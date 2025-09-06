Classifica marcatori Qualificazioni Europee: Erling Haaland
6 settembre 2025
La classifica marcatori delle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026, oltre alla classifica assist e all'elenco delle triplette.
Il norvegese Erling Haaland ha preso la vetta della classifica dei marcatori delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 grazie ai cinque gol nell'11-1 sulla Moldavia, portando a nove il suo totale in cinque presenze.
L'attaccante del Manchester City ha adesso tre gol di vantaggio sul croato Andrej Kramarić e quattro sul compagno di squadra norvegese Thelo Aasgaard e sull'olandese Memphis Depay.
Chi è il capocannoniere delle Qualificazioni Europee?
Classifica marcatori delle qualificazioni alla Coppa del Mondo
9 Erling Haaland (Norvegia)
6 Andrej Kramarić (Croazia)
5 Thelo Aasgaard (Norvegia)
5 Memphis Depay (Paesi Bassi)
4 Kevin De Bruyne (Belgio)
4 Edin Džeko (Bosnia ed Erzegovina)
4 Harry Kane (Inghilterra)
4 Mikel Merino (Spagna)
4 Patrik Schick (Cechia)
Kramarić ha segnato in tutte e quattro le vittorie della Croazia in altrettante partite, mentre il neo miglior marcatore di sempre dei Paesi Bassi, Depay, ha messo a segno cinque gol in quattro partite dopo essere rimasto a secco contro la Polonia (quando però ha fatto un assist). Aasgaard, invece, ha segnato quattro gol dopo essere entrato dalla panchina nella vittoria della Norvegia sulla Moldavia e ha così raggiunto Depay a quota cinque.
Cinque giocatori hanno realizzato quattro gol finora: Il belga Kevin De Bruyne, il bosniaco Edin Džeko, l'inglese Harry Kane, lo spagnolo Mikel Merino (uno dei quattro giocatori a segnare una tripletta) e il ceco Patrik Schick.
Chi ha servito più assist nelle Qualificazioni Europee?
Il miglior assist-man è il centrocampista Martin Ødegaard (Arsenal), che ha propiziato sette dei 24 gol della Norvegia. Il gallese Sorba Thomas, il compagno di club all'Ødegaard, Declan Rice, l'attaccante dell'Italia Mateo Retegui e l'israeliano Manor Solomon inseguono a tre lunghezze di distanza.
7 Martin Ødegaard (Norvegia)
4 Mateo Retegui (Italia)
4 Declan Rice (England)
4 Manor Solomon (Israele)
4 Sorba Thomas (Galles)
Chi ha segnato una tripletta?
Aleksandar Mitrović (Serbia - Andorra 3-0, 10/06/2025)
Mikel Merino (Turchia - Spagna 0-6, 07/09/2025)
Erling Haaland (cinque) (Norvegia - Moldova 11-1, 09/09/2025)
Thelo Aasgard (quattro) (Norvegia - Moldova 11-1, 09/09/2025)
I migliori marcatori delle ultime qualificazioni
EURO 2024: Romelu Lukaku (Belgio) 14
Coppa del Mondo 2022: Harry Kane (Inghilterra), Memphis Depay (Paesi Bassi) 12
EURO 2020: Harry Kane (Inghilterra) 12
Coppa del Mondo 2018: Robert Lewandowski (Polonia) 16
EURO 2016: Robert Lewandowski (Polonia) 13
Coppa del Mondo 2014: Robin van Persie (Paesi Bassi) 11
EURO 2012: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 12
Coppa del Mondo 2010: Theofanis Gekas (Grecia) 10
EURO 2008: David Healy (Irlanda del Nord) 13
Coppa del Mondo 2006: Pauleta (Portogallo) 11
EURO 2004: Ermin Šiljak (Slovenia) 9
Coppa del Mondo 2002: Andriy Shevchenko (Ucraina) 10
EURO 2000: Raúl González (Spagna) 11