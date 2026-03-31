Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: tutti i risultati

Le Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 si sono svolte da marzo a novembre 2025, mentre gli spareggi per gli ultimi posti alla fase finale sono stati disputati a marzo 2026.

Risultati spareggi

Finali

Martedì 31 marzo 2026

A Bosnia-Erzegovina - Italia 1-1 dts (Bosnia-Erzegovina vince 4-1 dcr)

B Svezia - Polonia 3-2

C Kosovo - Turchia 0-1

D Cechia - Danimarca 2-2 dts (Cechia vince 3-1 dcr)

Semifinali

Giovedì 26 marzo 2026

A Italia - Irlanda del Nord 2-0

A Galles - Bosnia-Erzegovina 1-1 dts (Bosnia-Erzegovina vince 4-2 dcr)

B Ucraina - Svezia 1-3

B Polonia - Albania 2-1

C Turchia - Romania 1-0

C Slovacchia - Kosovo 3-4

D Danimarca - Macedonia del Nord 4-0

D Cechia - Repubblica d'Irlanda 2-2 dts (Cechia vince 4-3 dcr)

Highlights spareggi: Cechia - Repubblica d'Irlanda 2-2 (4-3 dcr)

Risultati fase a gironi

PRIMA GIORNATA

Venerdì 21 marzo 2025

G Malta - Finlandia 0-1

G Polonia - Lituania 1-0

H ﻿Cipro - San Marino 2-0

H Romania - Bosnia ed Erzegovina 0-1

K Andorra - Lettonia 0-1

K Inghilterra - Albania 2-0

Highlights: Romania - Bosnia-Erzegovina 0-1

Sabato 22 marzo 2025

J Liechtenstein - Macedonia del Nord 0-3

I Moldavia - Norvegia 0-5

L Montenegro - Gibilterra 3-1

I Israele - Estonia 2-1

J Galles - Kazakistan 3-1

L Cechia - Isole Faroe 2-1

Highlights: Moldavia - Norvegia 0-5

SECONDA GIORNATA

Lunedì 24 marzo 2025

G Lituania - Finlandia 2-2

G Polonia - Malta 2-0

H Bosnia ed Erzegovina - Cipro 2-1

H San Marino - Romania 1-5

K Albania - Andorra 3-0

K Inghilterra - Lettonia 3-0

Highlights: Inghilterra - Lettonia 3-0

Martedì 25 marzo 2025

I Israele - Norvegia 2-4

I Moldavia - Estonia 2-3

J Liechtenstein - Kazakistan 0-2

J Macedonia del Nord - Galles 1-1

L Gibilterra - Cechia 0-4

L Montenegro - Isole Faroe 1-0

Highlights: Gibilterra - Cechia 0-4

TERZA GIORNATA

Venerdì 6 giugno 2025

I Estonia - Israele 1-3

I Norvegia - Italia 3-0

J Macedonia del Nord - Belgio 1-1

J Galles - Liechtenstein 3-0

L Cechia - Montenegro 2-0

L Gibilterra - Croazia 0-7

Highlights: Gibilterra-Croazia 0-7

Sabato 7 giugno 2025

H Bosnia ed Erzegovina - San Marino 1-0

G Malta - Lituania 0-0

K Andorra - Inghilterra 0-1

G Finlandia - Paesi Bassi 0-2

H Austria - Romania 2-1

K Albania - Serbia 0-0

Highlights: Finlandia - Paesi Bassi 0-2

QUARTA GIORNATA

Lunedì 9 giugno 2025

J Kazakistan - Macedonia del Nord 0-1

I Estonia - Norvegia 0-1

I Italia - Moldavia 2-0

J Belgio - Galles 4-3

L Isole Faroe - Gibilterra 2-1

L Croazia - Cechia 5-1

Highlights: Belgio - Galles 4-3

