La griglia delle qualificate alla fase finale della Coppa delle Regioni UEFA 2027 è adesso definita.

Le otto vincitrici dei gironi del turno intermedio hanno staccato il pass per la fase finale del principale torneo amatoriale europeo; la sede e le date della prossima edizione estiva devono ancora essere definite. Le otto squadre saranno suddivise in due gironi da quattro, con le prime classificate che si affronteranno in finale.

Fase finale Coppa delle Regioni 2027 Cheshire Football League (ENG), Central Bohemia (CZE), Dolnośląski (POL), FA of Vojvodina (POL), Federación Canaria (ESP), Munster (IRL), West Slovakia (SVK), Zenica-Doboj (BIH)

Contendenti

Vincitore Gruppo 3 turno intermedio (disputato in Svezia): 2-2 contro il Järvenpää United (FIN), 3-2 contro l’AF Algarve (POR), 3-2 contro il Göteborg (SWE)

Miglior marcatore: Matty Dixon 3

Vincitore Gruppo 4 turno intermedio (disputato in Georgia): 8-0 contro il BKS Almaty (KAZ), 11-0 contro il Basa (GEO), 3-1 contro lo SW Bulgaria (BUL)

Miglior marcatore: Daniel Křemenák 7

Vincitore Gruppo 7 turno intermedio (disputato in Turchia): 12-0 contro lo Zangazur (AZE), 6-1 contro i Carpathians (ROU), 2-1 contro l'Istanbul (TUR)

Migliori marcatori: Mikołaj Łazarowicz, Jakub Maścianica, Adrian Puchala, Tymoteusz Wąsiewski 3

Finale Coppa delle Regioni 2025: Aragón - Dolnośląski 1-0 ﻿

Vincitore Gruppo 2 turno intermedio (giocato in Slovenia): 5-0 contro l'ARF Anenii Noi (MDA), 4-0 contro l'MNZ Ptuj (SVN), 4-0 contro San Marino (SMR)

Miglior marcatore: Nikola Adamović 6

Vincitore Gruppo 5 turno intermedio (giocato in Lettonia): 2-0 contro lo Zemgale (LVA), 4-0 contro l'Hapoel Beit Shean Mesilot (ISR), 2-1 contro il Pest (HUN)

Miglior marcatore: Mario Pérez Barcos 3

Vincitore Gruppo 8 turno intermedio (giocato in Repubblica d'Irlanda): 1-2 contro l'Uzda (BLR), 8-0 contro Malta (MLT), 3-1 contro lo Split (CRO)

Miglior marcatore: Keelan Crowley 3

Vincitore Gruppo 8 turno intermedio (giocato in Albania): 6-1 contro l'Albania centrale (ALB), 2-2 contro l'Irlanda del Nord orientale (NIR), 1-0 contro il Piemonte-Valle d'Aosta (ITA)

Migliori marcatori: Kristián Urban, Máté Vass 2

Vincitore Gruppo 8 turno intermedio (giocato in Italia): 8-0 contro la Cilicia (ARM), 4-0 contro l'OFS Bitola (MKD), 4-0 contro il Tim Rhanbarthol y De (WAL)

Miglior marcatore: Mirsad Šijerkić 7

Albo d'oro

*padrona di casa

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