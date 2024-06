Osservatori tecnici UEFA a EURO 2024

Gli osservatori tecnici UEFA monitoreranno UEFA EURO 2024 in modo approfondito, con statistiche e video che consentiranno loro di compilare report dettagliati sugli ultimi sviluppi in campo tecnico. Le loro conclusioni verranno condivise dalla comunità calcistica per avere un resoconto dinamico del panorama calcistico.

Chi sono gli osservatori tecnici UEFA a UEFA EURO 2024?

Fabio Capello

Ioan Lupescu

Michael O'Neill

David Moyes

Aljoša Asanović

Rafael Benítez

Rafael Benítez è tra gli osservatori tecnici di EURO 2024 Getty Images

Avram Grant

Packie Bonner

Frank de Boer

Ole Gunnar Solskjær

Ole Gunnar Solskjær è uno degli osservatori tecnici di UEFA EURO 2024 Getty Images

Aitor Karanka

Jean-Francois Domergue

Cosa fanno gli osservatori tecnici UEFA?

Durante ogni partita, gli osservatori tecnici analizzano le azioni dal punto di vista dell'allenatore. Inoltre, gli osservatori tecnici di EURO 2024 selezionano il Player of the Match di ogni partita e si riuniscono per decidere la squadra, il giocatore, il giovane e il gol del torneo.

Dopo ogni incontro, l'osservatore tecnico responsabile compila un report sulla partita, utilizzando video e dati per illustrare dati tecnici e tattici interessanti. È disponibile l'accesso a più angolazioni delle telecamere (immagini televisive, filmati tattici e da dietro la porta), che possono essere inserite nel report. I video possono anche essere migliorati con strumenti all'avanguardia per aggiungere contesto ai punti che l'osservatore desidera evidenziare.

I dati sulle partite – dal numero di passaggi, tiri o cross ai dati più avanzati sulle distanze percorse, le velocità massime o le posizioni medie in campo – aggiungono ulteriore contesto in aree come l'analisi dei sistemi di gioco, i modelli di gol, i calci piazzati, i portieri, i contropiede, il ruolo dei terzini e gli esterni a piedi invertiti.

Durante un torneo ad alta intensità come EURO 2024, l’accesso rapido a video e dati offrirà più tempo per l’analisi tattica, il dibattito e i trend rispetto ai tornei precedenti, offrendo un quadro più completo agli allenatori e agli istruttori degli allenatori.

Un osservatore tecnico esperto delle competizioni per club che sarà a EURO 2024 come Ct del Portogallo è Roberto Martínez, che ha spiegato: "Invece di guardare la partita solo per un motivo specifico – in quanto allenatore della nazionale – la guardi in modo più olistico, apprezzando lo sviluppo del gioco e della competizione stessa. Possiamo osservare diversi tipi di prestazioni – da parte dei giovani ad esempio – o il modo in cui la competizione diventa più dura fisicamente e tatticamente a seconda delle nuove tendenze".

Come viene scelto il Player of the Match dagli osservatori tecnici UEFA?

Gli osservatori tecnici UEFA hanno anche il compito di votare il Player of the Match di ogni partita in Germania. Per le loro selezioni, devono valutare quali giocatori abbiano dato un contributo straordinario in alcuni o in tutti i seguenti modi: evidenziando grandi doti in attacco o in difesa, prendendo parte ad azioni decisive in attacco o in difesa, dimostrando maturità tattica ed efficienza e giocando con un atteggiamento propositivo e rispettoso.

Oltre ai premi Player of the Match, gli osservatori contribuiscono anche alle decisioni per i premi di miglior giocatore, migliore giovane e squadra ideale del torneo. Per i due premi individuali si cerca il giocatore che abbia offerto le migliori prestazioni in tutto il Campionato Europeo, mentre il premio per il migliore giovane è destinato a giocatori di età pari o inferiore a 23 anni (ovvero nati a partire dal 1 gennaio 2002).

Perché la UEFA compila relazioni tecniche sulle sue competizioni?

