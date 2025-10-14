I 143 gol di Cristiano Ronaldo in nazionale: chi, dove, come, quando

Cristiano Ronaldo è diventato il secondo calciatore a superare i 100 gol in nazionale e ha ormai staccato l'iraniano Ali Daei, che prima di lui deteneva il record di gol in nazionale (109).

UEFA.com passa in rassegna le sue 225 gare in nazionale per scoprire come ha stabilito il nuovo record mondiale di 143 marcature. Quando ha segnato? Come? Chi sono le vittime preferite di Ronaldo? Chi gli ha servito più assist?

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo col Portogallo

Grandi gol di Ronaldo con il Portogallo

1. 12/06/04: fase a gironi EURO S1-2 contro Grecia (n), 93' - colpo di testa (assist: Luís Figo)

2. 30/06/04: semifinali EURO V2-1 contro Olanda (n), 26' - colpo di testa ( Deco)

3. 04/09/04: qualificazioni Coppa del Mondo V2-0 contro Lettonia (a), 57' - sinistro

4. 08/09/04: qualificazioni Coppa del Mondo V4-0 contro Estonia (h), 76' - colpo di testa (Deco)

5. 13/10/04: qualificazioni Coppa del Mondo V7-1 contro Russia (h), 39' - sinistro (Pauleta)

6. 13/10/04: qualificazioni Coppa del Mondo V7-1 contro Russia (h), 69' - destro

7. 17/11/04: qualificazioni Coppa del Mondo V5-0 contro Lussemburgo (a), 28' - colpo di testa (Deco)

8. 04/06/05: qualificazioni Coppa del Mondo V2-0 contro Slovacchia (h), 42' - calcio di punizione destro

9. 08/06 / 05: qualificazioni Coppa del Mondo V1-0 contro Estonia (a), 32' - colpo di testa (Figo)

10. 01/03/06: amichevole V3-0 contro Arabia Saudita (a), 30' - colpo di testa (Figo)

11. 01/03/06: amichevole V3-0 contro Arabia Saudita (a), 84' - sinistro (Hugo Viana)

12. 17/06/06: fase a gironi Coppa del Mondo V2-0 contro Iran (n), 80' - rigore destro

13. 07/10/06: qualificazioni EURO V3-0 contro Azerbaigian (h), 24' - sinistro (Deco)

14. 07/10/06: qualificazioni EURO V3-0 contro Azerbaigian (h), 63' - colpo di testa (Simão Sabrosa)

15. 15/11/06: qualificazioni EURO V3-0 contro Kazakistan (h), 30' - destro

16. 24/03/07: qualificazioni EURO V4-0 contro Belgio (h), 55' - colpo di testa (Ricardo Quaresma)

17. 24/03/07: qualificazioni EURO V4-0 contro Belgio (h), 75' - sinistro

18. 22/08/07: qualificazioni EURO P1-1 contro Armenia (a), 37' - sinistro

19. 08/09/07: qualificazioni EURO P2-2 contro Polonia (h), 73' - destro (Quaresma)

20. 17/10/07: qualificazioni EURO V2-1 contro Kazakistan (a), 91' - sinistro (Nani)

21. 11/06/08: fase a gironi EURO V3-1 contro Repubblica Ceca (n), 63' - destro (Deco)

22. 11/02/09: amichevole contro V1-0 Finlandia (h), 78' - rigore destro

23. 21/06/10: fase a gironi Coppa del Mondo V7-0 contro Corea del Nord (n), 87' - destro (Nani)

24 08/10/10: qualificazioni EURO V3-1 contro Danimarca (h), 85' - sinistro (Nani)

25. 12/10/10: qualificazioni EURO V3-1 contro Islanda (n), 3' - punizione di destro

26. 09/02/11: amichevole S1-2 contro Argentina (a), 20' - destro (João Pereira)

27. 10/08/11: amichevole V5-0 contro Lussemburgo (h), 43' - calcio di punizione destro

28. 02/09/11: qualificazioni EURO V4-0 contro Cipro (a), 35' - rigore destro

29. 02/09/11: qualificazioni EURO V4-0 contro Cipro (a), 85' - sinistro (Nani)

30. 11/10/11: qualificazioni EURO S2-1 contro Danimarca (a), 92' - punizione destro

31. 15/11/11: qualificazioni EURO V6-2 contro Bosnia-Erzegovina (h), 8' - calcio di punizione destro

32. 15/11/11: qualificazioni EURO V6-2 contro Bosnia ed Erzegovina (h), 53' - sinistro (João Moutinho)

