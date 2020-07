In sei al turno principale

Gli esordienti della Svezia, insieme a Moldavia, Francia, Lettonia, Inghilterra e Finlandia sono tutte arrivate al primo posto dei rispettivi gironi del turno preliminare per il Mondiale Futsal FIFA, e si sono qualificate per il turno principale di dicembre.

La Lettonia, che ha vinto il Gruppo D, è capitata in un girone di ferro con i padroni di casa dell'Olanda, con la Bosnia-Erzegovina e con i due volte campioni del mondo della Spagna. La Moldavia, prima nel Gruppo A, affronterà i campioni d'Europa dell'Italia, mentre la Francia, prima del Gruppo C, si giocherà la qualificazione con tre squadre qualificate agli Europei UEFA Futsal di febbraio 2016: Repubblica Ceca, Slovenia e Kazakhistan.



Vincenti dei gironi della fase preliminare

Gruppo A: Moldavia

Gruppo B: Svezia

Gruppo C: Francia

Gruppo D: Lettonia

Gruppo E: Inghilterra

Gruppo F: Finlandia

• Le vincitrici dei rispettivi gironi si qualificano per il turno principale.

Sorteggio turno principale (10-13 dicembre)

Gruppo 1: Ucraina*, Ungheria* (padroni di casa), Belgio, Inghilterra

Gruppo 2: Croazia* (padroni di casa), Azerbaigian*, Bielorussia, Svezia

Gruppo 3: Russia*, Serbia*, Turchia (padroni di casa), Finlandia

Gruppo 4: Spagna*, Olanda (padroni di casa), Bosnia-Erzegovina, Lettonia

Gruppo 5: Repubblica Ceca* (padroni di casa), Slovenia*, Kazakistan*, Francia

Gruppo 6: Portogallo* (padroni di casa), Romania, Polonia, Norvegia

Gruppo 7: Italia* (padroni di casa), Slovacchia, ERJ Macedonia, Moldavia

*Parteciperanno a UEFA Futsal EURO 2016 nel mese di febbraio

• Le prime due di ogni girone si qualificheranno agli spareggi. Negli spareggi, ogni vincente del proprio girone affronterà una seconda classificata in un doppio confronto per decidere le sette qualificate europee che andranno in Colombia.

La strada per la Colombia

22, 23, e 25 ottobre 2015: turno preliminare

10, 11 e 13 dicembre 2015: turno principale

(2-13 febbraio 2016: UEFA Futsal EURO 2016, Belgrado)

12 febbraio 2016: sorteggio spareggi, Belgrado

22 marzo e 12 aprile 2016: spareggi

Da confermare: sorteggio fase finale, Colombia

14 settembre–2 ottobre 2016: fasi finali, Colombia