Divulgare informazioni dall'alto verso il basso è la ragion d'essere della relazione tecnica. Fornendo spiegazioni dettagliate e ragionate sulle tendenze attuali, la UEFA migliora la comprensione del calcio a tutti i livelli. Come ha affermato David Moyes, osservatore tecnico ed ex allenatore di West Ham e Manchester United: "Le idee che hai osservando gli allenatori ai massimi livelli possono essere utili fino alle categorie più giovani".

Quando la UEFA ha condotto un sondaggio tra le federazioni nazionali in occasione della Conferenza sulla formazione degli allenatori tenutasi a Belfast nel 2017, le relazioni tecniche UEFA hanno ricevuto un punteggio di 82/100 e da allora si sono visti miglioramenti significativi nella qualità dei dati.

Quando ha iniziato la UEFA a compilare le relazioni tecniche?

Anche se i membri del Comitato Tecnico avevano già contribuito alle revisioni dei tornei, i resoconti tecnici UEFA hanno preso il via a EURO '96, quando la UEFA ha schierato una squadra di cinque osservatori: Gérard Houllier, Daniel Jeandupeux, Rinus Michels, Tommy Svensson e Roy Hodgson.

I report, che venivano compilati regolarmente sui tornei giovanili, femminili e di futsal della UEFA, sono poi stati ampliati alle competizioni per club. La finale di Champions League del 1999 tra Manchester United e Bayern München è stata la prima partita di club a ricevere un trattamento completo dagli osservatori tecnici.

Attualmente, la UEFA dispone di un'importante libreria di report e dati sui precedenti tornei. Questi si aggiungono a un resoconto dettagliato dell'evoluzione delle tattiche a ogni livello del calcio europeo, utile tanto agli storici quanto agli allenatori moderni.

Quali qualifiche devono avere gli osservatori tecnici UEFA?

Gli osservatori tecnici sono scelti per la loro competenza ed esperienza da allenatore e per la loro comprensione dettagliata del calcio.

Chi utilizza il materiale prodotto dal Panel degli Osservatori Tecnici?

I contenuti realizzati dal Panel degli Osservatori Tecnici UEFA vengono condivisi settimanalmente con tutte le federazioni nazionali e i club del territorio UEFA. Sono pensati su misura per i professionisti che lavorano nel calcio di base, nello sviluppo dei giovani elite o nel calcio di massimo livello.

Ci sono novità per EURO 2024?

A Nyon, la UEFA ha allestito un centro dove 10-12 analisti delle prestazioni, analisti di dati e ingegneri dati lavorano a tutte le partite di EURO 2024. Ogni gara viene analizzata da un osservatore tecnico UEFA supportato da un analista a Nyon.

Grazie a questo hub di analisi delle prestazioni, la UEFA può creare contenuti tecnici per i tifosi e tutti gli altri portatori di interesse durante il torneo.

I contenuti vengono poi consolidati nella relazione tecnica ufficiale della UEFA, che sarà pubblicata quattro settimane dopo la finale a Berlino.

Come spiegano il loro ruolo gli osservatori tecnici?

David Moyes, ex allenatore del West Ham e del Manchester United

"La cosa più gratificante è discutere di tante cose con persone che hanno opinioni e modi di vedere le cose diversi. È davvero bello farne parte e ho portato con me informazioni e idee sia da EURO che dalla Nations League. Le idee che hai osservando gli allenatori ai massimi livelli possono essere sfruttate fino alle categorie più giovani".

Ole Gunnar Solskjær, ex allenatore del Molde e del Manchester United

"Il mio ruolo consiste nell'andare alle partite e analizzare la qualità tecnica e l'approccio tattico, oltre a scegliere il Player of he Match. È davvero un ottimo modo per osservare da vicino le squadre più forti e stare al passo con le tendenze. Posso anche incontrare nuovi e vecchi amici in un ambiente più rilassato".

Aitor Karanka, ex allenatore di Middlesbrough, Nottingham Forest e Granada

"Fare l'osservatore tecnico UEFA è entusiasmante. Mi permette di rimanere in stretto contatto con il calcio, attraverso la lente dell'allenatore, e di condividere le mie idee con la squadra UEFA. Il vantaggio principale è che mi permette di vedere nuove idee, stili e sistemi si gioco. Inoltre, imparo molto dai resoconti dei miei colleghi perché offrono un altro punto di vista".