33. 17/06/12: fase a gironi EURO V2-1 contro Olanda (n), 28' - destro (João Pereira)

34. 17/06/12: fase a gironi EURO V2-1 contro Olanda (n), 74' - destro (Nani)

I gol di Ronaldo in cinque edizioni di EURO

35. 21/06/12: quarti di finale EURO V1-0 contro Repubblica Ceca (n ), 79' - colpo di testa (Moutinho)

36. 15/08/12: amichevole V2-0 contro Panama (h), 51' - destro (Raul Meireles)

37. 07/09/2012: qualificazioni Coppa del Mondo V2-1 contro Lussemburgo (a), 28' - destro (Moutinho)

38. 02/06/13: amichevole S3-2 contro Ecuador (h), 23' - destro (Fábio Coentrão)

39. 06/10/13: amichevole V 1-0 contro Croazia (n), 36' - sinistro (Silvestre Varela)

40. 14/08/13: amichevole P1-1 contro Olanda (h), 87' - sinistro (Pepe)

41. 06/09/13: qualificazioni Coppa del Mondo V4-2 contro Irlanda del Nord (a), 68' - colpo di testa (Moutinho)

42. 06 / 13/09: qualificazioni Coppa del Mondo V4-2 contro Irlanda del Nord (a), 77' - colpo di testa (Coentrão)

43. 06/09/13: qualificazioni Coppa del Mondo V4-2 contro Irlanda del Nord (a), 83' - punizione di destro

44. 15/11/13: spareggi Coppa del Mondo V1-0 contro Svezia (h), 82 ' - colpo di testa (Miguel Veloso)

45. 19/11/13: spareggi Coppa del Mondo V3-2 contro Svezia (a), 50' - sinistro ( Moutinho)

46. 19/11/13: spareggi Coppa del Mondo V3-2 contro Svezia (a), 77' - sinistro (Hugo Almeida)

47. 19/11/13: spareggi Coppa del Mondo V3-2 contro Svezia (a), 79' - destro (Moutinho)

48. 05/03/14: amichevole V5-1 contro Camerun (h), 21' - destro (João Pereira)

49. 05/03/14: amichevole V5-1 contro Camerun ( h), 83' - (Miguel Veloso)

50. 26/06/14: fase a gironi Coppa del Mondo V2-1 contro Ghana (n), 80' - sinistro (Moutinho)

51. 14/10/14: qualificazioni EURO V1-0 contro Danimarca (a ), 95' - colpo di testa (Moutinho)

52. 14/11/14: qualificazioni EURO V1-0 contro Armenia (h), 72' - destro (Nani)

53. 13/06/15: qualificazioni EURO V3-2 contro Armenia (a), 29' - rigore destro

54. 13/06/15: qualificazioni EURO V3-2 contro Armenia (a), 55' - destro (Ricardo Carvalho)

55. 13/06/15: qualificazioni EURO V3-2 contro Armenia (a), 58' - destro

56. 29/03/16: amichevole V2-1 contro Belgio (h), 40' - colpo di testa (João Mário)

57. 08/06/16: amichevole V7-0 contro Estonia (h), 36' - colpo di testa (Quaresma)

58. 08 / 06/16: amichevole V7-0 contro Estonia (h), 45' - destro (João Mário)

59. 22/06/16: fase a gironi EURO P3-3 contro Ungheria (n), 50' - destro (João Mário)

60. 22 / 06/16: fase a gironi EURO P3-3 contro Ungheria (n), 62' - colpo di testa (Quaresma)

61. 06/07/16: semifinali EURO V2-0 contro Galles (n), 50' - colpo di testa (Raphaël Guerreiro)



Highlights EURO 2016 ﻿: Portogallo - Galles 2-0

62. 07/10/16: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 2' - sinistro

63. 07/10/16: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 4' - colpo di testa (Quaresma)

64. 07/16/10: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 47' - destro (André Gomes)

65. 07/10/16: qualificazione Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 68' - sinistro (José Fonte)

66. 10/10/16: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Isole Faroe (a), 65' - sinistro (João Mário)

67. 13/11/16: qualificazioni Coppa del Mondo V4-1 contro Lettonia (h), 28' - rigore destro

68 13/11/16: qualificazioni Coppa del Mondo V4-1 contro Lettonia (h), 85' - destro (Quaresma)

69. 25/03/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Ungheria (h), 36' - sinistro (André Silva)

70. 25/03/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Ungheria (h), 65' - punizione destro

