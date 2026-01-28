Riepilogo terza giornata UEFA Futsal EURO 2026, mercoledì: Lettonia - Croazia 1-4, Georgia - Francia 1-3, Cechia - Ucraina 3-5, Lituania - Armenia 3-3

I gruppi A e B si sono conclusi all'Arena Riga e alla Žalgirio Arena di Kaunas e hanno decretato che la Francia affronterà ? e la Croazia giocherà contro l'Armenia ai quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026, in programma sabato.

Nel Gruppo A, la Francia ha sconfitto la Georgia 3-1 e si è aggiudicata il primo posto, mentre la Croazia ha vinto in rimonta per 4-1, soffiando il secondo posto alla Lettonia, padrona di casa.

I Gruppi C e D si concludono giovedì a Lubiana per decidere i due quarti di finale di domenica nella capitale slovena. Il Portogallo campione in carica è già qualificato, ma sei squadre sono in lizza per gli altri posti.

Fase a eliminazione diretta di UEFA Futsal EURO 2026 Quarti di finale Sabato 31 gennaio

QF2: Francia - Ucraina (16:00, Riga)

QF1: Armenia - Croazia (19:00, Kanuas) Domenica 1 febbraio

QF3: Vincitrice Gruppo C - Seconda Gruppo D (16:00/19:30, Lubiana)

QF4: Portogallo - Seconda Gruppo C (16:00/19:30, Lubiana) Semifinali Mercoledì 4 febbraio

SF1: Vincente QF2 - Vincente QF4 (17:00/20:30, Lubiana)

SF2: Vincente QF1 - Vincente QF3 (17:00/20:30, Lubiana) Finale terzo posto Sabato 7 febbraio

Perdente SF1 - Perdente SF2 (16:00, Lubiana) Finale Sabato 7 febbraio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Lubiana) Nella fase a eliminazione diretta, l'ordine delle due partite di ogni giornata sarà confermato una volta note le squadre qualificate. Orari CET.



Gruppo A: Lettonia - Croazia 1-4

La Croazia, che aveva bisogno della vittoria per scavalcare la Lettonia e qualificarsi ai quarti di finale, parte con grande intensità, ma sono i co-padroni di casa a colpire per primi: Edgars Tarakanovs colpisce al volo il corner di Andrejs Baklanovs e trova il gol del vantaggio. Antonio Sekulić colpisce il palo, mentre il portiere lettone Rainers Mūrnieks disputa un'altra grandissima prestazione. Proprio all’ultimo minuto del primo tempo, però, Josip Jurlina trova il pareggio dopo una bella azione personale.

Nella ripresa la Croazia mantiene alta la pressione e passa in vantaggio: Luka Perić controlla un lungo rilancio del portiere Ante Piplica, si gira e scarica un tiro potente che batte Mūrnieks. A metà del secondo tempo Vítor Lima firma il 3-1. Con la Lettonia sbilanciata in avanti, David Mataja recupera palla a centrocampo e deposita nella porta sguarnita, chiudendo definitivamente le speranze dei co-padroni di casa.

Player of the Match: Lima (Croazia)

Statistica: Croatia supera la fase a gironi per la prima volta dal 2014.

Gruppo A: Georgia - Francia 1-3

La Francia conquista per la prima volta l’accesso alla fase a eliminazione diretta di Futsal EURO, superando la Georgia a Kaunas. Alla squadra di Raphaël Reynaud basta un pareggio per qualificarsi e l’incontro si mette subito in discesa quando lo sfortunato Vakhtang Kekelia devia il pallone nella propria porta nei primi minuti.

La Georgia, però, nonostante il maggiore possesso francese, sfiora il pari prima dell’intervallo. Archil Sebiskveradze colpisce il palo, poi Abdessamad Mohammed si rende protagonista di una chiusura miracolosa per fermare Giorgi Ghavtadze in contropiede. A due minuti dalla fine del primo tempo, dall’altra parte, Souheil Mouhoudine trova il gol che dà respiro alla Francia. Nella ripresa la Georgia mette pressione alla Francia, con Nikoloz Gabrichidze che riesce ad accorciare le distanze. I georgiani schierano il portiere volante, ma è proprio un suo errore a spianare la strada a Mohammed, che nel finale chiude definitivamente la partita.

Player of the Match: Abdessamad Mohammed (Francia)

Statistica: La Francia, semifinalista al Mondiale di futsal FIFA 2024, supera per la prima volta la fase a gironi di Futsal EURO.

Gruppo B: Cechia - Ucraina 3-5

Il ceco Jan Žežulka, oggi schierato in porta al posto di Michal Hůla, è il portiere più impegnato nel primo tempo a Riga, dove l'Ucraina, che aveva bisogno di un pareggio per mantenere il secondo posto dietro l'Armenia, domina sia territorio che possesso palla. Il gol arriva con un rasoterra preciso di Ihor Cherniavskyi sul secondo palo. Meno di un minuto dopo, il lancio lungo di Oleksandr Sukhov viene deviato da Yevhenii Zhuk scavalcando Žežulka.

Con l'Ucraina in avanti, Artem Fareniuk colpisce il palo in contropiede all'inizio del secondo tempo, con la Cechia che sfrutta Tomáš Vnuk come portiere volante. Su un contropiede, Danyil Abakshyn insacca la palla a porta vuota portando il risultato sul 3-0. Poi segna un altro gol dopo aver raccolto il corner di Mykola Mykytiuk con un tiro deciso. Poco dopo Pavel Drozd e Adam Knobloch accorciano le distanze, ma Nazar Shved segna il 5-2 spegnendo le velleità di rimonta dell'Ucraina, prima del 5-3 definitivo di Radim Záruba.

Player of the Match: Oleksandr Sukhov (Ucraina)

Statistica: l'Ucraina si è qualificata ai quarti per l'11ª partecipazione consecutiva a Futsal EURO, ovvero ogni edizione dal 2001.

Gruppo B: Lituania - Armenia 3-3

Edgaras Baranauskas segna una doppietta, consentendo alla Lituania di recuperare due gol di svantaggio e ottenere il pareggio. L'Armenia si era già assicurata il primo posto nel Gruppo B prima ancora del calcio d'inizio e sembrava ben avviata verso la terza vittoria grazie al gol di Denis Nevedrov e al tiro deviato di Mikael Gandilyan. Tuttavia, spinta dal tifo del pubblico di Kaunas e dalla gran giornata di Baranauskas, la Lituania non si arrende e porta a casa un punto.

Baranauskas riduce lo svantaggio all'inizio del secondo tempo e poi serve un assist per Artūr Juchno che però colpisce il palo. Con la Lituania in avanti, la rimonta viene rallentata dal gol di Vladimir Sanosyan che conclude un tre contro uno. Al 34' il portiere Baranauskas porta il punteggio sul 3-2. Nevedrov para un rigore, ma al 36' Gytis Vasylius segna con un pallonetto dalla propria metà campo, fissando il risultato sul 3-3.

Player of the Match: Edgaras Baranauskas

Key stat: Justinas Zagurskas chiude con quattro assist per la Lituania; solo il francese Abdessamad Mohammed ne ha realizzati altrettanti.