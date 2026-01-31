UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Il riepilogo e gli highlights di sabato dei quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026: Francia - Ucraina 4-2 dts, Armenia - Croazia 0-3

sabato 31 gennaio 2026

La Francia ha superato l'Ucraina ai supplementari, mentre la Croazia ha avuto la meglio sull'Armenia.

Souheil Mouhoudine festeggia la qualificazione della Francia alle semifinali
Souheil Mouhoudine festeggia la qualificazione della Francia alle semifinali UEFA via Getty Images

Francia e Croazia hanno staccato il biglietto per le semifinali di UEFA Futsal EURO 2026, in programma mercoledì.

La Francia ha superato l’Ucraina 4-1 dopo i tempi supplementari a Riga, trascinata dalla tripletta di Souheil Mouhoudine, guadagnandosi così una sfida contro i campioni in carica del Portogallo o contro il Belgio. La navigata Croazia si è dimostrata troppo forte per l’Armenia a Kaunas e affronterà ora Spagna o Italia. Entrambi gli incontri ancora da disputare si giocheranno domenica a Lubiana, sede del resto del torneo.

Tabellone fase a eliminazione diretta Futsal EURO 2026

Quarti di finale

Sabato 31 gennaio
Francia - Ucraina 4-2 (dts, Riga)
Armenia - Croazia 0-3 (Kaunas)

Domenica 1 febbraio
Portogallo - Belgio (16:00, Lubiana)
Spagna - Italia (19:30, Lubiana)

Semifinali
Mercoledì 4 febbraio

SF1 Francia - Portogallo / Belgio (17:00/20:30, Lubiana)
SF2 Croazia - Spagna / Italia (17:00/20:30, Lubiana)

Finale terzo posto

Sabato 7 febbraio
Perdente SF1 - Perdente SF2 (16:00, Lubiana)

Finale primo posto

Sabato 7 febbraio
Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Lubiana)

Nella fase a eliminazione diretta, l'ordine delle due partite di ogni giornata sarà confermato una volta note le squadre qualificate.

Orari CET

Acquista i biglietti per UEFA Futsal EURO 2026

Francia - Ucraina 4-2 (dts)

Highlights Futsal EURO 2026: Francia - Ucraina 4-2

La sfida, equilibrata e ricca di occasioni, si sblocca al 28', quando Mamadou Siragassy Touré si invola sulla sinistra in solitaria e poi serve ad Amine Gueddoura la palla del vantaggio.

Passano poco più di due minuti e Mohammed viene espulso per aver toccato la palla con la mano sulla linea di porta ed Yevhenii Zhuk trasforma il rigore del pari. Il risultato non cambia più fino al termine dei tempi regolamentari, ma l'Ucraina arriva a quota cinque falli e a inizio supplementari Souheil Mouhoudine trasforma il rigore da dieci metri e riporta avanti i Bleus.

Negli ultimi secondi del primo tempo supplementare, Mouhoudine firma anche il 3-1 e poi completa la personale tripletta in contropiede, approfittando della porta ucraina sguarnita. Ihor Korsun accorcia le distanze con un rigore da dieci metri, ma per la sesta volta nelle sette edizioni dall’introduzione dei quarti di finale, l’Ucraina viene eliminata a questo turno.

Player of the Match: Souheil Mouhoudine (Francia)

Dove guardare Futsal EURO: TV/streaming

Armenia - Croazia 0-3

Highlights Futsal EURO 2026: Armenia - Croazia 0-3

L’Armenia, all’esordio nel torneo, si presentava a questo incontro con grandi aspettative dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo B, ma la Croazia parte a razzo e passa in vantaggio già dopo 2' con David Mataja, senza più voltarsi indietro. Poco dopo Niko Vukmir firma il raddoppio e, prima dell’intervallo, la seconda rete personale di Mataja lascia all’Armenia una montagna da scalare.

La squadra di Ruben Nazaretyan cerca con coraggio di rientrare in partita, ma sbatte su un Ante Piplica in stato di grazia tra i pali croati. Nella ripresa l’Armenia gioca a lungo con il portiere volante, senza però trovare il varco giusto: l’occasione più nitida capita a Vladimir Sanosyan, che centra la traversa. Nel finale Franko Jelovčić va vicino al quarto gol con un pallonetto dalla distanza, respinto dal palo, ma la Croazia ottiene comunque il pass per la seconda semifinale della sua storia.

Player of the Match: Ante Piplica (Croazia)

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: sabato 31 gennaio 2026

Scelti per te

Calendario e risultati
Live 19/01/2026

Calendario e risultati

UEFA Futsal EURO 2026 si giocha dal 21 gennaio al 7 febbraio. Il calendario ufficiale delle partite è stato confermato.
Riepilogo e highlights terza giornata: Francia, Croazia e Ucraina ai quarti con l'Armena
Live 28/01/2026

Riepilogo e highlights terza giornata: Francia, Croazia e Ucraina ai quarti con l'Armena

La Croazia elimina la Lettonia e si qualifica ai quarti di finale contro l'Armenia, mentre Ucraina e Francia vincono entrambe e si affronteranno negli ottavi.
Riepilogo: Armenia avanti, Francia in vetta
Live 25/01/2026

Riepilogo: Armenia avanti, Francia in vetta

L’Armenia ha conquistato l’accesso ai quarti con una giornata d’anticipo, chiudendo al primo posto il Gruppo B, mentre la Francia si è portata in vetta al Gruppo A.
Highlights e riepilogo: vince l'Armenia, pari tra Lituania e Cechia
Live 22/01/2026

Highlights e riepilogo: vince l'Armenia, pari tra Lituania e Cechia

Nel Gruppo B, l'Armenia batte in rimonta l'Ucraina, mentre la Cechia pareggia contro la Lituania.
Riepilogo e highlights: vince la Lettonia, pari tra Croazia e Francia
Live 21/01/2026

Riepilogo e highlights: vince la Lettonia, pari tra Croazia e Francia

Dove guardare Futsal EURO 2026
Live 25/04/2023

Dove guardare Futsal EURO 2026

Puoi seguire il torneo grazie ai partner televisivi della UEFA e in live streaming.
Gli accoppiamenti dei quarti di finale
Live 29/01/2026

Gli accoppiamenti dei quarti di finale

Francia-Ucraina, Armenia-Croazia, Spagna-Italia e Portogallo-Belgio.