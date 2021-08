Svelate le finaliste dei premi per ruolo di Women's Champions League

Sono state svelate le finaliste della seconda edizione dei premi per ruolo della UEFA Women's Champions League. Le vincitrici verranno premiate il 26 agosto a Istanbul.

Il Barcellona, che a maggio ha vinto il titolo per la prima volta nella sua storia, ha sette calciatrici in corsa su 12 complessive, di cui le tre attaccanti e due centrocampiste su tre. Le vice campionesse del Chelsea ha tre calciatrici in lizza mentre le altre due finaliste erano al Paris Saint-Germain nella passata stagione – anche se entrambe sono adesso in un nuovo club: Christiane Endler (Lyon) e Irene Paredes (Barcellona).

Nessuna delle quattro calciatrici che l'anno scorso si sono aggiudicate l'edizione inaugurale dei premi – il portiere Sarah Bouhaddi, il difensore Wendie Renard, il centrocampista Dzsenifer Marozsán e l'attaccante Pernille Harder – questa volta fanno parte della selezione finale, anche se tutte sono arrivate almeno nelle prime dieci posizioni nelle votazioni dei rispettivi ruoli.

Le finaliste dei premi per ruolo della UEFA Women's Champions League 2020/21

Portieri: Ann-Katrin Berger (Chelsea), Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Sandra Paños (Barcellona)

Difensori: Magdalena Eriksson (Chelsea), Mapi Léon (Barcellona), Irene Paredes (Paris Saint-Germain)

Centrocampisti: Aitana Bonmati (Barcellona), Ji So-yun (Chelsea), Alexia Putellas (Barcellona)

Attaccanti: Caroline Graham Hansen (Barcellona), Jenni Hermoso (Barcellona), Lieke Martens (Barcellona)

Cosa sono questi premi?

Questi premi sono stati introdotti nel 2019/20, sulla scia dei riconoscimenti simili istituiti per la UEFA Champions League dal 2016/17 per premiare i migliori giocatori della stagione in ogni ruolo nella massima competizione europea per club maschile.

Le vincitrici di quest'anno saranno nominate - insieme alla Calciatrice e Calciatore UEFA dell'Anno e all'Allenatore dell'Anno per il calcio femminile e maschile, nonché ai premi per ruolo della UEFA Champions League – durante il sorteggio della fase a gironi 2021/22 di UEFA Champions League, che si terrà giovedì 26 agosto a Istanbul, in Turchia. Il vincitore del premio di Calciatore della Stagione 2020/21 di UEFA Europa League verrà annunciato il giorno successivo.

Classifica dal 4° al 10° posto

Portieri

4 Ellie Roebuck (Manchester City) – 8 punti

5 Sarah Bouhaddi (Lyon) – 4 punti

6 Katarzyna Kiedrzynek (Wolfsburg) – 3 punti

7 Pauline Peyraud-Magnin (Atlético) – 1 point

Difensori

4 Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain) – 29 punti

5 Marina Hegering (Bayern München) – 24 punti

6 Wendie Renard (Lyon) – 16 punti

7 Marta Torrejón (Barcellona) – 9 punti

8 Millie Bright (Chelsea) – 6 punti

9= Laia Aleixandri (Barcellona) – 3 punti

9= Lucy Bronze (Manchester City) – 3 punti

Centrocampiste

4 Sam Mewis (Manchester City) – 14 punti

5 Sara Däbritz (Paris Saint-Germain) – 12 punti

6= Patri Guijarro (Barcellona) – 11 punti

6= Sophie Ingle (Chelsea) – 11 punti

8 Kheira Hamraoui (Barcellona) – 9 punti

9 Grace Geyoro (Paris Saint-Germain) – 7 punti

10 Dzsenifer Marozsán (Lyon) – 6 punti

Attaccanti

4 Fran Kirby (Chelsea) – 34 punti

5 Pernille Harder (Chelsea) – 25 punti

6 Sam Kerr (Chelsea) – 21 punti

7 Lauren Hemp (Manchester City) – 10 punti

8 Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain) – 6 punti

9= Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain) – 3 punti

9= Asisat Oshoala (Barcellona) – 3 punti

Elencati i club per i quali le giocatrici sono scese in campo durante la UEFA Women's Champions League 2020/21 (cioè senza includere le sostituzioni non utilizzate).

Come sono state scelte le calciatrici

Per i premi per ruolo della Women's Champions League, le tre finaliste sono state scelte da una giuria composta dagli allenatori dei club che hanno partecipato agli ottavi di finale della UEFA Women’s Champions League 2020/21. Venti giornalisti specializzati nel calcio femminile e selezionati dal gruppo ESM hanno fatto parte della giuria.

Allenatori e giornalisti hanno scelto tre calciatrici per ogni ruolo, assegnando cinque punti alla prima, tre alla seconda e uno alla terza. Le tre calciatrici con più punti per ogni ruolo sono state scelte come finaliste. Il risultato finale è stato il totale dei voti ricevuti da allenatori e giornalisti. Agli allenatori non è stato permesso di votare calciatrici della propria squadra.