Coppa del Mondo 2026: quali squadre europee si sono qualificate? Quali sono agli spareggi?

Inghilterra e Francia sono state le prime squadre europee ad aver prenotato un posto alla Coppa del Mondo FIFA 2026, seguite da altre 10 contendenti che hanno vinto i rispettivi gironi di qualificazione.

Quali squadre possono raggiungerle attraverso gli spareggi?

Qualificazioni europee: la situazione Le 12 vincitrici dei gironi si qualificano direttamente per la Coppa del Mondo; le seconde classificate parteciperanno agli spareggi insieme alle quattro vincitrici dei gironi di UEFA Nations League 2024/25 con la migliore classifica che non abbiano concluso le qualificazioni europee al primo o al secondo posto. Qualificate da vincitrici dei gironi Austria, Belgio, Croazia, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svizzera Qualificate agli spareggi come seconde dei gironi Albania, Bosnia ed Erzegovina, Cechia, Danimarca, Italia, Kosovo, Polonia, Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Turchia, Ucraina, Galles Confermate agli spareggi attraverso il piazzamento in Nations League

Romania, Svezia, Irlanda del Nord, dalla Macedonia del Nord

Tutte le informazioni di questo articolo sono soggette alla conferma definitiva della UEFA. Ultimo aggiornamento: martedì 18 novembre ore 23:00 CET.

Germania (15 punti), Slovacchia (12), Irlanda del Nord (9), Lussemburgo (0)

La Germania si è qualificata come prima del girone.

La Slovacchia si è classificata seconda e andrà agli spareggi.

L’Irlanda del Nord si è classificata terza ma accederà agli spareggi tramite il percorso di Nations League.

Il Lussemburgo si è classificato quarto e non può qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

﻿Svizzera (14), Kosovo (11), Slovenia (4), Svezia (2)

La Svizzera si è qualificata come prima del girone.

Il Kosovo si è classificato secondo e andrà agli spareggi.

La Slovenia si è classificata terza e non può qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

La Svezia si è classificata quarta ma andrà agli spareggi attraverso il piazzamento in Nations League.

Scozia (13), Danimarca (11), Grecia (7), Bielorussia (2)

La Scozia si è qualificata come prima del girone.

La Danimarca si è classificata seconda e andrà agli spareggi.

La Grecia si è classificata terza e non può qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

La Bielorussia si è classificata quarta e non può qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

Francia (16), Ucraina (10), Islanda (7), Azerbaigian (1)

La Francia si è qualificata come prima del girone.

L’Ucraina si è qualificata come seconda e andrà agli spareggi.

L’Islanda ha concluso le qualificazioni al terzo posto e non potrà qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

L’Azerbaigian ha concluso le qualificazioni al quarto posto e non potrà qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

Spagna (16), Turchia (13), Georgia (3), Bulgaria (3)

La Spagna si è qualificata come prima del girone.

La Turchia si è classificata seconda e andrà agli spareggi.

La Georgia si è classificata terza e non può qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

La Bulgaria si è classificata quarta e non può qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

Portogallo (13), Repubblica d'Irlanda (10), Ungheria (8), Armenia (3)

Il Portogallo si è qualificato come primo nel girone.

La Repubblica d'Irlanda si è qualificata come seconda e andrà agli spareggi.

L’Ungheria ha concluso le qualificazioni al terzo posto e non potrà qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

L’Armenia ha concluso le qualificazioni al quarto posto e non potrà qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

Date Spareggi

26 e 31 marzo 2026 Fase finale

Dall’11 giugno al 19 luglio 2026

Paesi Bassi (20), Polonia (17), Finlandia (10), Malta (5), Lituania (3)

I Paesi Bassi si sono qualificati grazie al primo posto nel girone.

La Polonia si è classificata seconda e andrà agli spareggi.

La Finlandia si è classificata terza e non può qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

Malta si è classificata quarta e non può qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

La Lituania si è classificata quinta e non può qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

Austria (19), Bosnia ed Erzegovina (17), Romania (13), Cipro (8), San Marino (0)

L’Austria si è qualificata come prima del girone.

La Bosnia ed Erzegovina si è classificata seconda e andrà agli spareggi.

La Romania si è classificata terza ma andrà agli spareggi attraverso il piazzamento in Nations League.

Cipro si è classificato quarto e non può qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

San Marino si è classificato quinto e non può qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

Norvegia (24), Italia (18), Israele (12), Estonia (4), Moldavia (1)

La Norvegia è qualificata da vincitrice del girone.

L’Italia si è qualificata come seconda e andrà agli spareggi.

Israele ha concluso le qualificazioni al terzo posto e non potrà qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

L’Estonia ha concluso le qualificazioni al quarto posto e non potrà qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

La Moldavia ha concluso le qualificazioni al quinto posto e non potrà qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

﻿Belgio (18), Galles (16), Macedonia del Nord (13), Kazakistan (8), Liechtenstein (0)

Il Belgio si è qualificato come prima del girone.

Il Galles si è classificato secondo e andrà agli spareggi.

La Macedonia del Nord﻿ si è classificata terza ma andrà agli spareggi attraverso il piazzamento in Nations League.

Il Kazakistan si è classificato quarto e non può qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

Il Liechtenstein si è classificato quinto e non può qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

Inghilterra (24), Albania (14), Serbia (13), Lettonia (5), Andorra (1)

L’Inghilterra è qualificata da vincitrice del girone.

Albania si è qualificata come seconda e andrà agli spareggi.

La Serbia ha concluso le qualificazioni al terzo posto e non potrà qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

La Lettonia ha concluso le qualificazioni al quarto posto e non potrà qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

Andorra ha concluso le qualificazioni al quinto posto e non potrà qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

﻿Croazia (22), Cechia (16), Isole Faroe (12), Montenegro (9), Gibilterra (0)

La Croazia si è qualificata come prima del girone.

La Cechia si è classificata seconda e andrà agli spareggi.

Le Isole Faroe si sono classificate terze e non possono qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

Il Montenegro si è classificato quarto e non può qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.

Gibilterra si è classificata quinta e non può qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026.