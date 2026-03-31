Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: tutti i risultati

martedì 31 marzo 2026

Tutti i risultati delle Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026.

Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: tutti i risultati
Le Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 si sono svolte da marzo a novembre 2025, mentre gli spareggi per gli ultimi posti alla fase finale sono stati disputati a marzo 2026.

I gironi sono indicati in grassetto.

Guida alle qualificazioni

Risultati spareggi

Finali

Martedì 31 marzo 2026

A Bosnia-Erzegovina - Italia 1-1 dts (Bosnia-Erzegovina vince 4-1 dcr) 
B Svezia - Polonia 3-2
C Kosovo - Turchia 0-1
D Cechia - Danimarca 2-2 dts (Cechia vince 3-1 dcr)

Semifinali

Giovedì 26 marzo 2026

A Italia - Irlanda del Nord 2-0
A Galles - Bosnia-Erzegovina 1-1 dts (Bosnia-Erzegovina vince 4-2 dcr)
B Ucraina - Svezia 1-3
B Polonia - Albania 2-1
C Turchia - Romania 1-0
C Slovacchia - Kosovo 3-4
D Danimarca - Macedonia del Nord 4-0
D Cechia - Repubblica d'Irlanda 2-2 dts (Cechia vince 4-3 dcr)

Highlights spareggi: Cechia - Repubblica d'Irlanda 2-2 (4-3 dcr)

Risultati fase a gironi

PRIMA GIORNATA

Venerdì 21 marzo 2025

Malta - Finlandia 0-1
G Polonia - Lituania 1-0
﻿Cipro - San Marino 2-0
Romania - Bosnia ed Erzegovina 0-1
Andorra - Lettonia 0-1
Inghilterra - Albania 2-0

Sabato 22 marzo 2025

Liechtenstein - Macedonia del Nord 0-3
Moldavia - Norvegia 0-5
Montenegro - Gibilterra 3-1
Israele - Estonia 2-1
Galles - Kazakistan 3-1
Cechia - Isole Faroe 2-1

SECONDA GIORNATA

Lunedì 24 marzo 2025

G Lituania - Finlandia 2-2
G Polonia - Malta 2-0
H Bosnia ed Erzegovina - Cipro 2-1
H San Marino - Romania 1-5
K Albania - Andorra 3-0
K Inghilterra - Lettonia 3-0

Martedì 25 marzo 2025

I Israele - Norvegia 2-4
I Moldavia - Estonia 2-3
J Liechtenstein - Kazakistan 0-2
J Macedonia del Nord - Galles 1-1
L Gibilterra - Cechia 0-4
L Montenegro - Isole Faroe 1-0

TERZA GIORNATA

Venerdì 6 giugno 2025

I Estonia - Israele 1-3
I Norvegia - Italia 3-0
J Macedonia del Nord - Belgio 1-1
J Galles - Liechtenstein 3-0
L Cechia - Montenegro 2-0
L Gibilterra - Croazia 0-7

Sabato 7 giugno 2025

H Bosnia ed Erzegovina - San Marino 1-0
G Malta - Lituania 0-0
K Andorra - Inghilterra 0-1
G Finlandia - Paesi Bassi 0-2
H Austria - Romania 2-1
K Albania - Serbia 0-0

QUARTA GIORNATA

Lunedì 9 giugno 2025

J Kazakistan - Macedonia del Nord 0-1
I Estonia - Norvegia 0-1
I Italia - Moldavia 2-0
J Belgio - Galles 4-3
L Isole Faroe - Gibilterra 2-1
L Croazia - Cechia 5-1

Martedì 10 giugno 2025

G Finlandia - Polonia 2-1
G Paesi Bassi - Malta 8-0
H Romania - Cipro 2-0
H San Marino - Austria 0-4
K Lettonia - Albania 1-1
K Serbia - Andorra 3-0

QUINTA GIORNATA

4 settembre 2025

J Kazakistan - Galles 0-1
E Georgia - Turchia 2-3
A Lussemburgo - Irlanda del Nord 1-3
A Slovacchia - Germania 2-0
E Bulgaria - Spagna 0-3
G Lituania - Malta 1-1
G Paesi Bassi - Polonia 1-1
J Liechtenstein - Belgio 0-6

Venerdì 5 settembre 2025

B Slovenia - Svezia 2-2
B Svizzera - Kosovo 4-0
C Grecia - Bielorussia 5-1
C Danimarca - Scozia 0-0
D Islanda - Azerbaigian 5-0
D Ucraina - Francia 0-2
I Moldavia - Israele 0-4
I Italia - Estonia 5-0
L Isole Faroe - Croazia 0-1
L Montenegro - Cechia 0-2

Sabato 6 settembre 2025

K Lettonia - Serbia 0-1
F Armenia - Portogallo 0-5 
K Inghilterra - Andorra 2-0 
F Repubblica d'Irlanda - Ungheria 2-2
H Austria - Cipro 1-0
H San Marino - Bosnia ed Erzegovina 0-6

SESTA GIORNATA

Domenica 7 settembre 2025

E Georgia - Bulgaria 3-0
J Macedonia del Nord - Liechtenstein 5-0 
A Lussemburgo - Slovacchia 2-3
A Germania - Irlanda del Nord 3-1
E Turchia - Spagna 0-6
G Polonia - Finlandia 3-1
J Belgio - Kazakistan 6-0