Martedì 10 giugno 2025

G Finlandia - Polonia 2-1

G Paesi Bassi - Malta 8-0

H Romania - Cipro 2-0

H San Marino - Austria 0-4

K Lettonia - Albania 1-1

K Serbia - Andorra 3-0

QUINTA GIORNATA

4 settembre 2025

J Kazakistan - Galles 0-1

E Georgia - Turchia 2-3

A Lussemburgo - Irlanda del Nord 1-3

A Slovacchia - Germania 2-0

E Bulgaria - Spagna 0-3

G Lituania - Malta 1-1

G Paesi Bassi - Polonia 1-1

J Liechtenstein - Belgio 0-6

Highlights: Georgia - Turchia 2-3

Venerdì 5 settembre 2025

B Slovenia - Svezia 2-2

B Svizzera - Kosovo 4-0

C Grecia - Bielorussia 5-1

C Danimarca - Scozia 0-0

D Islanda - Azerbaigian 5-0

D Ucraina - Francia 0-2

I Moldavia - Israele 0-4

I Italia - Estonia 5-0

L Isole Faroe - Croazia 0-1

L Montenegro - Cechia 0-2

Highlights: Svizzera - Kosovo 4-0

Sabato 6 settembre 2025

K Lettonia - Serbia 0-1

F Armenia - Portogallo 0-5

K Inghilterra - Andorra 2-0

F Repubblica d'Irlanda - Ungheria 2-2

H Austria - Cipro 1-0

H San Marino - Bosnia ed Erzegovina 0-6

Highlights: Armenia - Portogallo 0-5

SESTA GIORNATA

Domenica 7 settembre 2025

E Georgia - Bulgaria 3-0

J Macedonia del Nord - Liechtenstein 5-0

A Lussemburgo - Slovacchia 2-3

A Germania - Irlanda del Nord 3-1

E Turchia - Spagna 0-6

G Polonia - Finlandia 3-1

J Belgio - Kazakistan 6-0

Highlights: Turchia - Spagna 0-6

Lunedì 8 settembre 2025

B Kosovo - Svezia 2-0

B Svizzera - Slovenia 3-0

C Bielorussia - Scozia 0-2

C Grecia - Danimarca 0-3

I Israele - Italia 4-5

L Gibilterra - Isole Faroe 0-1

L Croazia - Montenegro 4-0

Highlights: Israele - Italia 4-5

Martedì 9 settembre 2025

D Azerbaigian - Ucraina 1-1

F Armenia - Repubblica d'Irlanda 2-1

D Francia - Islanda 2-1

F Ungheria - Portogallo 2-3

H Bosnia ed Erzegovina - Austria 1-2

H Cipro - Romania 2-2

I Norvegia - Moldavia 11-1

K Albania - Lettonia 1-0

K Serbia - Inghilterra 0-5

Highlights: Norvegia - Moldova 11-1

SETTIMA GIORNATA

Giovedì 9 ottobre 2025

C Bielorussia - Danimarca 0-6

C Scozia - Grecia 3-1

G Finlandia - Lituania 2-1

G Malta - Paesi Bassi 0-4

H Austria - San Marino 10-0

H Cipro - Bosnia ed Erzegovina 2-2

L Cechia - Croazia 0-0

L Isole Faroe - Montenegro 4-0

Highlights: Austria - San Marino 10-0

Venerdì 10 ottobre 2025

J Kazakistan - Liechtenstein 4-0

A Irlanda del Nord - Slovacchia 2-0

A Germania - Lussemburgo 4-0

B Kosovo - Slovenia 0-0

B Svezia - Svizzera 0-2

D Islanda - Ucraina 3-5

D Francia - Azerbaigian 3-0

J Belgio - Macedonia del Nord 0-0

Highlights: Islanda - Ucraina 3-5

Sabato 11 ottobre 2025

K Lettonia - Andorra 2-2

F Ungheria - Armenia 2-0

I Norvegia - Israele 5-0

E Bulgaria - Turchia 1-6

E Spagna - Georgia 2-0

F Portogallo - Repubblica d'Irlanda 1-0

