Riepilogo Qualificazioni Europee: anche Germania e Paesi Bassi alla Coppa del Mondo
lunedì 17 novembre 2025
Germania e Paesi Bassi prenotano un posto in Coppa del Mondo FIFA 2026 con due vittorie schiaccianti.
Germania e Paesi Bassi chiudono le Qualificazioni Europee con una vittoria schiacciante e prenotano un posto alla fase finale del prossimo anno in America.
UEFA.com riassume le partite di lunedì, che hanno visto la conclusione dei Gruppi A, G e L.
Gruppo A: Irlanda del Nord - Lussemburgo 1-0, Germania - Slovacchia 6-0
Gruppo G: Malta - Polonia 2-3, Paesi Bassi - Lituania 4-0
Gruppo L: Cechia - Gibilterra 6-0, Montenegro - Croazia 2-3
La Germania vince il Gruppo A in grande stile, guadagnandosi la qualificazione diretta e mandando la Slovacchia agli spareggi. Nick Woltemade segna di testa al 18', ma solo la parata di Oliver Baumann impedisce a Dávid Ďuriš di pareggiare pochi minuti dopo con un tiro dalla corta distanza.
Serge Gnabry raddoppia su rigore, poi Leroy Sané segna due gol in cinque minuti su assist di Florian Wirtz. Dopo un inizio di ripresa più tranquillo, il subentrato Ridle Baku firma il quinto gol a metà tempo e l'esordiente Assan Ouedraogo fissa il punteggio deviando in rete un colpo di tacco di Sané.
Il posto dei Paesi Bassi alla fase finale non è mai in discussione fin dal gol di Tijjani Reijnders su assist di Frenkie de Jong al 16'. Edvinas Gertmonas neutralizza un tiro di Virgil van Dijk e Reijnders colpisce il palo, ma la squadra di Ronald Koeman segna tre gol in cinque minuti nella ripresa.
Cody Gakpo trasforma un rigore poco prima del quarto d'ora, mentre Xavi Simons firma il 3-0 dopo una veloce incursione in area. Al 62', Donyell Malen prende la palla nella propria metà campo e si avvia a segnare il quarto gol.
La Polonia inizia la giornata con la speranza di scavalcare i Paesi Bassi e aggiudicarsi il primo posto nel Gruppo G. La sconfitta casalinga ad Amsterdam, però, non arriva mai, mentre la vittoria dei polacchi arriva solo all'85' grazie a un tiro deviato di Piotr Zieliński.
Gli ospiti passano in vantaggio due volte con un colpo di testa di Robert Lewandowski e con il primo gol in nazionale di Paweł Wszołek dopo 10 anni. Malta risponde puntualmente, prima con Irvin Cardona e poi Teddy Teuma, ma non riesce a reagire al gol fortuito di Zieliński nel finale.
- Nikola Vlašić segna uno splendido gol decisivo e consente alla Croazia, vincitrice del Gruppo L, di rimontare un 2-0 e battere il Montenegro, completando una stagione in cui ha perso solo due punti.
- La Cechia è già certa del secondo posto nel Gruppo L ma inizia bene la preparazione per gli spareggi, segnando sei gol contro Gibilterra.
- Jamie Donley trasforma un rigore alla fine del primo tempo e permette all'Irlanda del Nord di battere il Lussemburgo, classificandosi al terzo posto nel Gruppo A.
Calci di inizio ore 20:45 CET
Gruppo B: Svezia - Slovenia, Kosovo - Svizzera
Gruppo C: Scozia - Danimarca, Bielorussia - Grecia
Gruppo E: Bulgaria - Georgia, Spagna - Turchia
Gruppo H: Romania - San Marino, Austria - Bosnia ed Erzegovina
Gruppo J: Galles - Macedonia del Nord, Belgio - Liechtenstein