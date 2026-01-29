Conosci le squadre dei quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026

Nei quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026, la Francia sfida l'Ucraina, l'Armenia affronta la Croazia, i campioni i carica del Portogallo attendono il Belgio, mentre l'Italia è chiamata all'impresa contro la Spagna. Le sfide andranno in scena in Lettonia, Lituania e Slovenia nel corso di questo fine settimana.

Tabellone fase a eliminazione diretta di Futsal EURO 2026 Quarti di finale Sabato 31 gennaio

Francia - Ucraina (16:00, Riga)

Armenia - Croazia (19:00, Kaunas) Domenica 1 febbraio

Portogallo - Belgio (16:00, Lubiana)

Spagna - Italia (19:30, Lubiana) Semifinali

Mercoledì 4 febbraio



Semifinale 1 (17:00/20:30, Lubiana)

Semifinale 2 (17:00/20:30, Lubiana) Finale terzo posto Sabato 7 febbraio

Perdente SF1 - Perdente SF2 (16:00, Lubiana) Finale primo posto Sabato 7 febbraio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Lubiana) Nella fase a eliminazione diretta, l'ordine delle due partite di ogni giornata sarà confermato una volta note le squadre qualificate. Orari CET

Solo tre delle squadre ai quarti di finale si erano qualificate per i quarti di finale nel 2022 (Portogallo, Spagna e Ucraina). Si tratta del minor numero di squadre provenienti dai quarti di finale in qualsiasi formato di Futsal EURO ad aver raggiunto nuovamente il traguardo nell'edizione successiva.

Nel Gruppo C sono stati segnati 38 gol, eguagliando il record per un girone di Futsal EURO stabilito nel 2005.

FRANCIA - UCRAINA

L'Ucraina ha battuto la Francia 7-1 nella finale per il terzo posto della Coppa del Mondo FIFA di futsal 2024 con una tripletta di Danyil Abakshyn.

Come si è qualificata: vincente Gruppo 10 Turno Principale (11-0 t - Bulgaria, 5-2 c - Georgia, 5-0 t - Kosovo, 9-4 c - Kosovo, 8-0 c - Bulgaria, 3-3 t - Georgia)

Vincente Gruppo A: 2-2 - Croazia (Riga), 5-0 - Lettonia (Riga), 3-1 - Georgia (Kaunas)

Miglior marcatore (fase finale): Souheil Mouhoudine 3

Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Souheil Mouhoudine 10

Miglior piazzamento a Futsal EURO: fase a gironi (2018)

Futsal EURO 2022: non qualificata

Coppa del Mondo 2024: quarto posto

Bilancio ai quarti di finale: prima volta ai quarti

Highlights Futsal EURO 2026: Francia - Lettonia 5-0

Come si è qualificata: vincente Gruppo 1 Turno Principale (7-0 t - Cipro, 2-0 t - Romania, 6-3 t - Germania, 9-0 c - Germania, 11-1 c - Cipro, 3-1 c - Romania)

Seconda Gruppo B: 1-2 - Armenia (Kaunas), 4-1 - Lituania (Kaunas), 5-3 - Cechia (Riga)

Miglior marcatore (fase finale): Danyil Abakshyn 3

Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Yevhenii Zhuk 10

Miglior piazzamento a Futsal EURO: seconda (2001, 2003)

Futsal EURO 2022: quarto posto

Coppa del Mondo 2024: terzo posto

Bilancio ai quarti di finale: V1 S5

2022: 5-3 - Kazakistan (Amsterdam)

2018: 0-1 - Spagna (Lubiana)

2016: 1-2 - Serbia (Belgrado)

2014: 1-2 - Portogallo (Anversa)

2012: 1-1dts, 1-3rig. - Croazia (Spalato)

2010: 3-3dts, 2-4rig. - Azerbaigian (Budapest)

Highlights: Cechia - Ucraina 3-5

Le due squadre si sono già incontrate in competizioni ufficiali due volte: la Croazia ha vinto 8-0 nelle qualificazioni a Futsal EURO nel 2015 e 9-2 nelle qualificazioni ai Mondiali nel 2003.

