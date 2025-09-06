I migliori marcatori europei in nazionale: Cristiano Ronaldo in testa, Romelu Lukaku secondo e Robert Lewandowski terzo
sabato 6 settembre 2025
Intro articolo
Cristiano Ronaldo ha segnato 140 gol in nazionale. Chi sono gli altri grandi marcatori?
Contenuti top media
Corpo articolo
Cristiano Ronaldo è il primo calciatore europeo ad aver raggiunto i 100 gol in nazionale nell'autunno 2020 ed è il miglior cannoniere europeo a livello di nazionali. Il portoghese il 20 giugno ha festeggiato la sua 200esima partita in nazionale siglando la rete della vittoria all'89' nelle qualificazioni a UEFA EURO 2024 contro l'Islanda. Il 13 ottobre, con una doppietta contro la Slovacchia, ha propiziato l'accesso dei lusitani alle fasi finali di UEFA EURO 2024.
Il fuoriclasse portoghese ha superato il record di 84 reti di Ferenc Puskás durante il Mondiale FIFA 2018 e ha raggiunto quota 100 reti su calcio di punizione l'8 settembre 2020 in Svezia.
- I gol di Cristiano Ronaldo in nazionale: chi, dove, quando?
- Ronaldo: gol e record in UEFA Champions League
Con una doppietta nella vittoria delle qualificazioni europee contro la Repubblica d'Irlanda l'1 settembre 2021, ha stabilito il nuovo record mondiale di marcature in nazionale, scavalcando l'attaccante iraniano Ali Daei.
Poi è arrivato a quota 140 gol, diventando il primo giocatore a segnare in cinque Coppe del Mondo (gol contro il Ghana nel 2022) e trovando la rete contro la 48esima nazionale col gol sul finale contro la Scozia alla seconda giornata di UEFA Nations League 2024/25.
La top five dei migliori marcatori di sempre in nazionale
1. Cristiano Ronaldo (Portogallo)* – 140 gol in 222 presenze
2. Lionel Messi (Argentina)* – 114 in 194
3. Ali Daei (Iran) – 108 in 148
4. Sunil Chhetri (India)* – 95 in 154
5= Mokhtar Dahari (Malesia) – 89 in 142
5= Romelu Lukaku (Belgio) – 89 in 124
I migliori marcatori europei di sempre in nazionale
Cristiano Ronaldo (Portogallo)* – 140 gol in 222 presenze
Romelu Lukaku (Belgio)* – 89 in 124
Robert Lewandowski (Polonia)* – 85 in 159
Ferenc Puskás (Ungheria e Spagna) – 84 in 89
Sándor Kocsis (Ungheria) – 75 in 68
Harry Kane (Inghilterra)* – 73 in 108
Miroslav Klose (Germania) – 71 in 137
Edin Džeko (Bosnia ed Erzegovina)* – 70 in 142
Gerd Müller (Germania Ovest) – 68 in 62
Robbie Keane (Repubblica d'Irlanda) – 68 in 146
Zlatan Ibrahimović (Svezia) – 62 in 122
Aleksandar Mitrović (Serbia)* – 62 in 101
Imre Schlosser (Ungheria)* – 59 in 68
David Villa (Spagna) – 59 in 98
Olivier Giroud (Francia)* – 57 in 138
Jan Koller (Cechia) – 55 in 91
Joachim Streich (Germania Est) – 55 in 102
Wayne Rooney (Inghilterra) – 53 in 120
Poul Nielsen (Danimarca) – 52 in 38
Jon Dahl Tomasson (Danimarca) – 52 in 112
Lajos Tichy (Ungheria) – 51 in 72
Kylian Mbappé (Francia) – 51 in 91
Hakan Sükür (Turchia) – 51 in 112
Thierry Henry (Francia) – 51 in 123
Robin van Persie (Paesi Bassi) – 50 in 102
Memphis Depay (Paesi Bassi)* - 50 in 103
*ancora in attività
L'analisi dei gol di Ronaldo in nazionale
Casa o trasferta?
Ronaldo ha segnato 67 gol in casa (compresi i cinque segnati a UEFA EURO 2004 e alle Finals di UEFA Nations League 2019 in Portogallo), 42 in trasferta e 31 in campo neutro.
Vittorie, pareggi sconfitte
Ronaldo ha segnato in 92 partite del Portogallo, 78 delle quali vinte. Quando è andato a segno, la squadra ha anche collezionato sette pareggi e sette sconfitte.
Doppiette, triplette e poker
Ronaldo ha segnato 26 doppiette, 10 triplette, due poker e 56 gol singoli.
Gli avversari preferiti
11 Lussemburgo
7 Armenia, Lituania, Svezia
6 Andorra, Ungheria
5 Lettonia, Svizzera
A UEFA EURO 2020 ha aperto i suoi conti contro Germania e Francia; CR7, però, non ha mai colpito contro l'Italia o l'Inghilterra.
Gol per competizione
14 fasi finali EURO
8 fasi finali Coppa del Mondo
15 Nations League
41 qualificazioni EURO
38 qualificazioni Coppa del Mondo
2 Confederations Cup
22 amichevoli
Tutti i record di Cristiano Ronaldo
Capocannoniere di tutti i tempi in nazionale: 140
Capocannoniere ai Campionati Europei UEFA, incluse qualificazioni: 55
Capocannoniere alle fasi finali dei Campionati Europei UEFA: 14
A segno nel maggior numero di fasi finali di Campionati Europei UEFA: 5
Più gol segnati in gare ufficiali in nazionale: 114
Più gol segnati nelle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA: 38
A segno nel maggior numero di fasi finali di Coppa del Mondo: 5
Primo gol in una fase finale di UEFA Nations League: contro la Svizzera (semifinali, 05/06/2019, Oporto) – e prima tripletta
Dati aggiornati al 6 settembre 2025