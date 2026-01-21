Tutti i Player of the Match di Futsal EURO 2026
mercoledì 21 gennaio 2026
Tieni traccia di tutti i Player of the Match di UEFA Futsal EURO 2026.
La UEFA consegnerà i premi ufficiali di Player of the Match by Carlsberg Alcohol Free, dopo ogni partita di UEFA Futsal EURO 2026 al miglior giocatore.
Il gruppo di osservatori tecnici UEFA deciderà dopo ogni partita chi merita di essere nominato come Player of the Match assegnando un trofeo ufficiale al vincitore al termine dei tempi regolamentari. Le squadre in grassetto (di seguito) sono quelle del giocatore selezionato.
Fase a gironi
Giornata 1:
Mercoledì 21 gennaio
Gruppo A: Croazia - Francia 2-2 – Franko Jelovčić
Gruppo A: Lettonia - Georgia 4-0 – Edgars Tarakanovs
Giovedì 22 gennaio
Gruppo B: Armenia - Ucraina (16:00, Kaunas)
Gruppo B: Lituania - Cechia (19:00, Kaunas)
Venerdì 23 gennaio
Gruppo C: Bielorussia - Belgio (17:30,Lubiana)
Gruppo C: Slovenia - Spagna (20:30,Lubiana)
Sabato 24 gennaio
Gruppo D: Italia - Portogallo (14:30,Lubiana)
Gruppo D: Ungheria - Polonia (17:30,Lubiana)
Giornata 2:
Domenica 25 gennaio
Gruppo A: Croazia - Georgia (13:00, Riga)
Gruppo A: Francia - Lettonia (16:00, Riga)
Gruppo B: Armenia - Cechia (13:00, Kaunas)
Gruppo B: Ucraina - Lituania (16:00, Kaunas)
Lunedì 26 gennaio
Gruppo C: Bielorussia - Spagna (17:30,Lubiana)
Gruppo C: Belgio - Slovenia (20:30,Lubiana)
Martedì 27 gennaio
Gruppo D: Ungheria - Portogallo (17:30,Lubiana)
Gruppo D: Polonia - Italia (20:30,Lubiana)
Giornata 3:
Mercoledì 28 gennaio
Gruppo A: Lettonia - Croazia (16:30, Riga)
Gruppo A: Georgia - Francia (16:30, Kaunas)
Gruppo B: Cechia - Ucraina (19:30, Riga)
Gruppo B: Lituania - Armenia (19:30, Kaunas)
Giovedì 29 gennaio
Gruppo C: Slovenia - Bielorussia (17:30,Lubiana)
Gruppo C: Spagna - Belgio (17:30,Lubiana - Tivoli Arena)
Gruppo D: Portogallo - Polonia (20:30,Lubiana)
Gruppo D: Italia - Ungheria (20:30,Lubiana - Tivoli Arena)
Fase a eliminazione diretta
Quarti di finale:
Sabato 31 gennaio
QF2: Vincitrice Gruppo A - Seconda Gruppo B (16:00/19:00, Riga)
QF1: Vincitrice Gruppo B - Seconda Gruppo A (16:00/19:00, Kanuas)
Domenica 1 febbraio
QF3: Vincitrice Gruppo C - Seconda Gruppo D (16:00/19:30, Lubiana)
QF4: Vincitrice Gruppo D - Seconda Gruppo C (16:00/19:30, Lubiana)
Semifinali:
Mercoledì 4 febbraio
SF1: Vincitrice QF2 - Vincitrice QF4 (17:00/20:30,Lubiana)
SF2: Vincitrice QF1 - Vincitrice QF3 (17:00/20:30,Lubiana)
Finale terzo posto:
Sabato 7 febbraio
Perdente SF1 - Perdente SF2 (16:00,Lubiana)
Finale:
Sabato 7 febbraio
Vincitrice SF1 - Vincitrice SF2 (19:30,Lubiana)
Nella fase a eliminazione diretta, l'ordine delle due partite di ogni giornata sarà confermato una volta note le squadre qualificate.