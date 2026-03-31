Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: tutti i risultati
martedì 31 marzo 2026
Intro articolo
Tutti i risultati delle Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026.
Contenuti top media
Corpo articolo
Le Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 si sono svolte da marzo a novembre 2025, mentre gli spareggi per gli ultimi posti alla fase finale sono stati disputati a marzo 2026.
I gironi sono indicati in grassetto.
Risultati spareggi
Finali
Martedì 31 marzo 2026
A Bosnia-Erzegovina - Italia 1-1 dts (Bosnia-Erzegovina vince 4-1 dcr)
B Svezia - Polonia 3-2
C Kosovo - Turchia 0-1
D Cechia - Danimarca 2-2 dts (Cechia vince 3-1 dcr)
Semifinali
Giovedì 26 marzo 2026
A Italia - Irlanda del Nord 2-0
A Galles - Bosnia-Erzegovina 1-1 dts (Bosnia-Erzegovina vince 4-2 dcr)
B Ucraina - Svezia 1-3
B Polonia - Albania 2-1
C Turchia - Romania 1-0
C Slovacchia - Kosovo 3-4
D Danimarca - Macedonia del Nord 4-0
D Cechia - Repubblica d'Irlanda 2-2 dts (Cechia vince 4-3 dcr)
Risultati fase a gironi
PRIMA GIORNATA
Venerdì 21 marzo 2025
G Malta - Finlandia 0-1
G Polonia - Lituania 1-0
H Cipro - San Marino 2-0
H Romania - Bosnia ed Erzegovina 0-1
K Andorra - Lettonia 0-1
K Inghilterra - Albania 2-0
Sabato 22 marzo 2025
J Liechtenstein - Macedonia del Nord 0-3
I Moldavia - Norvegia 0-5
L Montenegro - Gibilterra 3-1
I Israele - Estonia 2-1
J Galles - Kazakistan 3-1
L Cechia - Isole Faroe 2-1
SECONDA GIORNATA
Lunedì 24 marzo 2025
G Lituania - Finlandia 2-2
G Polonia - Malta 2-0
H Bosnia ed Erzegovina - Cipro 2-1
H San Marino - Romania 1-5
K Albania - Andorra 3-0
K Inghilterra - Lettonia 3-0
Martedì 25 marzo 2025
I Israele - Norvegia 2-4
I Moldavia - Estonia 2-3
J Liechtenstein - Kazakistan 0-2
J Macedonia del Nord - Galles 1-1
L Gibilterra - Cechia 0-4
L Montenegro - Isole Faroe 1-0
TERZA GIORNATA
Venerdì 6 giugno 2025
I Estonia - Israele 1-3
I Norvegia - Italia 3-0
J Macedonia del Nord - Belgio 1-1
J Galles - Liechtenstein 3-0
L Cechia - Montenegro 2-0
L Gibilterra - Croazia 0-7
Sabato 7 giugno 2025
H Bosnia ed Erzegovina - San Marino 1-0
G Malta - Lituania 0-0
K Andorra - Inghilterra 0-1
G Finlandia - Paesi Bassi 0-2
H Austria - Romania 2-1
K Albania - Serbia 0-0
QUARTA GIORNATA
Lunedì 9 giugno 2025
J Kazakistan - Macedonia del Nord 0-1
I Estonia - Norvegia 0-1
I Italia - Moldavia 2-0
J Belgio - Galles 4-3
L Isole Faroe - Gibilterra 2-1
L Croazia - Cechia 5-1
Martedì 10 giugno 2025
G Finlandia - Polonia 2-1
G Paesi Bassi - Malta 8-0
H Romania - Cipro 2-0
H San Marino - Austria 0-4
K Lettonia - Albania 1-1
K Serbia - Andorra 3-0
QUINTA GIORNATA
4 settembre 2025
J Kazakistan - Galles 0-1
E Georgia - Turchia 2-3
A Lussemburgo - Irlanda del Nord 1-3
A Slovacchia - Germania 2-0
E Bulgaria - Spagna 0-3
G Lituania - Malta 1-1
G Paesi Bassi - Polonia 1-1
J Liechtenstein - Belgio 0-6
Venerdì 5 settembre 2025
B Slovenia - Svezia 2-2
B Svizzera - Kosovo 4-0
C Grecia - Bielorussia 5-1
C Danimarca - Scozia 0-0
D Islanda - Azerbaigian 5-0
D Ucraina - Francia 0-2
I Moldavia - Israele 0-4
I Italia - Estonia 5-0
L Isole Faroe - Croazia 0-1
L Montenegro - Cechia 0-2
Sabato 6 settembre 2025
K Lettonia - Serbia 0-1
F Armenia - Portogallo 0-5
K Inghilterra - Andorra 2-0
F Repubblica d'Irlanda - Ungheria 2-2
H Austria - Cipro 1-0
H San Marino - Bosnia ed Erzegovina 0-6
SESTA GIORNATA
Domenica 7 settembre 2025
E Georgia - Bulgaria 3-0
J Macedonia del Nord - Liechtenstein 5-0
A Lussemburgo - Slovacchia 2-3
A Germania - Irlanda del Nord 3-1