71. 28/03/17: amichevole S2-3 contro Svezia (h), 18' - destro (Gelson Martins)

72. 09/06/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Lettonia (a), 41' - colpo di testa

73. 09/06/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Lettonia (a), 63' - colpo di testa

74. 21/06/17: Confederations Cup V1-0 contro Russia (n), 8' - colpo di testa (Guerreiro)

75. 24/06/17: Confederations Cup V4-0 contro Nuova Zelanda (n), 33' - rigore destro

76. 31/08/17: qualificazioni Coppa del Mondo V5-1 contro Isole Faroe (h), 3' - destro (Bernardo Silva)

77. 31/08/17: qualificazioni Coppa del Mondo V 5-1 contro Isole Faroe (h), 29' - rigore destro

78. 31/08/17: qualificazioni Coppa del Mondo V5-1 contro Isole Faroe (h), 64' - sinistro (William Carvalho)

79. 07/10/17: qualificazioni Coppa del Mondo V2-0 contro Andorra (a), 63' - sinistro

80. 23/03/18: amichevole V2-1 contro Egitto (n), 92' - colpo di testa (Quaresma)

81. 23/03/18: amichevole V2-1 contro Egitto (n), 94' - colpo di testa (Quaresma)

82. 15 / 18/06: fase a gironi Coppa del Mondo P3-3 contro Spagna (n), 4' - rigore destro

83. 15/06/18: fase a gironi Coppa del Mondo P3-3 contro Spagna (n), 44' - sinistro (Gonçalo Guedes)

84. 15/06/18: fase a gironi Coppa del Mondo P3-3 contro Spagna (n), 88' - punizione destro

85. 20/06/18: fase a gironi Coppa del Mondo V1-0 contro Marocco, 4' - colpo di testa (Moutinho)

86. 05/06/19: semifinali Nations League V3-1 contro Svizzera (n), 25' - calcio di punizione destro

87. 05/06/19: semifinali Nations League V3-1 contro Svizzera (n), 88' - destro (Bernardo Silva)

88. 05/06/19: semifinali Nations League V3-1 contro Svizzera (n), 90' - destro (Gonçalo Guedes)

89. 07/09/19: qualificazioni EURO V4-2 contro Serbia (a), 80' - destro (Bernardo Silva)



Highlights: Lituania - Portogallo 1-5

90. 10/09/19: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 7' - rigore destro

91. 10/09/19: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 62' - destro

92. 10/09/19: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 65' - destro (Bernardo Silva)

93. 10 / 19/09: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 76' - destro (Bernardo Silva)

94. 11/10/19: qualificazioni EURO V3-0 contro Lussemburgo (h), 65' - destro

95. 14/10/19: qualificazioni EURO S2-1 contro Ucraina (a), 72' - rigore destro

96. 14/11/19: qualificazioni EURO V6-0 contro Lituania (h), 7' - rigore destro

97. 14/11/19: qualificazioni EURO contro V 6-0 Lituania (h), 22' - destro (Gonçalo Paciência)

98. 14/11/19: qualificazioni EURO contro V6-0 Lituania (h), 65' - destro (Bernardo Silva)

99. 17/11/19: qualificazioni EURO V2-0 contro Lussemburgo (a), 86' - destro (Diogo Jota)

100. 08/09/20: Nations League - fase a leghe V2-0 contro Svezia (t) 45' – punizione di destro

101. 08/09/20: Nations League - fase a leghe V2-0 contro Svezia (t) 72' – destro (João Félix)

102. 11/11/2020: amichevole - V7-0 contro Andorra (c) - 85' di testa (Màrio Rui)

103. 30/03/21: qualificazioni mondiali V3-1 contro Lussemburgo (a) – 51' di destro﻿ (João Cancelo)

104. 09/06/21: amichevole - V 4-0 contro Israele (c), 44' – (Bruno Fernandes)

105. 15/06/21: fase a gironi EURO V 3-0 contro Ungheria (n), 87' – rigore di destro

106. 15/06/21: fase a gironi EURO V 3-0 contro Ungheria (n), 92' – sinistro (Rafa Silva)

107. 19/06/21: fase a gironi EURO S 2-4 contro Germania (n), 15' - sinistro (Diogo Jota)

108. 23/06/21: fase a gironi EURO P 2-2 contro Francia (n), 31' – rigore di destro

109. 23/06/21: fase a gironi EURO P 2-2 contro Francia (n), 60' – rigore di destro

