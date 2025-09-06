Classifica marcatori Qualificazioni Europee: Memphis Depay, Andrej Kramarić

L'attaccante dei Paesi Bassi, Memphis Depay, ha raggiunto il croato Andrej Kramarić a quota cinque gol in vetta alla classifica marcatori delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026.

Mikel Merino ha raggiunto il norvegese Erling Haaland e il ceco Patrik Schick a quota quattro gol dopo aver realizzato una tripletta nella vittoria della Spagna in Turchia, mentre il belga Kevin De Bruyne ha segnato il suo terzo e quarto gol delle qualificazioni europee.

Chi è il capocannoniere delle Qualificazioni Europee?

Classifica marcatori delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 5 Memphis Depay (Paesi Bassi)

5 Andrej Kramarić (Croazia) 4 Kevin De Bruyne (Belgio) 4 Erling Haaland (Norvegia)

4 Mikel Merino (Spagna)

4 Patrik Schick (Cechia) 3 Jérémy Doku (Belgio)

3 Edin Džeko (Bosnia-Erzegovina)

3 Gvidas Gineitas (Lituania)3 Harry Kane (Inghilterra)

3 Aleksandar Mitrović (Serbia)

3 Alexander Sørloth (Norvegia)

3 Youri Tielemans (Belgio)

Depay è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi dei Paesi Bassi segnando il suo 51° e 52° gol in nazionale nella combattuta vittoria per 3-2 in Lituania. Nella quinta giornata, Kramarić ha segnato il gol della vittoria in trasferta contro le Isole Faroe, portando a cinque il suo bottino di gol in tre partite di queste qualificazioni.

Haaland ha segnato in tutte e quattro le partite della Norvegia nelle qualificazioni europee (quattro vittorie), mentre Schick guidava la classifica in solitaria prima della sconfitta della Cechia per 5-1 contro la Croazia a giugno, in una partita in cui Kramarić ha segnato due gol.

La tripletta di Merino domenica a Konya lo ha portato a quattro gol, mentre la doppietta di De Bruyne contro il Kazakistan lo mantiene in corsa per il titolo di capocannoniere.

Guarda i quattro gol di Erling Haaland

Chi ha servito più assist nelle Qualificazioni Europee?

Il miglior assist man è il centrocampista Martin Ødegaard (Arsenal), che ha propiziato cinque dei 13 gol della Norvegia. Sorba Thomas (Galles) ha una media di un assist per ciascuna delle sue quattro presenze, mentre Ivan Perišić ha servito tre assist solo nella vittoria per 7-0 della Croazia su Gibilterra alla terza giornata.

5 Martin Ødegaard (Norvegia)

4 Sorba Thomas (Galles)

3 Ivan Perišić (Croazia)

3 Alexis Saelemaekers (Belgium)

3 Manor Soloman (Israel)

3 Lamine Yamal (Spain)

I quattro gol di Patrik Schick

Chi ha segnato una tripletta?

Aleksandar Mitrović (Serbia - Andorra 3-0, 10/06/2025)

Mikel Merino (Turchia - Spagna 0-6, 07/09/2025)

I migliori marcatori delle ultime qualificazioni

EURO 2024: Romelu Lukaku (Belgio) 14

Coppa del Mondo 2022: Harry Kane (Inghilterra), Memphis Depay (Paesi Bassi) 12

EURO 2020: Harry Kane (Inghilterra) 12

Coppa del Mondo 2018: Robert Lewandowski (Polonia) 16

EURO 2016: Robert Lewandowski (Polonia) 13

Coppa del Mondo 2014: Robin van Persie (Paesi Bassi) 11

EURO 2012: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 12

Coppa del Mondo 2010: Theofanis Gekas (Grecia) 10

EURO 2008: David Healy (Irlanda del Nord) 13

Coppa del Mondo 2006: Pauleta (Portogallo) 11

EURO 2004: Ermin Šiljak (Slovenia) 9

Coppa del Mondo 2002: Andriy Shevchenko (Ucraina) 10

EURO 2000: Raúl González (Spagna) 11