Classifica marcatori Qualificazioni Europee: Erling Haaland

Il norvegese Erling Haaland ha preso la vetta della classifica dei marcatori delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 grazie ai cinque gol nell'11-1 sulla Moldavia, portando a nove il suo totale in cinque presenze.

L'attaccante del Manchester City ha adesso tre gol di vantaggio sul croato Andrej Kramarić e quattro sul compagno di squadra norvegese Thelo Aasgaard e sull'olandese Memphis Depay.

Chi è il capocannoniere delle Qualificazioni Europee?

Classifica marcatori delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 9 Erling Haaland (Norvegia) 6 Andrej Kramarić (Croazia) 5 Thelo Aasgaard (Norvegia)

5 Memphis Depay (Paesi Bassi)﻿ 4 Kevin De Bruyne (Belgio)

4 Edin Džeko (Bosnia ed Erzegovina)

4 Harry Kane (Inghilterra)

4 Mikel Merino (Spagna)

4 Patrik Schick (Cechia)

Kramarić ha segnato in tutte e quattro le vittorie della Croazia in altrettante partite, mentre il neo miglior marcatore di sempre dei Paesi Bassi, Depay, ha messo a segno cinque gol in quattro partite dopo essere rimasto a secco contro la Polonia (quando però ha fatto un assist). Aasgaard, invece, ha segnato quattro gol dopo essere entrato dalla panchina nella vittoria della Norvegia sulla Moldavia e ha così raggiunto Depay a quota cinque.

Top scorer: tutti i gol di Andrej Kramarić

Cinque giocatori hanno realizzato quattro gol finora: Il belga Kevin De Bruyne, il bosniaco Edin Džeko, l'inglese Harry Kane, lo spagnolo Mikel Merino (uno dei quattro giocatori a segnare una tripletta) e il ceco Patrik Schick.

Guarda la classifica marcatori

Chi ha servito più assist nelle Qualificazioni Europee?

Il miglior assist-man è il centrocampista Martin Ødegaard (Arsenal), che ha propiziato sette dei 24 gol della Norvegia. Il gallese Sorba Thomas, il compagno di club all'Ødegaard, Declan Rice, l'attaccante dell'Italia Mateo Retegui e l'israeliano Manor Solomon inseguono a tre lunghezze di distanza.

7 Martin Ødegaard (Norvegia)

4 Mateo Retegui (Italia)﻿

4 Declan Rice (England)

4 Manor Solomon (Israele)﻿

4 Sorba Thomas (Galles)

Top scorer: i cinque gol di Memphis Depay

Statistiche Qualificazioni Europee

Chi ha segnato una tripletta?

Aleksandar Mitrović (Serbia - Andorra 3-0, 10/06/2025)

Mikel Merino (Turchia - Spagna 0-6, 07/09/2025)

Erling Haaland (cinque) (Norvegia - Moldova 11-1, 09/09/2025)

Thelo Aasgard (quattro) (Norvegia - Moldova 11-1, 09/09/2025)

I migliori marcatori delle ultime qualificazioni

EURO 2024: Romelu Lukaku (Belgio) 14

Coppa del Mondo 2022: Harry Kane (Inghilterra), Memphis Depay (Paesi Bassi) 12

EURO 2020: Harry Kane (Inghilterra) 12

Coppa del Mondo 2018: Robert Lewandowski (Polonia) 16

EURO 2016: Robert Lewandowski (Polonia) 13

Coppa del Mondo 2014: Robin van Persie (Paesi Bassi) 11

EURO 2012: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 12

Coppa del Mondo 2010: Theofanis Gekas (Grecia) 10

EURO 2008: David Healy (Irlanda del Nord) 13

Coppa del Mondo 2006: Pauleta (Portogallo) 11

EURO 2004: Ermin Šiljak (Slovenia) 9

Coppa del Mondo 2002: Andriy Shevchenko (Ucraina) 10

EURO 2000: Raúl González (Spagna) 11