110. 01/09/21: qualificazioni alla Coppa del Mondo V 2-1 contro Repubblica d'Irlanda (c), 89' – testa (Gonçalo Guedes)

111. 01/09/2021: qualificazioni alla Coppa del Mondo V 2-1 contro Repubblica d'Irlanda (c), 90'+6 – testa (João Mário)

112. 09/10/21: amichevole V 2-0 Qatar (c), 37' - sinistro (Diogo Dalot)

113. 12/10/21: qualificazioni alla Coppa del Mondo V 5-0 Lussemburgo (a), 8' – rigore destro

114. 12/10/21: qualificazioni alla Coppa del Mondo V 5-0 Lussemburgo (a), 13' – rigore destro

115. 12/10/21: qualificazioni alla Coppa del Mondo V 5-0 Lussemburgo (a), 87' – colpo di testa (Rúben Neves)

116. 05/06/22: fase a leghe Nations League V 4-0 Svizzera (c) 35' – ﻿destro (Diogo Jota﻿)

117. 05/06/22: fase a leghe Nations League V 4-0 Svizzera (c) 39' – destro (Diogo Jota﻿)

118. 22/11/22: fase a gironi Coppa del Mondo V 3-2 Ghana (n), 65' – destro su rigore

119. 23/03/23: qualificazioni EURO V4-0 contro Liechtenstein (c), 51' destro su rigore

120. 23/03/23: qualificazioni EURO V4-0 contro Liechtenstein (c), destro su punizione

121. 26/03/23: qualificazioni EURO V6-0 contro Lussemburgo (t), 9' - sinistro (Nuno Mendes)

122. 26/03/23: qualificazioni EURO V6-0 contro Lussemburgo (t), 31' - sinistro (Bruno Fernandes)

123. 20/06/23: qualificazioni EURO V1-0 contro Islanda (a), 89' – destro (Gonçalo Inácio)

124. 13/10/23: qualificazioni EURO V3-2 contro Slovacchia (h), 29' – destro su rigore

125. 13/10/23: qualificazioni EURO V3-2 contro Slovacchia (h), 72' – destro (Bruno Fernandes)

126. 16/10/23: qualificazioni EURO V 5-0 contro Bosnia-Erzegovina (t), 5' - destro su rigore

127. 16/10/23: qualificazioni EURO V 5-0 contro Bosnia-Erzegovina (t), 20' - destro (João Félix)

128. 16/11/23: qualificazioni EURO V 2-0 contro Liechtenstein (t), 46' – sinistro (Diogo Jota)

129. 24/11/24: amichevole V 3-0 contro Repubblica d'Irlanda (c), 50' – sinistro (Rúben Neves)130. 06/11/24: amichevole V 3-0 contro Repubblica d'Irlanda (c), 60' – sinistro (Diogo Jota)

131. 05/09/24: fase a leghe Nations League V 2-1 contro Croazia (c), 34' – destro (Nuno Mendes)

132. 08/09/24: fase a leghe Nations League V 2-1 contro Scozia (c), 88' – destro (Nuno Mendes)

133. 12/10/24: fase a leghe Nations League V 3-1 contro Polonia (t), 37' – sinistro (Rafael Leão)

134. 15/11/24: fase a leghe Nations League V 5-1 contro Polonia (c), 72' – destro su rigore

135. 15/11/24: fase a leghe Nations League V 5-1 contro Polonia (c), 87' – destro (Vitinha)

136. 23/03/25: quarti di finale Nations League V 5-2 dts contro Danimarca (c), 72' – destro

137. 04/06/25: semifinale Nations League, V2-1 contro Germania (n), 68' - destro

138. 08/06/25: finale Nations League P2-2 (5-3 dcr) contro Spagna (n), 61' - destro

139. 06/09/25: qualificazioni mondiali V 5-0 contro Armenia (t), 21' – destro

140. 06/09/25: qualificazioni mondiali V 5-0 contro Armenia (t), 46' – destro

141. 09/09/25: qualificazioni mondiali V 3-2 contro Ungheria (t), 58' – destro su rigore

142. 14/10/25: qualificazioni mondiali P 2-2 contro Ungheria (t), 22' – sinistro (Nélson Semedo)

143. 14/10/25: qualificazioni mondiali P 2-2 contro Ungheria (t), 45'+3 minute – destro (Nuno Mendes)

Quando sono stati realizzati i gol di Cristiano Ronaldo in nazionale?

