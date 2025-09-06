Nations League & Women's EURO Risultati e statistiche live
Classifica marcatori Qualificazioni Europee: Erling Haaland

sabato 6 settembre 2025

La classifica marcatori delle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026, oltre alla classifica assist e all'elenco delle triplette.

Capocannoniere: tutti i gol di Andrej Kramarić

Il norvegese Erling Haaland ha preso la vetta della classifica dei marcatori delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 grazie ai cinque gol nell'11-1 sulla Moldavia, portando a nove il suo totale in cinque presenze.

L'attaccante del Manchester City ha adesso tre gol di vantaggio sul croato Andrej Kramarić e quattro sul compagno di squadra norvegese Thelo Aasgaard e sull'olandese Memphis Depay.

Chi è il capocannoniere delle Qualificazioni Europee?

Classifica marcatori delle qualificazioni alla Coppa del Mondo

9 Erling Haaland (Norvegia)

6 Andrej Kramarić (Croazia)

5 Thelo Aasgaard (Norvegia)
5 Memphis Depay (Paesi Bassi)﻿

4 Kevin De Bruyne (Belgio)
4 Edin Džeko (Bosnia ed Erzegovina)
4 Harry Kane (Inghilterra)
4 Mikel Merino (Spagna)
4 Patrik Schick (Cechia)

Kramarić ha segnato in tutte e quattro le vittorie della Croazia in altrettante partite, mentre il neo miglior marcatore di sempre dei Paesi Bassi, Depay, ha messo a segno cinque gol in quattro partite dopo essere rimasto a secco contro la Polonia (quando però ha fatto un assist). Aasgaard, invece, ha segnato quattro gol dopo essere entrato dalla panchina nella vittoria della Norvegia sulla Moldavia e ha così raggiunto Depay a quota cinque.

Top scorer: tutti i gol di Andrej Kramarić

Cinque giocatori hanno realizzato quattro gol finora: Il belga Kevin De Bruyne, il bosniaco Edin Džeko, l'inglese Harry Kane, lo spagnolo Mikel Merino (uno dei quattro giocatori a segnare una tripletta) e il ceco Patrik Schick.

Guarda la classifica marcatori

Chi ha servito più assist nelle Qualificazioni Europee?

Il miglior assist-man è il centrocampista Martin Ødegaard (Arsenal), che ha propiziato sette dei 24 gol della Norvegia. Il gallese Sorba Thomas, il compagno di club all'Ødegaard, Declan Rice, l'attaccante dell'Italia Mateo Retegui e l'israeliano Manor Solomon inseguono a tre lunghezze di distanza.

7 Martin Ødegaard (Norvegia)

4 Mateo Retegui (Italia)﻿
4 Declan Rice (England)
4 Manor Solomon (Israele)﻿
4 Sorba Thomas (Galles)

Top scorer: i cinque gol di Memphis Depay
Statistiche Qualificazioni Europee

Chi ha segnato una tripletta?

Aleksandar Mitrović (Serbia - Andorra 3-0, 10/06/2025)
Mikel Merino (Turchia - Spagna 0-6, 07/09/2025)
Erling Haaland (cinque) (Norvegia - Moldova 11-1, 09/09/2025)
Thelo Aasgard (quattro) (Norvegia - Moldova 11-1, 09/09/2025)

I migliori marcatori delle ultime qualificazioni

EURO 2024: Romelu Lukaku (Belgio) 14
Coppa del Mondo 2022: Harry Kane (Inghilterra), Memphis Depay (Paesi Bassi) 12
EURO 2020: Harry Kane (Inghilterra) 12
Coppa del Mondo 2018: Robert Lewandowski (Polonia) 16
EURO 2016: Robert Lewandowski (Polonia) 13
Coppa del Mondo 2014: Robin van Persie (Paesi Bassi) 11
EURO 2012: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 12
Coppa del Mondo 2010: Theofanis Gekas (Grecia) 10
EURO 2008: David Healy (Irlanda del Nord) 13
Coppa del Mondo 2006: Pauleta (Portogallo) 11
EURO 2004: Ermin Šiljak (Slovenia) 9
Coppa del Mondo 2002: Andriy Shevchenko (Ucraina) 10
EURO 2000: Raúl González (Spagna) 11

Capocannoniere: i 14 gol di Lukaku con il Belgio