I Estonia - Italia 1-3

K Serbia - Albania 0-1

OTTAVA GIORNATA

Domenica 12 ottobre 2025

H San Marino - Cipro 0-4

C Scozia - Bielorussia 2-1

L Isole Faroe - Cechia 2-1

C Danimarca - Grecia 3-1

G Lituania - Polonia 0-2

G Paesi Bassi - Finlandia 4-0

H Romania - Austria 1-0

L Croazia - Gibilterra 3-0

Highlights: Danimarca - Grecia 3-1

Lunedì 13 ottobre 2025

A Irlanda del Nord - Germania 0-1

A Slovacchia - Lussemburgo 2-0

B Slovenia - Svizzera 0-0

B Svezia - Kosovo 0-1

D Islanda - Francia 2-2

D Ucraina - Azerbaigian 2-1

J Macedonia del Nord - Kazakistan 1-1

J Galles - Belgio 2-4

Highlights: Galles - Belgio 2-4

Martedì 14 ottobre 2025

E Turchia - Georgia 4-1

E Spagna - Bulgaria 4-0

F Repubblica d'Irlanda - Armenia 1-0

F Portogallo - Ungheria 2-2

I Estonia - Moldavia 1-1

I Italia - Israele 3-0

K Andorra - Serbia 1-3

K Lettonia - Inghilterra 0-5

Highlights: Lettonia - Inghilterra 0-5

NONA GIORNATA

Giovedì 13 novembre 2025

D Azerbaigian - Islanda 0-2

F Armenia - Ungheria 0-1

I Norvegia - Estonia 4-1

D Francia - Ucraina 4-0

F Repubblica d'Irlanda - Portogallo 2-0

I Moldavia - Italia 0-2

K Andorra - Albania 0-1

K Inghilterra - Serbia 2-0

Highlights: Francia - Ucraina 4-0

Venerdì 14 novembre 2025

G Finlandia - Malta 0-1

A Lussemburgo - Germania 0-2

A Slovacchia - Irlanda del Nord 1-0

G Polonia - Paesi Bassi 1-1

L Gibilterra - Montenegro 1-2

L Croazia - Isole Faroe 3-1

Highlights: Lussemburgo - Germania 0-2 ﻿

Sabato 15 novembre 2025

J Kazakistan - Belgio 1-1

E Georgia - Spagna 0-4

E Turchia - Bulgaria 2-0

H Cipro - Austria 0-2

J Liechtenstein - Galles 0-1

B Slovenia - Kosovo 0-2

B Svizzera - Svezia 4-1

C Grecia - Scozia 3-2

C Danimarca - Bielorussia 2-2

H Bosnia ed Erzegovina - Romania 3-1

Highlights: Georgia - Spagna 0-4

DECIMA GIORNATA

Domenica 16 novembre 2025

F Ungheria - Repubblica d'Irlanda 2-3

F Portogallo - Armenia 9-1

D Azerbaigian - Francia 1-2

D Ucraina - Islanda 2-0

K Albania - Inghilterra 0-2

K Serbia - Lettonia 2-1

I Israele - Moldavia 4-1

I Italia - Norvegia 1-4

Highlights: Portogallo - Armenia 9-1

Lunedì 17 novembre 2025

A Irlanda del Nord - Lussemburgo 1-0

A Germania - Slovacchia 6-0

G Malta - Polonia 2-3

G Paesi Bassi - Lituania 4-0

L Cechia - Gibilterra 6-0

L Montenegro - Croazia 2-3

Highlights: Germania - Slovacchia 6-0

Martedì 18 novembre 2025

B Kosovo - Svizzera 1-1

B Svezia - Slovenia 1-1

C Bielorussia - Grecia 0-0

C Scozia - Danimarca 4-2

E Bulgaria - Georgia 2-1

E Spagna - Turchia 2-2

H Austria - Bosnia ed Erzegovina 1-1﻿

H Romania - San Marino 7-1

J Belgio - Liechtenstein 7-0

J Galles - Macedonia del Nord 7-1

Highlights: Scozia - Danimarca 4-2

Fase finale

Dall'11 giugno al 19 luglio 2026