Cristiano Ronaldo ha segnato 35 dei suoi gol dopo il 76' ©Getty Images

La media gol di Ronaldo con la sua nazionale non si discosta molto da quella in UEFA Champions League, dove è più pericoloso dopo l’intervallo come con la nazionale. Col Portogallo stranamente non ha un buon feeling col gol tra l’11’ e il 20’ ma si scatena tra il 76’ e il fischio finale.

1-10 minuti: 13 (5 rigori)

11-20 minuti: 5 (1)

21-30 minuti: 17 (4)

31-40 minuti: 16 (3)

41-fine primo tempo: 8

PRIMO TEMPO: 59

46-55 minuti: 13 (1)

56-65 minuti: 20 (3)

66-75 minuti: 13 (2)

76-85 minuti: 18 (2)

86-fine partita: 20 (3)

SECONDO TEMPO: 84

Come ha segnato Cristiano Ronaldo i suoi gol in nazionale?

Il destro di Ronaldo è l’arma letale più potente nel calcio per nazionali, ma CR7 ha anche segnato diversi gol di sinistro (pochi più che di testa). Punizioni e rigori rappresentano circa un quarto delle sue 138 reti in nazionale.

Sinistro: 33

Destro: 82

Testa: 28



Punizioni: 11

Gol su azione: 110

Rigori: 22

Contro quali squadre Ronaldo ha segnato in nazionale?

Highlights: Portogallo - Lituania 6-0

Il Lussemburgo è la vittima preferita di Ronaldo, autore di 11 gol in 11 partite contro la nazionale del Gran Ducato. Al secondo posto c’è l’Ungheria con nove gol subiti. Il campione portoghese ha inoltre realizzato sette gol alla Lituania (in tre partite!), all'Armenia (in cinque) e alla Svezia (in sette), e complessivamente ha fatto gol a 48 nazionali diverse. A UEFA EURO 2020 ha segnato contro Germania e Francia ma non è mai andato in gol contro Italia e Inghilterra.

Andorra: 6

Argentina: 1

Armenia: 7

Azerbaigian: 2

Belgio: 3

Bosnia ed Erzegovina: 4

Camerun: 2

Croazia: 2

Cipro: 2

Repubblica Ceca: 2

Danimarca: 4

Ecuador: 1

Egitto: 2

Estonia: 4

Isole Faroe: 4

Finlandia: 1

Francia: 2

Germania: 2

Ghana: 2

Grecia: 1

Ungheria: 9

Islanda: 2

Iran: 1

Israele: 1

Kazakistan: 2

Lettonia: 5

Liechtenstein: 3

Lituania: 7

Lussemburgo: 11

Marocco: 1

Olanda: 4

Nuova Zelanda: 1

Irlanda del Nord: 3

Corea del Nord: 1

Panama: 1

Polonia: 4

Qatar: 1

Repubblica d'Irlanda: 4

Russia: 3

Arabia Saudita: 2

Scozia: 1

Serbia: 1

Slovacchia: 3

Spagna: 4

Svezia: 7

Svizzera: 5

Ucraina: 1

Galles: 1

Chi ha fatto più assist a Cristiano Ronaldo nei suoi gol in nazionale?

João Moutinho ha fornito 8 assist a Cristiano Ronaldo in nazionale UEFA via Getty Images

In quanto ad assist, con otto a testa, Ricardo Quaresma e João Moutinho sono quelli che ne hanno fatti di più a Ronaldo.

André Gomes: 1

André Silva: 1

Bernardo Silva: 6

Bruno Fernandes: 3

Fábio Coentrão: 2

Deco: 5

Diogo Jota: 6

Diogo Dalot: 1

Gelson Martins: 1

Gonçalo Guedes: 3

Gonçalo Inácio: 1

Gonçalo Paciência: 1

Hugo Almeida: 1

Hugo Viana: 1

João Cancelo 1

João Mário: 4

João Moutinho: 8

Joåo Pereira: 3

João Félix: 2

José Fonte: 1

Luís Figo: 3

Mário Rui 1

Miguel Veloso: 2

Nani: 6

Nélson Semedo: 1

Nuno Mendes: 5

Pauleta: 1

Pedro Neto: 1

Pepe: 1

Ricardo Quaresma: 8

Rafa Silva: 2

Rafael Leão: 1

Raphaël Guerreiro: 2

Raul Meireles: 1

Ricardo Carvalho: 1

Rúben Neves: 2

Silvestre Varela: 1

Simão Sabrosa: 1

Vitinha: 1

William Carvalho: 1

Ultimo aggiornamento 14 ottobre 2025