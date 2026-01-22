Riepilogo prima giornata UEFA Futsal EURO 2026, giovedì: Armenia-Ucraina 2-1, Lituania-Cechia 3-3

Nelle partite del Gruppo B di UEFA Futsal EURO 2026 alla Žalgirio Arena (Kaunas), l'Armenia esordisce nella fase finale con una vittoria, battendo in rimonta l'Ucraina per 2-1, mentre la Lituania, dopo essere stata a lungo in vantaggio, subisce il pari dalla Cechia sul finale.

Vi raccontiamo le partite della giornata in attesa delle sfide del Gruppo C e D che si giocheranno venerdì e sabato a Lubiana. I Gruppi A e B proseguono domenica.

Gruppo B: Armenia - Ucraina 2-1

Futsal EURO: Armenia - Ucraina 2-1

Dopo l'esordio trionfale della Lettonia ieri, anche l'Armenia punta ai tre punti per lasciare subito il segno nel girone. Gli armeni partono subito forte ma non riescono a sbloccare il risultato per merito del portiere ucraino Yuriy Savenko. L'Ucraina ha il sopravvento all'inizio del secondo tempo e passa in vantaggio dopo poco più di cinque minuti, quando Vladyslav Pervieiev riceve la palla fuori dall'area e, dopo una girata improvvisa, piazza il pallone all'angolino con un rasoterra fulmineo.

Alla mezz'ora, però, l'Armenia pareggia segnando il suo primo gol in assoluto in una fase finale: il giovane Arsen Petrosov serve con un pregevole colpo di tacco Mihran Dermenjyan, che da pochi passi non sbaglia. A meno di due minuti dalla fine, Dermenjyan devia in rete il tiro di Mikael Gandilian, regalando all'Armenia una vittoria memorabile.

Player of the Match: Mihran Dermenjyan (Armenia)

Futsal EURO 2026: la reazione a caldo dell'armeno Mihran Dermenjyan

Compra i biglietti di Futsal EURO

Gruppo B: Lituania - Cechia 3-3

La Lituania, nazione co-organizzatrice, sfiora il vantaggio al terzo minuto con Gytis Vasylius e Ignas Raštutis, ma le loro conclusioni vengono respinte. La Cechia, la cui ultima vittoria a Futsal EURO risale al 2010, domina il gioco e colpisce un palo con Pavel Drozd ma poco dopo passa in vantaggio con un bel tiro al volo del capitano Michal Seidler.

Dopo appena tre minuti dal vantaggio, la Lituania segna il suo primo gol in una fase finale di Futsal EURO con un gran tiro al volo di Edgaras Baranauskas su calcio d'angolo battuto da Justinas Zagurskas. Dopo due minuti i cechi tornano in vantaggio con Seidler su calcio d'angolo battuto da Radim Záruba. Dopo altri due minuti, i lituani acciuffano il pari con Ignas Raštutis che sorprende il portiere ceco, Michal Hůla, fuori posizione. Al 18'30'' i padroni di casa passano in vantaggio con una deviazione di Vladimir Derendiajev su calcio d'angolo battuto da Zagurskas mandando in estasi i 5000 tifosi presenti nell'impianto. Ma proprio quando la Lituania sembrava ormai certa della vittoria, Mikus Francisco piazza il pallone sotto la traversa a 35 secondi dalla fine firmando un inaspettato pareggio.

Player of the Match: Ernestas Macenis (Lituania)