Come si è qualificata: vincente Gruppo 6 Turno Principale (4-3 c - Danimarca, 4-4 t - Kazakistan, 4-0 c - Albania, 5-1 t - Albania, 3-1 t - Danimarca, 4-2 c - Kazakistan)

Vincente Gruppo B: 2-1 - Ucraina (Kaunas), 5-4 - Czechia (Kaunas), 3-3 - Lituania (Kaunas)

Migliori marcatori (fase finale): Mihran Dermenjyan, Nikita Khromykh, Vladimir Sanosyan 2

Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Nikita Khromykh 7

Miglior piazzamento a Futsal EURO: prima volta alla fase finale

Futsal EURO 2022: non qualificata

Coppa del Mondo 2024: non qualificata

Bilancio ai quarti di finale: prima volta ai quarti

Highlights Futsal EURO 2026: Armenia - Cechia 5-4

Come si è qualificata: vincente Gruppo 5 Turno Principale (9-2 c - Azerbaigian, 3-2 t - Svezia, 1-0 t - Grecia, 6-2 c - Svezia, 6-2 c - Grecia, 4-1 t - Azerbaigian)

Seconda Gruppo A: 2-2 - Francia (Riga), 2-2 - Georgia (Riga), 4-1 - Lettonia (Riga)

Miglior marcatore (fase finale): Duje Kustura 3

Migliori marcatori (incluse qualificazioni): Josip Jurlina, David Mataja, Luka Perić 5

Miglior piazzamento a Futsal EURO: quarto posto (2012)

Futsal EURO 2022: fase a gironi

Coppa del Mondo 2024: ottavi di finale

Bilancio ai quarti di finale: V1 S1

2014: 1-2 - Italia (Anversa)

2012: 1-1dts, 3-1rig. - Ucraina (Spalato)

Highlights: Lettonia - Croazia 1-4

Cos'è il futsal? Guida per principianti

Le due nazioni si sono già affrontate due volte nella fase a gironi della fase finale del torneo: il Portogallo ha vinto 3-2 nel 2003 dopo uno 0-0 nel 1999.

Come si è qualificata: prima Gruppo 7 turno principale (7-2 in trasferta contro Andorra, 4-2 in casa contro i Paesi Bassi, 5-1 in trasferta contro la Macedonia del Nord, 3-0 in casa contro la Macedonia del Nord, 5-0 in casa contro Andorra, 7-4 in trasferta contro i Paesi Bassi)

Prima Gruppo D: 6-2 - Italia (Lubiana), 5-1 - Ungheria (Lubiana), 3-2 - Polonia (Lubiana)

Miglior marcatore: Diogo Santos 3

Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Diogo Santos 8

Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione x 2 (2018, 2022) ﻿

Futsal EURO 2022: campione

Coppa del Mondo 2024: ottavi di finale

Bilancio ai quarti di finale: V4 S2

2022: 3-2 - Finlandia (Amsterdam)

2018: 8-1 - Azerbaigian (Lubiana)

2016: 2-6 - Spagna (Belgrado)

2014: 2-1 - Ucraina (Anversa)

2012: 1-3 - Italia (Zagabria)

2010: 5-1 - Serbia (Budapest)

Futsal EURO 2026 highlights: Ungheria - Portogallo 1-5 ﻿

Come si è qualificata: seconda Gruppo 9 turno principale 9 (0-3 in trasferta contro la Cechia, 7-2 in casa contro l'Austria, 8-3 in casa contro la Serbia, 2-1 in trasferta contro la Serbia, 2-3 in casa contro la Cechia, 2-0 in trasferta contro l'Austria); spareggi 8-2 complessivo contro la Bosnia-Erzegovina (7-2 in casa, 1-0 in trasferta)

Seconda Gruppo C: 4-0 - Bielorussia (Lubiana), 4-5 - Slovenia (Lubiana), 3-10 - Spagna (Lubiana - Tivoli Arena)

Miglior marcatore (fase finale): Omar Rahou 6

Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Omar Rahou 12

Miglior piazzamento a Futsal EURO: terzo posto (1996)

Futsal EURO 2022: non qualificata﻿

Coppa del Mondo 2024: non qualificata

Bilancio ai quarti di finale: prima volta

Futsal EURO 2026: Bielorussia - Belgio 0-4

La Spagna ha vinto un'amichevole per 4-3 in Italia a ottobre e l'ha battuta anche in casa e in trasferta nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2024. A Futsal EURO, la Spagna ha battuto l'Italia per 3-1 nella finale del 2007 e l'ha sconfitta anche nelle semifinali del 1996, 1999 e 2012, anche se gli Azzurri hanno vinto nelle semifinali del 2003 e nella fase a gironi del 2005.