Lunedì 8 settembre 2025

B Kosovo - Svezia 2-0
B Svizzera - Slovenia 3-0
C Bielorussia - Scozia 0-2
C Grecia - Danimarca 0-3
I Israele - Italia 4-5
L Gibilterra - Isole Faroe 0-1
L Croazia - Montenegro 4-0

Martedì 9 settembre 2025

D Azerbaigian - Ucraina 1-1
F Armenia - Repubblica d'Irlanda 2-1
D Francia - Islanda 2-1
F Ungheria - Portogallo 2-3
H Bosnia ed Erzegovina - Austria 1-2
H Cipro - Romania 2-2
I Norvegia - Moldavia 11-1
K Albania - Lettonia 1-0
K Serbia - Inghilterra 0-5

SETTIMA GIORNATA

Giovedì 9 ottobre 2025

C Bielorussia - Danimarca 0-6
C Scozia - Grecia 3-1
G Finlandia - Lituania 2-1
G Malta - Paesi Bassi 0-4
H Austria - San Marino 10-0
H Cipro - Bosnia ed Erzegovina 2-2
L Cechia - Croazia 0-0
L Isole Faroe - Montenegro 4-0

Venerdì 10 ottobre 2025

J Kazakistan - Liechtenstein 4-0 
A Irlanda del Nord - Slovacchia 2-0
A Germania - Lussemburgo 4-0
B Kosovo - Slovenia 0-0
B Svezia - Svizzera 0-2
D Islanda - Ucraina 3-5
D Francia - Azerbaigian 3-0
J Belgio - Macedonia del Nord 0-0

Sabato 11 ottobre 2025

K Lettonia - Andorra 2-2
F Ungheria - Armenia 2-0
I Norvegia - Israele 5-0
E Bulgaria - Turchia 1-6
E Spagna - Georgia 2-0
F Portogallo - Repubblica d'Irlanda 1-0
I Estonia - Italia 1-3
K Serbia - Albania 0-1

OTTAVA GIORNATA

Domenica 12 ottobre 2025

H San Marino - Cipro 0-4
C Scozia - Bielorussia 2-1
L Isole Faroe - Cechia 2-1
C Danimarca - Grecia 3-1
G Lituania - Polonia 0-2
G Paesi Bassi - Finlandia 4-0
H Romania - Austria 1-0
L Croazia - Gibilterra 3-0

Lunedì 13 ottobre 2025

A Irlanda del Nord - Germania 0-1
A Slovacchia - Lussemburgo 2-0
B Slovenia - Svizzera 0-0
B Svezia - Kosovo 0-1
D Islanda - Francia 2-2
D Ucraina - Azerbaigian 2-1
J Macedonia del Nord - Kazakistan 1-1
J Galles - Belgio 2-4

Martedì 14 ottobre 2025

E Turchia - Georgia 4-1
E Spagna - Bulgaria 4-0
F Repubblica d'Irlanda - Armenia 1-0
F Portogallo - Ungheria 2-2
I Estonia - Moldavia 1-1
I Italia - Israele 3-0
K Andorra - Serbia 1-3
K Lettonia - Inghilterra 0-5

NONA GIORNATA

Giovedì 13 novembre 2025

D Azerbaigian - Islanda 0-2
F Armenia - Ungheria 0-1
I Norvegia - Estonia 4-1
D Francia - Ucraina 4-0
F Repubblica d'Irlanda - Portogallo 2-0
I Moldavia - Italia 0-2
K Andorra - Albania 0-1
K Inghilterra - Serbia 2-0

Venerdì 14 novembre 2025

G Finlandia - Malta 0-1
A Lussemburgo - Germania 0-2
A Slovacchia - Irlanda del Nord 1-0
G Polonia - Paesi Bassi 1-1
L Gibilterra - Montenegro 1-2
L Croazia - Isole Faroe 3-1

Sabato 15 novembre 2025

J Kazakistan - Belgio 1-1
E Georgia - Spagna 0-4
E Turchia - Bulgaria 2-0
H Cipro - Austria 0-2
J Liechtenstein - Galles 0-1
B Slovenia - Kosovo 0-2
B Svizzera - Svezia 4-1
C Grecia - Scozia 3-2
C Danimarca - Bielorussia 2-2
H Bosnia ed Erzegovina - Romania 3-1

DECIMA GIORNATA

Domenica 16 novembre 2025

F Ungheria - Repubblica d'Irlanda 2-3
F Portogallo - Armenia 9-1
D Azerbaigian - Francia 1-2
D Ucraina - Islanda 2-0
K Albania - Inghilterra 0-2
K Serbia - Lettonia 2-1
I Israele - Moldavia 4-1
I Italia - Norvegia 1-4

Lunedì 17 novembre 2025

A Irlanda del Nord - Lussemburgo 1-0
A Germania - Slovacchia 6-0
G Malta - Polonia 2-3
G Paesi Bassi - Lituania 4-0
L Cechia - Gibilterra 6-0
L Montenegro - Croazia 2-3

Martedì 18 novembre 2025

B Kosovo - Svizzera 1-1
B Svezia - Slovenia 1-1
C Bielorussia - Grecia 0-0
C Scozia - Danimarca 4-2
E Bulgaria - Georgia 2-1
E Spagna - Turchia 2-2
H Austria - Bosnia ed Erzegovina 1-1﻿
H Romania - San Marino 7-1
J Belgio - Liechtenstein 7-0
J Galles - Macedonia del Nord 7-1

Fase finale
Dall'11 giugno al 19 luglio 2026

