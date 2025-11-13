Coppa del Mondo 2026: quali squadre europee sono qualificate?

Sedici squadre appartenenti alla UEFA hanno diritto alla qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026, che vedrà la partecipazione di 48 squadre di tutto il mondo. Le 12 vincitrici dei gironi di qualificazione accederanno direttamente alla fase finale, mentre le ultime quattro nazionali si qualificheranno vincendo gli spareggi.

Grazie al primo posto matematico nel Gruppo K all'ottava giornata, l'Inghilterra è diventata la prima nazione europea a qualificarsi alla fase finale, che si terrà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

UEFA.com tiene traccia delle squadre qualificate man mano che vengono confermate e passa in rassegna le contendenti europee.

Come funzionano le qualificazioni? In totale, 16 nazioni UEFA si qualificheranno per i Mondiali del 2026. Le 12 vincitrici dei gironi si qualificano direttamente alla fase finale; i quattro posti rimanenti vengono determinati dagli spareggi che coinvolgono le 12 seconde classificate dei gironi, insieme alle quattro vincitrici meglio classificate dei gironi della UEFA Nations League 2024/25 che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni europee al primo o al secondo posto.

INGHILTERRA

Come si è qualificata: prima Gruppo K

Migliori piazzamento al Mondiale: campione (1966)

Ultima partecipazione: 2022 (quarti di finale)

I vice campioni di UEFA EURO 2024 hanno iniziato una nuova era con l'arrivo di Thomas Tuchel al posto di Gareth Southgate dopo la sconfitta contro la Spagna a Berlino, e l'allenatore tedesco ha sicuramente lasciato il segno. L'Inghilterra, infatti, si è qualificata grazie alle sei vittorie nelle prime sei partite, segnando 18 gol senza subirne nessuno. Harry Kane è il leader indiscusso di una squadra che è molto cresciuta nel corso dei mesi e che adesso può contare sulle ottime prestazioni di giocatori come Anthony Gordon ed Elliot Anderson.

