Riepilogo UEFA Futsal EURO 2026 di domenica, Giornata 2: Croazia - Georgia 2-2, Francia - Lettonia 5-0, Armenia - Cechia 5-4, Ucraina - Lituania 4-1

L’Armenia è la prima squadra a qualificarsi per i quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026, grazie alla seconda vittoria nel Gruppo B. Nella stessa giornata, la Francia ha superato i co-padroni di casa della Lettonia a Riga, balzando in testa al Gruppo A.

Nel Gruppo A, all’Arena Riga, la Francia ha messo in scena un secondo tempo impeccabile, travolgendo la Lettonia per 5-0 e scavalcando proprio i padroni di casa in vetta alla classifica. La Georgia, invece, ha conquistato il primo punto del torneo grazie a una prestazione straordinaria del portiere Ali Aslani, che ha trascinato la sua squadra al pareggio per 2-2 contro la Croazia. I croati restano ora a un solo punto dalla Lettonia, seconda in classifica, che affronteranno mercoledì.

Gruppo A: Francia - Lettonia 5-0

Statistica chiave: La Francia conquista la sua prima vittoria in una fase finale del Futsal EURO al quarto tentativo; Mouhoudine e Mohammed erano andati a segno anche in entrambe le partite disputate nel 2018 a Lubiana.

Raphaël Reynaud, ct Francia: "Oggi abbiamo mostrato tante qualità e soprattutto grande continuità. Siamo stati solidi, in particolare in fase difensiva, e quando difendiamo così bene siamo in grado di battere chiunque. È successo oggi e sono davvero orgoglioso della mia squadra".

Massimiliano Bellarte, ct Lettonia: "Il risultato non rispecchia l’andamento della partita: nel primo tempo entrambe le squadre hanno avuto occasioni importanti. Il primo gol ha cambiato molte cose; nel futsal, come nello sport in generale, l’aspetto emotivo è fondamentale. Il risultato non è quello che volevamo offrire al nostro pubblico qui in Lettonia, ma questo è quanto".



Gruppo A: Croazia - Georgia 2-2

Statistica chiave: La Croazia ha dominato anche nei numeri: 60 tiri contro 15, con 35 conclusioni nello specchio a fronte delle 6 della Georgia.

Ali Aslani, portiere della Georgia e Man of the Match: "È stata una grande partita. Dopo un esordio complicato, oggi è andato tutto bene. Quando io gioco bene, significa che gioca bene tutta la squadra: il futsal è uno sport di gruppo, non del singolo. Voglio ringraziare i miei compagni, che per me sono amici e fratelli".

Marinko Mavrović, ct Croazia: "Abbiamo dominato per tutti i 40 minuti. Il portiere della Georgia ha compiuto almeno 20 parate decisive. Abbiamo calciato 60 volte verso la porta e nel finale abbiamo avuto anche l’occasione del rigore, ma non siamo riusciti a segnare. Contro la Lettonia ci aspetta una sfida decisiva e sono convinto che potremo vincere e qualificarci ai quarti di finale».

Prossime partite le Gruppo A: mercoledì 28 gennaio

Lettonia - Croazia (16:30 CET, Riga)

Georgia - Francia (16:30 CET, Kaunas)



Gruppo B: Armenia - Cechia 5-4

Statistica chiave: Per la prima volta nella sua storia, l’Armenia supera la fase a gironi di un torneo finale UEFA, sia nel futsal che nel calcio.

Ruben Nazaretyan, ct Armenia: "È una sensazione straordinaria, la più bella da tanto tempo. Spero che riusciremo a continuare a regalare gioia al nostro Paese. Siamo molto fiduciosi: ci portiamo dietro questa sicurezza fin dalle qualificazioni e ora ci prepareremo al meglio per l’ultima partita del girone contro la Lituania».

Marek Kopecký, ct Cechia: "Ancora una volta siamo partiti bene, abbiamo segnato per primi e poi abbiamo commesso errori individuali. La fortuna non ci sta aiutando".

Group B: Ucraina - Lituania 4-1

Statistica chiave: L’Ucraina ha conquistato almeno una vittoria in ciascuna delle ultime sette edizioni del Futsal EURO e, più in generale, in 16 delle 18 partecipazioni complessive a grandi tornei.

Oleksandr Kosenko, ct Ucraina: "Sapevamo che vincere era fondamentale. Abbiamo giocato bene dall’inizio alla fine. Segnare per primi e non subire gol era cruciale, ma ogni rete è stata importante, perché conosciamo la capacità della Lituania di punire ogni errore".

Dentino, ct Lituania: "L’avversario era davvero molto forte. L’ho detto anche prima della partita: l’Ucraina è una delle favorite per il titolo. Posso solo ringraziare i miei giocatori, che hanno dato tutto in campo. L’atmosfera è stata fantastica, con tanti tifosi sugli spalti a sostenerci. Sono orgoglioso della squadra: abbiamo ancora una possibilità, anche se piccola".

Prossime partite le Gruppo B: mercoledì 28 gennaio

Cechia - Ucraina (19:30 CET, Riga)

Lituania - Armenia (19:30 CET, Kaunas)

