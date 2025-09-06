I migliori marcatori europei in nazionale: Cristiano Ronaldo in testa, Romelu Lukaku secondo e Robert Lewandowski terzo

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore europeo ad aver raggiunto i 100 gol in nazionale nell'autunno 2020 ed è il miglior cannoniere europeo a livello di nazionali. Il portoghese il 20 giugno ha festeggiato la sua 200esima partita in nazionale siglando la rete della vittoria all'89' nelle qualificazioni a UEFA EURO 2024 contro l'Islanda. Il 13 ottobre, con una doppietta contro la Slovacchia, ha propiziato l'accesso dei lusitani alle fasi finali di UEFA EURO 2024.

Il fuoriclasse portoghese ha superato il record di 84 reti di Ferenc Puskás durante il Mondiale FIFA 2018 e ha raggiunto quota 100 reti su calcio di punizione l'8 settembre 2020 in Svezia.

Con una doppietta nella vittoria delle qualificazioni europee contro la Repubblica d'Irlanda l'1 settembre 2021, ha stabilito il nuovo record mondiale di marcature in nazionale, scavalcando l'attaccante iraniano Ali Daei.

Poi è arrivato a quota 140 gol, diventando il primo giocatore a segnare in cinque Coppe del Mondo (gol contro il Ghana nel 2022) e trovando la rete contro la 48esima nazionale col gol sul finale contro la Scozia alla seconda giornata di UEFA Nations League 2024/25.

1. Cristiano Ronaldo (Portogallo)* – 140 gol in 222 presenze

2. Lionel Messi (Argentina)* – 114 in 194

3.﻿ Ali Daei (Iran) – 108 in 148﻿

4. Sunil Chhetri (India)* – 95 in 154

5= Mokhtar Dahari (Malesia) – 89 in 142

5= Romelu Lukaku (Belgio) – 89 in 124

I migliori marcatori europei di sempre in nazionale

Grandi gol di Ronaldo con il Portogallo

Robert Lewandowski (Polonia)* – 85 in 159

Ferenc Puskás (Ungheria e Spagna) – 84 in 89

﻿Sándor Kocsis (Ungheria) – 75 in 68

Harry Kane (Inghilterra)* – 73 in 108

﻿Miroslav Klose (Germania) – 71 in 137

Edin Džeko (Bosnia ed Erzegovina)* – 70 in 142﻿

﻿﻿﻿Gerd Müller (Germania Ovest) – 68 in 62﻿

﻿Robbie Keane (Repubblica d'Irlanda) – 68 in 146

﻿Zlatan Ibrahimović (Svezia) – 62 in 122

Aleksandar Mitrović (Serbia)* – 62 in 101

Imre Schlosser (Ungheria)* – 59 in 68﻿

David Villa (Spagna) – 59 in 98﻿

Olivier Giroud (Francia)* – 57 in 138

Jan Koller (Cechia) – 55 in 91

Joachim Streich (Germania Est) – 55 in 102﻿

Wayne Rooney (Inghilterra) – 53 in 120

Poul Nielsen (Danimarca) – 52 in 38

Jon Dahl Tomasson (Danimarca) – 52 in 112

Lajos Tichy (Ungheria) – 51 in 72

Kylian Mbappé (Francia) – 51 in 91

Hakan Sükür (Turchia) – 51 in 112﻿

Thierry Henry (Francia) – 51 in 123﻿

Robin van Persie (Paesi Bassi) – 50 in 102

Memphis Depay (Paesi Bassi)* - 50 in 103

*ancora in attività

Casa o trasferta?

Ronaldo ha segnato 67 gol in casa (compresi i cinque segnati a UEFA EURO 2004 e alle Finals di UEFA Nations League 2019 in Portogallo), 42 in trasferta e 31 in campo neutro.

Vittorie, pareggi sconfitte

Ronaldo ha segnato in 92 partite del Portogallo, 78 delle quali vinte. Quando è andato a segno, la squadra ha anche collezionato sette pareggi e sette sconfitte.

Doppiette, triplette e poker

Ronaldo ha segnato 26 doppiette, 10 triplette, due poker e 56 gol singoli.

Gli avversari preferiti

11 Lussemburgo

7 Armenia, Lituania, Svezia

6 Andorra, Ungheria

5 Lettonia, Svizzera

A UEFA EURO 2020 ha aperto i suoi conti contro Germania e Francia; CR7, però, non ha mai colpito contro l'Italia o l'Inghilterra.

Gol per competizione

14 fasi finali EURO

8 fasi finali Coppa del Mondo

15 Nations League

41 qualificazioni EURO

38 qualificazioni Coppa del Mondo

2 Confederations Cup

22 amichevoli

Ronaldo segna il primo 'poker' col Portogallo

Tutti i record di Cristiano Ronaldo



Capocannoniere di tutti i tempi in nazionale: 140

Capocannoniere ai Campionati Europei UEFA, incluse qualificazioni: 55

Capocannoniere alle fasi finali dei Campionati Europei UEFA: 14

A segno nel maggior numero di fasi finali di Campionati Europei UEFA: 5

Più gol segnati in gare ufficiali in nazionale: 114

Più gol segnati nelle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA: 38

A segno nel maggior numero di fasi finali di Coppa del Mondo: 5

Primo gol in una fase finale di UEFA Nations League: contro la Svizzera (semifinali, 05/06/2019, Oporto) – e prima tripletta

Dati aggiornati al 6 settembre 2025