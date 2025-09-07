Qualificazioni Europee: vincono Inghilterra, Francia e Portogallo

Le partite di settembre delle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026 si sono concluse martedì con le importanti vittorie di Inghilterra, Francia e Portogallo che hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla fase finale del prossimo anno.

UEFA.com riassume le partite della sesta giornata.

Guida alle qualificazioni

I risultati di martedì

Gruppo D: Azerbaigian - Ucraina 1-1, Francia - Islanda 2-1

Gruppo F: Armenia - Repubblica d'Irlanda 2-1, Ungheria - Portogallo 2-3

Gruppo H: Bosnia ed Erzegovina - Austria 1-2, Cipro - Romania 2-2

Gruppo I: Norvegia - Moldova 11-1

Gruppo K: Albania - Lettonia 1-0, Serbia - Inghilterra 0-5

Bradley Barcola (a sx) ha segnato il gol della vittoria della Francia rimasta in inferiorità numerica contro l'Islanda AFP via Getty Images

Il gol di Bradley Barcola al 62' regala la vittoria in rimonta alla Francia a Parigi contro un'ottima Islanda. Gli ospiti sbloccano il risultato al 21' con Andri Gudjohnsen, ma il vantaggio resiste sino ai minuti di recupero del primo tempo, quando un rigore di Kylian Mbappé fissa il risultato sul pareggio. Con questa rete il francese supera il totale di 51 gol con la nazionale di Thierry Henry. Verso l'ora di gioco però Barcola segna il gol che ribalta il risultato. Al 68' il centrocampista francese Aurélien Tchouaméni viene espulso, ma la Francia resiste strenuamente e porta a casa tre punti fondamentali.

Cristiano Ronaldo ha segnato nel successo in rimonta sull'Ungheria AFP via Getty Images

Il Portogallo vince la seconda partita su due grazie al gol nei minuti finali di João Cancelo contro una ostica Ungheria a Budapest. Barnabás Varga apre le marcature con un gran colpo di testa dopo 21 minuti, ma gli ospiti pareggiano al 36' con un tiro all'incrocio dei pali di Bernardo Silva. Nella ripresa (al 58') Cristiano Ronaldo sigla su rigore il suo 39° gol nelle qualificazioni ai Mondiali, completando la rimonta. A sei minuti dalla fine però Varga riporta il risultato in pareggio, ma dopo appena due minuti Cancelo mette a segno il gol della vittoria.

L'Inghilterra ha travolto la Serbia a domicilio Getty Images

Tre giocatori dell'Inghilterra segnano i loro primi gol in nazionale nel rotondo successo contro la Serbia a Belgrado. Il capitano Harry Kane apre le marcature di testa al 33' su un corner di Declan Rice. Dopo appena due minuti, Noni Madueke segna il suo primo gol in nazionale dopo una bella azione di Morgan Rogers. Nella ripresa segnano il loro primo gol in nazionale anche i due centrali Ezri Konsa (52') e Marc Guéhi (75'), prima del 5-0 definitivo su rigore di Marcus Rashford (90').

Il meglio dagli altri campi

Dopo la pesante sconfitta contro il Portogallo nel Gruppo F, l'Armenia si riscatta con la vittoria contro la Repubblica d'Irlanda, grazie al rigore di Eduard Spertsyan e al gol di Grant-Leon Ranos. Per gli armeni è la seconda vittoria nelle ultime nove gare ufficiali.

La Norvegia travolge 11-1 la Moldova grazie ai cinque gol di Erling Haaland e ai quattro di Thelo Aasgard. L'attaccante del Man City ha segnato l'incredibile cifra di 48 gol in 45 partite con la maglia della Norvegia.

