Riepilogo prima giornata UEFA Futsal EURO 2026, mercoledì: Lettonia-Georgia 3-0, Croazia-Francia 2-2

UEFA Futsal EURO 2026 ha preso il via mercoledì all'Arena Riga. La Lettonia, nazione co-organizzatrice, ha iniziato il Gruppo A con una vittoria sulla Georgia, mentre Croazia e Francia hanno pareggiato 2-2.

Il girone prosegue domenica a Riga, mentre il Gruppo B inizia giovedì a Kaunas, in Lituania.

Gruppo A: Lettonia - Georgia

La Lettonia, spinta da oltre 3.000 spettatori, passa subito in vantaggio col capitano Germans Matjušenko su corner battuto da Miks Babris. Il gol dà fiducia ai padroni di casa che riescono a contenere le azioni dei georgiani.

I padroni di casa si portano sul 2-0 quando Edgars Tarakanovs trasforma un tiro libero con una rasoiata potente. Poco più di due minuti dopo, Tarakanovs chiude il risultato con una splendida girata che manda in visibilio il pubblico di Riga.

Player of the Match: Edgars Tarakanovs (Lettonia)

Gruppo A: Croazia - Francia 2-2

Due squadre favorite al titolo danno vita a una partita d'esordio combattuta. La Croazia inizia bene, ma Francis Lokoka mantiene il risultato sullo 0-0, prima di essere battuto al 14° minuto, quando la palla viene stata conquistata nel territorio francese e David Mataja serve Duje Kustura che non sbaglia a tu per tu con Lokoka.

La Francia, semifinalista della Coppa del Mondo FIFA di futsal 2024, pareggia poco dopo con una bella conclusione di Mamadou Siragassy Touré dalla sinistra. Due minuti dopo, la Francia passa in vantaggio quando Ouassini Guirio intercetta un passaggio difensivo della Croazia e supera Ante Piplica. Sembrava che la partita fosse sotto controllo, ma a poco più di sei minuti dalla fine Lokoka effettua una doppia parata prima del pari di Kustura (secondo gol personale nella partita), deviando la palla dopo un'ottima azione di Antonio Sekulić.

Player of the Match: Franko Jelovčić (Croazia)

Prossime partite del Gruppo A: domenica 25 gennaio

Croazia - Georgia (13:00 CET, Riga)

Francia - Lettonia (16:00 CET, Riga)