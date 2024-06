Analisi di Paesi Bassi - Francia 0-0: Kanté domina il centrocampo e sfodera una prestazione d'altri tempi

Se le tendenze tattiche del torneo stanno ancora prendendo forma, UEFA EURO 2024 ci ha già regalato un'avvincente storia da raccontare.

Prima di questo mese, N'Golo Kanté non giocava per la Francia dal giugno 2022. Eppure, qui in Germania, sta giocando come se non fosse mai stato via. Nominato Player of the Match nella vittoria della prima giornata del Gruppo D contro l'Austria, il francese ha ritirato il premio ancora una volta dopo la grande prestazione nello 0-0 di ieri sera con i Paesi Bassi.

La cronaca di Paesi Bassi - Francia 0-0

"Tornare in nazionale è sempre speciale, e lo è ancora di più in un grande torneo come EURO", ha detto il centrocampista francese.

Per un 33enne che ha trascorso il 2023/24 in Arabia Saudita con l'Al-Ittihad, il suo rendimento fisico è stato impressionante. Contro l'Austria ha coperto più distanza di qualsiasi altro francese (11,77 km) e ha fatto lo stesso a Lipsia (11,02 km), impressionando il team di osservatori tecnici UEFA con la sua resistenza e mobilità nell'arco dell'intera partita. Non a caso, quando gli è stato chiesto di parlare di lui, l'allenatore della Francia, Didier Deschamps, ha risposto scherzando: "È ancora là fuori a correre!"

Deschamps vi dirà che il suo gioco è molto di più, naturalmente, e gli osservatori tecnici UEFA, Fabio Capello e Ioan Lupescu, sono stati concordi: "È eccezionale perché, prima di tutto, è un giocatore molto intelligente. La gente dice: 'Corre molto', ma se guardate i suoi movimenti, vedrete che è un giocatore molto intelligente che sa sempre trovarsi al posto giusto nel momento giusto".

L'analisi tattica: i movimenti di Kanté

Il video qui sopra evidenzia i suoi movimenti, sia in fase difensiva che offensiva, e inizia con un esempio del suo lavoro in avanti. Con Aurélien Tchouameni titolare a centrocampo alla sua prima apparizione dall'8 maggio, Kanté "ha potuto concentrarsi un po' di più sull'attacco", secondo gli osservatori.

Così, nella prima clip, lo vediamo trovare un varco e ricevere il passaggio da Tchouameni prima di effettuare un dribbling tra le linee e servire un pallone ad Antoine Griezmann - uno dei suoi tre passaggi chiave che hanno portato a una delle occasioni più nitide della partita.

Questa sequenza è l'emblema del suo apporto alla fase offensiva in una serata in cui, tra i giocatori della Francia, è stato il secondo dietro a Griezmann per ricezione del pallone tra le linee (17). Il centrocampista inoltre ha prodotto 11 azioni di sfondamento tra le linee (come quella del video) nonché cinque palloni condotti tra i reparti. Solo Dayot Upamecano e Tchouameni (con 12 a testa) sono riusciti a fare di più.

Nella seconda clip, passiamo al suo lavoro difensivo. I suoi movimenti sono di nuovo evidenti quando torna ad aiutare la difesa. Dopo aver bloccato la corsia di passaggio a Memphis Depay, fa un'accelerazione delle sue sul breve per deviare il tiro di Tijjani Reijnders.

In generale, in fase di non possesso, Kanté ha fatto registrare alcuni numeri degni di nota: con 22 pressioni è stato il secondo della Francia dietro ad Adrien Rabiot (31), mentre i suoi quattro contro-pressing hanno rappresentato il numero più alto per i Bleus.

"È stato fondamentale in fase difensiva per tutta la partita", hanno aggiunto gli osservatori, e la clip finale lo mostra di nuovo al posto giusto quando torna ad aiutare i difensori centrali. Kylian Mbappé sarà anche mancato, ma Kanté è tornato - e nonostante gli anni, sembra più in forma che mai.