Risultati di lunedì

Gruppo B: Kosovo - Svezia 0-2, Svizzera - Slovenia 3-0

Gruppo C: Bielorussia - Scozia 0-2,

Gruppo I: Israele - Italia 4-5, Gibilterra - Isole Faroe 0-1

Gruppo L: Croazia - Montenegro 4-0+

Highlights: Kosovo - Svezia 2-0

Il Kosovo vince la sua prima partita battendo la Svezia grazie a due gol in contropiede nel primo tempo della sfida di Pristina. Elvis Rexhbecaj sblocca il risultato al 26', ma al 42' il capocannoniere di tutti i tempi del Kosovo, Vedat Muriqi, chiude virtualmente la gara con una conclusione di pregevole fattura, dopo un contropiede due contro uno con Albion Rrahmani. Il Kosovo nella ripresa si chiude e porta a casa i tre punti che valgono il secondo posto nel Gruppo B davanti la Svezia.

Highlights: Croazia - Montenegro 4-0 ﻿

La Croazia vince la quarta partita su quattro travolgendo a Zagabria un Montenegro in dieci dal 42' per l'espulsione di Andrija Bulatović. I padroni di casa passano in vantaggio al 35' con un bel gol di Kristijan Jakić, alla prima rete in nazionale. Con Luka Modrić a dettare i tempi, i croati raddoppiano al 51' con il capocannoniere delle qualificazioni, Andrej Kramarić. Nei minuti finali la Croazia segna altri due gol: all'85' con un autogol e al 95' con Ivan Perisic.

Il meglio dagli altri campi

L'Italia vince 5-4 una partita dalle mille emozioni contro Israele. La squadra di Gennaro Gattuso rimonta per ben due volte lo svantaggio e segna al 91' il gol della vittoria con Sandro Tonali.

Mikkel Damsgaard e Andreas Christensen segnano dei gol spettacolari nella prima vittoria della Danimarca nel Gruppo C, con Rasmus Højlund che ha completato il 3-0 in Grecia.

Highlights: Israele - Italia 4-5 ﻿

Risultati di domenica

Gruppo A: Germania 3-1 Irlanda del Nord, Lussemburgo - Slovacchia 0-1

Gruppo E: Georgia - Bulgaria 3-0, Turchia - Spagna 0-6

Gruppo G: Lituania - Paesi Bassi 2-3, Polonia - Finlandia 3-1

Gruppo J: Macedonia del Nord - Liechtenstein 5-0, Belgio - Kazakhstan 6-0

Highlights: Turchia - Spagna 0-6

I campioni d'Europa danno una prova di grande calcio a Konya, rimanendo a punteggio pieno nelle qualificazioni e infliggendo ai padroni di casa la prima sconfitta in casa dopo oltre due anni e mezzo. Pedri apre le marcature al sesto minuto, mentre Mikel Merino segna una doppietta nel primo tempo, portando il risultato sul 3-0 all'intervallo. Ferran Torres sigla il quarto gol dopo un rapido contropiede e infine Merino completa la sua tripletta con un tiro a giro, prima del secondo gol personale di Pedri.

Highlights: Germania - Irlanda del Nord 3-1 ﻿

Dopo la sconfitta per 2-0 in Slovacchia, i tedeschi si riscattano a Colonia grazie a un 3-1 sull'Irlanda del Nord maturato nella ripresa. Serge Gnabry porta in vantaggio i padroni di casa al settimo minuto, ma il tiro al volo di Isaac Price su calcio d'angolo regala il pari all'Irlanda del Nord prima dell'intervallo. Nella ripresa la Germania fatica ma sblocca il risultato grazie al primo gol in nazionale di Nadiem Amiri. Florian Wirtz infina sigilla la vittoria con un magnifico calcio di punizione al 72'.

Il meglio dagli altri campi

Memphis Depay diventa il miglior marcatore di tutti i tempi dei Paesi Bassi grazie alle reti numero 51 e 52 messe a segno nella vittoria per 3-2 contro una tenace Lituania, che era riuscita a pareggiare lo svantaggio di 2-0 contro la squadra di Ronald Koeman portandosi sul 2-2 prima dell'intervallo.