La Spagna ha sconfitto l'Italia nella finale dei Mondiali del 2004 (dopo aver perso 3-2 nella seconda fase a gironi) e ha vinto le semifinali del 2008 e del 2012 e l'incontro della seconda fase a gironi del 1996.

Come si è qualificata: prima Gruppo 8 turno principale (9-0 in trasferta - Svizzera, 6-1 in casa - Bosnia-Erzegovina, 6-0 in trasferta - Inghilterra, 7-0 in casa - Inghilterra, 6-0 in casa - Svizzera, 3-2 in trasferta - Bosnia-Erzegovina)

Prima Gruppo C: 4-1 - Slovenia (Lubiana), 2-0 - Bielorussia (Lubiana), 10-3 - Belgio (Lubiana - Tivoli Arena)

Miglior marcatore (fase finale): Mellado, José Raya 3

Migliori marcatori (incluse qualificazioni): Cecilio Morales, Adrián Rivera 5

Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione x 7 (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016)

Futsal EURO 2022: terzo posto

Coppa del Mondo 2024: ottavi di finale

Bilancio ai quarti di finale: V6 S0

2022: 5-1 - Slovacchia (Amsterdam)

2018: 1-0 - Ucraina (Lubiana)

2016: 6-2 - Portogallo (Belgrade)

2014: 4-0 - Slovenia (Antwerp)

2012: 8-3 - Romania (Zagreb)

2010: 0-0dts, 7-6dcr - Russia (Debrecen)

Statistica: oltre al dominio a Futsal EURO, la Spagna è l'unica squadra europea ad aver vinto due volte la Coppa del Mondo: nel 2004 e nel 2008. Ha superato la fase a gironi in tutte e 13 le edizioni di Futsal EURO, e contro il Belgio è diventata la prima squadra a segnare dieci gol in una partita della fase finale.

Futsal EURO 2026: Spagna - Belgio 10- 3 ﻿

Come si è qualificata: seconda Gruppo 2 turno principale (2-2 in casa - Bielorussia, 2-0 in trasferta - Finlandia, 11-1 in casa - Malta, 6-1 in trasferta - Malta, 1-2 in trasferta - Bielorussia, 4-3 in casa - Finlandia); Spareggi 4-4 complessivo, 2-0 ai rigori - Kazakistan (2-1 in casa, 2-3 dopo i tempi supplementari in trasferta)

Seconda Gruppo D: 2-6 - Portogallo (Lubiana), 4-0 - Polonia (Lubiana), 2-2 - Ungheria (Lubiana - Tivoli Arena)

Miglior marcatore (fase finale): Julio De Oliveira 4

Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Julio De Oliveira 9

Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione x 2 (2003, 2014)

Futsal EURO 2022: fase a gironi

Coppa del Mondo 2024: non qualificata

Bilancio ai quarti di finale: V2 S2

2016: 2-5 - Kazakistan (Belgrado)

2014: 2-1 - Croazia (Anversa)

2012: 3-1 - Portogallo (Zagabria)

2010: 3-3dts, 1-3dcr - Russia (Debrecen)

Statistica: prima squadra in assoluto a qualificarsi tramite i calci di rigore negli spareggi, l'Italia, due volte campione d'Europa, mantiene il suo record di aver raggiunto tutte le fasi finali di Futsal EURO; è stata anche vicecampione della Coppa del Mondo FIFA di futsal nel 2004, ma è stata eliminata nella fase a gironi negli ultimi due Europei, cosa che non era mai successa prima.