Year?

Per il premio al miglior allenatore (di qualsiasi nazionalità) nel calcio femminile, vengono valutati i risultati in tutte le competizioni per club e per nazionali nella scorsa stagione. Il primo vincitore nel 2019/20 è stato Jean-Luc Vasseur del Lione.

Come sono stati selezionati gli allenatori?

I tre finalisti sono stati selezionati da una giuria composta dagli allenatori delle squadre partecipanti agli ottavi di UEFA Women’s Champions League 2020/21 e da 20 giornalisti specializzati in calcio femminile e selezionati dal gruppo ESM.

Gli allenatori e i giornalisti dovevano selezionare tre allenatori, assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. Gli allenatori non potevano votare per se stessi.