Robert Lewandowski segna un gol nel 3-1 sulla Finlandia e porta a 86 il suo bottino di reti con la Polonia, mentre Kevin De Bruyne sigla una doppietta e raggiunge quota 33 marcature con il Belgio nel 6-0 sul Kazakistan.

Khvicha Kvaratskhelia segna il suo secondo gol in altrettante partite del Gruppo E, consentendo alla Georgia di ottenere la sua prima vittoria con un comodo successo contro la Bulgaria. Con 20 gol in nazionale, è a soli sei lunghezze dal record georgiano di Shota Arveladze (26).

Risultati di sabato

Gruppo F: Armenia - Portogallo 0-5, Repubblica d'Irlanda - Ungheria 2-2

Gruppo H: Austria - Cipro 1-0, San Marino - Bosnia ed Erzegovina 0-6

Gruppo K: Lettonia - Serbia 0-1, Inghilterra - Andorra 2-0

Highlights: Armenia - Portogallo 0-5

Cristiano Ronaldo e João Félix segnano una doppietta a testa e regalano un inizio perfetto ai vincitori della UEFA Nations League. Gli ospiti dominano e si portano sul 3-0 dopo 32 minuti grazie ai due attaccanti e a João Cancelo. A inizio ripresa, Ronaldo trova la rete da lontano dopo pochi secondi, mentre la conclusione di João Félix arrotonda il punteggio.

Highlights: Inghilterra - Andorra 2-0

La squadra di Thomas Tuchel centra la quarta vittoria in altrettante partite del Gruppo K grazie a un gol per tempo. L'Inghilterra va in vantaggio quando il difensore centrale Christian Garcia devia involontariamente in rete un pericoloso cross di Noni Madueke. Declan Rice raddoppia a metà del secondo tempo con un preciso colpo di testa su assist di Reece James.

Il meglio delle altre partite

Il gol di Dušan Vlahović assicura alla Serbia il massimo dei punti in Lettonia prima della sfida di martedì contro l'Inghilterra, ma Renārs Varslavāns colpisce un legno per i padroni di casa nei minuti di recupero.

Adam Idah pareggia al 93' e suggella la rimonta della d'Irlanda da uno 0-2 all'intervallo contro l'Ungheria, che gioca gran parte del secondo tempo in dieci uomini.

L'Austria centra l'ennesimo successo casalingo contro Cipro, ma con un margine di vittoria sempre più ridotto: 7-1 nel 1968, 4-0 nel 1985, 3-1 nel 1999 e 1-0 stasera.

I risultati di venerdì

Gruppo B: Slovenia - Svezia 2-2, Svizzera - Kosovo 4-0

Gruppo C: Grecia - Bielorussia 5-1, Danimarca - Scozia 0-0

Gruppo D: Islanda - Azerbaigian 5-0, Ucraina - Francia 0-2

Gruppo I: Moldavia - Israele 0-4, Italia - Estonia 5-0

Gruppo L: Isole Faroe - Croazia 0-1, Montenegro - Cechia 0-2

Highlights: Ucraina - Francia 0-2

Un gol in apertura e uno nel finale bastano alla Francia per iniziare le qualificazioni con una vittoria sull'Ucraina. Michael Olise segna al 10’ dopo un'ottima azione sulla sinistra di Bradley Barcola, ma una parata sensazionale di Anatoliy Trubin evita il raddoppio degli ospiti prima dell'intervallo. L'Ucraina ha qualche occasione nella ripresa, con Ibrahima Konaté che respinge sulla linea un colpo di testa di Artem Dobvyk e Illia Zabarnyi che colpisce il palo di testa dalla corta distanza, ma all'82' Kylian Mbappé viene servito da Aurélien Tchouaméni, supera Zabarnyi e insacca, suggellando la vittoria.

Highlights: Italia - Estonia 5-0

Gennaro Gattuso esordisce alla grande sulla panchina dell'Italia, che vince con cinque gol nella ripresa. Gli Azzurri sbloccano il risultato solo al 59' con un colpo di testa di Moise Kean su assist di Mateo Retegui. Poi Retegui raddoppia, mentre due minuti dopo un colpo di testa in tuffo di Giacomo Raspadori porta il risultato sul 3-0. Retegui e Alessandro Bastoni vanno a segno di testa nel finale, chiudendo nel migliore dei modi la gara di Bergamo.