E Turchia - Spagna 0-6
G Polonia - Finlandia 3-1
J Belgio - Kazakistan 6-0
Lunedì 8 settembre 2025
B Kosovo - Svezia 2-0
B Svizzera - Slovenia 3-0
C Bielorussia - Scozia 0-2
C Grecia - Danimarca 0-3
I Israele - Italia 4-5
L Gibilterra - Isole Faroe 0-1
L Croazia - Montenegro 4-0
Martedì 9 settembre 2025
D Azerbaigian - Ucraina 1-1
F Armenia - Repubblica d'Irlanda 2-1
D Francia - Islanda 2-1
F Ungheria - Portogallo 2-3
H Bosnia ed Erzegovina - Austria 1-2
H Cipro - Romania 2-2
I Norvegia - Moldavia 11-1
K Albania - Lettonia 1-0
K Serbia - Inghilterra 0-5
SETTIMA GIORNATA
Giovedì 9 ottobre 2025
C Bielorussia - Danimarca 0-6
C Scozia - Grecia 3-1
G Finlandia - Lituania 2-1
G Malta - Paesi Bassi 0-4
H Austria - San Marino 10-0
H Cipro - Bosnia ed Erzegovina 2-2
L Cechia - Croazia 0-0
L Isole Faroe - Montenegro 4-0
Venerdì 10 ottobre 2025
J Kazakistan - Liechtenstein 4-0
A Irlanda del Nord - Slovacchia 2-0
A Germania - Lussemburgo 4-0
B Kosovo - Slovenia 0-0
B Svezia - Svizzera 0-2
D Islanda - Ucraina 3-5
D Francia - Azerbaigian 3-0
J Belgio - Macedonia del Nord 0-0
Sabato 11 ottobre 2025
K Lettonia - Andorra 2-2
F Ungheria - Armenia 2-0
I Norvegia - Israele 5-0
E Bulgaria - Turchia 1-6
E Spagna - Georgia 2-0
F Portogallo - Repubblica d'Irlanda 1-0
I Estonia - Italia 1-3
K Serbia - Albania 0-1
OTTAVA GIORNATA
Domenica 12 ottobre 2025
H San Marino - Cipro 0-4
C Scozia - Bielorussia 2-1
L Isole Faroe - Cechia 2-1
C Danimarca - Grecia 3-1
G Lituania - Polonia 0-2
G Paesi Bassi - Finlandia 4-0
H Romania - Austria 1-0
L Croazia - Gibilterra 3-0
Lunedì 13 ottobre 2025
A Irlanda del Nord - Germania 0-1
A Slovacchia - Lussemburgo 2-0
B Slovenia - Svizzera 0-0
B Svezia - Kosovo 0-1
D Islanda - Francia 2-2
D Ucraina - Azerbaigian 2-1
J Macedonia del Nord - Kazakistan 1-1
J Galles - Belgio 2-4
Martedì 14 ottobre 2025
E Turchia - Georgia 4-1
E Spagna - Bulgaria 4-0
F Repubblica d'Irlanda - Armenia 1-0
F Portogallo - Ungheria 2-2
I Estonia - Moldavia 1-1
I Italia - Israele 3-0
K Andorra - Serbia 1-3
K Lettonia - Inghilterra 0-5
NONA GIORNATA
Giovedì 13 novembre 2025
D Azerbaigian - Islanda 0-2
F Armenia - Ungheria 0-1
I Norvegia - Estonia 4-1
D Francia - Ucraina 4-0
F Repubblica d'Irlanda - Portogallo 2-0
I Moldavia - Italia 0-2
K Andorra - Albania 0-1
K Inghilterra - Serbia 2-0
Venerdì 14 novembre 2025
G Finlandia - Malta 0-1
A Lussemburgo - Germania 0-2
A Slovacchia - Irlanda del Nord 1-0
G Polonia - Paesi Bassi 1-1
L Gibilterra - Montenegro 1-2
L Croazia - Isole Faroe 3-1
Sabato 15 novembre 2025
J Kazakistan - Belgio 1-1
E Georgia - Spagna 0-4
E Turchia - Bulgaria 2-0
H Cipro - Austria 0-2
J Liechtenstein - Galles 0-1
B Slovenia - Kosovo 0-2
B Svizzera - Svezia 4-1
C Grecia - Scozia 3-2
C Danimarca - Bielorussia 2-2
H Bosnia ed Erzegovina - Romania 3-1
DECIMA GIORNATA
Domenica 16 novembre 2025
F Ungheria - Repubblica d'Irlanda 2-3
F Portogallo - Armenia 9-1
D Azerbaigian - Francia 1-2
D Ucraina - Islanda 2-0
K Albania - Inghilterra 0-2
K Serbia - Lettonia 2-1
I Israele - Moldavia 4-1
I Italia - Norvegia 1-4
Lunedì 17 novembre 2025
A Irlanda del Nord - Lussemburgo 1-0
A Germania - Slovacchia 6-0
G Malta - Polonia 2-3
G Paesi Bassi - Lituania 4-0
L Cechia - Gibilterra 6-0
L Montenegro - Croazia 2-3
Martedì 18 novembre 2025
B Kosovo - Svizzera 1-1
B Svezia - Slovenia 1-1
C Bielorussia - Grecia 0-0
C Scozia - Danimarca 4-2
E Bulgaria - Georgia 2-1
E Spagna - Turchia 2-2
H Austria - Bosnia ed Erzegovina 1-1
H Romania - San Marino 7-1
J Belgio - Liechtenstein 7-0
J Galles - Macedonia del Nord 7-1
Fase finale
Dall'11 giugno al 19 luglio 2026