Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026: tutto quello che c'è da sapere

Le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 inizieranno nel marzo 2025 e termineranno a marzo 2026 con gli spareggi.

Come funzionano le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo 2026?

Le squadre saranno sorteggiate in 12 gironi da quattro e cinque squadre, dove ogni nazionale affronterà in casa e in trasferta le altre squadre del proprio girone.

Le squadre sorteggiate nei gruppi da cinque inizieranno le qualificazioni a marzo, mentre le squadre sorteggiate nei gruppi da quattro inizieranno a settembre. Tutti i gironi si concludono nel novembre 2025.

Le 12 vincitrici dei gironi si qualificano direttamente per la fase finale del Mondiale; i quattro posti rimanenti sono determinati dagli spareggi che coinvolgono le 12 seconde dei gironi e non solo.

Coppa del Mondo 2026: città ospitanti La fase finale si giocherà in 16 città tra Canada, Messico e Stati Uniti: Stati Uniti (11): Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle. Messico (3): Guadalajara, Città del Messico, Monterrey Canada (2): Toronto, Vancouver La finale si terrà a New York il 19 luglio 2026.

Come funzionano gli spareggi per la Coppa del Mondo 2026?

Agli spareggi partecipano le 12 seconde classificate dei gironi e le quattro migliori vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024/25 che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni europee al primo o al secondo posto.

Le 16 squadre che accederanno agli spareggi saranno sorteggiate in quattro percorsi di spareggio da quattro squadre ciascuno. Gli spareggi prevedono una semifinale e una finale da giocarsi nella stessa finestra internazionale del marzo 2026.

Quando si svolgono le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026?

Date delle partite della fase a gironi

Da marzo a novembre 2025

Date degli spareggi

26-31 marzo 2026

Date della fase finale del torneo

dall'11 giugno al 19 luglio 2026