Il meglio delle altre partite

Andrej Kramarić (Croazia) diventa il capocannoniere delle qualificazioni con cinque gol grazie alla rete decisiva nel primo tempo contro le Isole Faroe.

La Grecia inizia bene le qualificazioni, segnando quattro gol nei primi 36 minuti e centrando un netto 5-1 contro la Bielorussia.

Anche la Svizzera segna quattro volte prima dell'intervallo, con doppietta di Breel Embolo, e supera facilmente il Kosovo per 4-0.

Žan Vipotnik segna nel finale e permette alla Slovenia di recuperare sul 2-2 in casa contro la Svezia.Highlights: Islanda - Azerbaigian 5-0

I risultati di giovedì

Gruppo A: Lussemburgo - Irlanda del Nord 1-3, Slovacchia - Germania 2-0

Gruppo E: Georgia - Turchia 2-3, Bulgaria - Spagna 0-3

Gruppo G: Lituania - Malta 1-1, Paesi Bassi - Polonia 1-1

Gruppo J: Kazakistan - Galles 0-1, Liechtenstein - Belgio 0-6

Slovacchia - Germania 2-0

Highlights: Slovacchia - Germania 2-0

Un bel gol in contropiede del difensore Dávid Hancko poco prima dell'intervallo apre la strada a un'importante vittoria della Slovacchia nella giornata di apertura del Gruppo A. David Strelec raddoppia a inizio ripresa, condannando la squadra di Julian Nagelsmann alla terza sconfitta consecutiva.

Highlights: Bulgaria - Spagna 0-3

La Spagna inizia le qualificazioni senza intoppi e centra una comoda vittoria a Sofia. Mikel Oyarzabal segna il quinto gol nelle ultime sei partite in nazionale, aprendo le marcature al 5', mentre una splendida rete di Marc Cucurella e un colpo di testa di Mikel Merino portano il risultato sul 3-0 all'intervallo. La Spagna ha altre occasioni in un secondo tempo serrato, che a tratti vede rendersi pericolosa anche la Bulgaria, ma il portiere ospite Svetoslav Vutsov compie diverse ottime parate.

Paesi Bassi - Polonia 1-1

Highlights: Paesi Bassi - Polonia 1-1

Matty Cash regala un punto alla Polonia nella prima partita di Jan Urban in panchina. Dopo aver colpito un palo con un tiro deviato di Tijjani Reijnders, i padroni di casa aprono le marcature al 28' grazie a un colpo di testa di Denzel Dumfries su calcio d'angolo. Cash, un difensore, capitalizza però l'unico tiro in porta degli ospiti, finalizzando una bella azione con una potente conclusione a 10' dalla fine.

Highlights: Georgia - Turchia 2-3

Brivido nel finale per la Turchia, che però resiste e inizia con una vittoria il cammino nel Gruppo E. Gli ospiti si portano sul 3-0 in 52' grazie alla rete di testa di Mert Müldür al 3' e alla doppietta di Kerem Aktürkoğlu prima e dopo la ripresa, ma la Georgia reagisce e riaccende il finale.

Zuriko Davitashvili va in gol al 63', mentre il turco Barış Alper Yılmaz viene espulso otto minuti dopo. La Georgia fatica a concretizzare le proprie occasioni e raddoppia solo all'8 di recupero con un rasoterra di Khvicha Kvaratskhelia.

Il meglio delle altre partite

Il capitano Youri Tielemans segna due gol per il Belgio, che si dimostra troppo forte per il Liechtenstein e trionfa 6-0 a Vaduz.

Kieffer Moore festeggia la 50esima presenza in nazionale segnando il gol decisivo del Galles in Kazakistan e portando la sua squadra in vetta al Gruppo J.