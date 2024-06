Le squadre che hanno superato i gironi di EURO 2024

L'ultima giornata della fase a gironi di UEFA EURO 2024 si è conclusa e gli abbinamenti degli ottavi di finale sono stati confermati. Ecco come sono andate le cose.

Chi è qualificato agli ottavi di finale e chi fuori dai giochi? Agli ottavi di finale da vincitrici dei gironi: Austria, Inghilterra, Germania, Portogallo, Romania, Spagna Agli ottavi di finale da seconde classificate: Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Svizzera, Turchia Agli ottavi di finale da migliori terze classificate: Georgia, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia Non si sono qualificate agli ottavi: Albania, Croazia, Cechia, Polonia, Scozia, Serbia, Ucraina, Ungheria

Accedono agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze.

Le sfide degli ottavi di finale

La Germania è qualificata agli ottavi di finale come vincitrice del girone.

La Svizzera è qualificata agli ottavi di finale come seconda classificata.

L'Ungheria ha chiuso al terzo posto ed è eliminata.

La Scozia ha chiuso al quarto posto ed è eliminata.

La Spagna è qualificata agli ottavi di finale come vincitrice del girone.

L'Italia è qualificata agli ottavi di finale come seconda classificata.

La Croazia ha chiuso al terzo posto ed è eliminata.

L'Albania ha chiuso al quarto posto ed è eliminata.

L'Inghilterra è qualificata agli ottavi di finale come vincitrice del girone.

La Danimarca è qualificata agli ottavi di finale come seconda classificata (davanti alla Slovenia per punti disciplina).

La Slovenia si è qualificata agli ottavi di finale come una delle migliori terze.

La Serbia ha chiuso al quarto posto ed è eliminata.

L'Austria è qualificata agli ottavi di finale come vincitrice del girone.

La Francia è qualificata agli ottavi di finale come seconda classificata.

I Paesi Bassi si sono qualificati agli ottavi di finale come una delle migliori terze.

La Polonia ha chiuso al quarto posto ed è eliminata.

La Romania è qualificata agli ottavi di finale come vincitrice del girone.

Il Belgio è qualificato agli ottavi di finale come secondo classificato.

La Slovacchia si è qualificata agli ottavi di finale come una delle migliori terze.

L'Ucraina ha chiuso al quarto posto ed è eliminata.

Il Portogalloè qualificato agli ottavi di finale come vincitrice del girone.

La Turchia è qualificata agli ottavi di finale come seconda classificata.

La Georgia si è qualificata agli ottavi di finale come una delle migliori terze.

La Cechia ha chiuso al quarto posto ed è eliminata.

Criteri di spareggio nei gironi

Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti al termine della fase a gironi, per determinarne la classifica verranno applicati i seguenti criteri nell'ordine indicato:

a. numero di punti ottenuti negli scontri tra le squadre in questione

b. differenza reti negli scontri tra le squadre in questione

c. gol segnati negli sconti tra le squadre in questione

d. se, dopo aver applicato i criteri da a) a c) le due squadre presentano ancora una classifica equivalente, tali criteri vengono riapplicati esclusivamente alle partite tra le squadre rimanenti per stabilire la classifica finale. Se questa procedura non porta a un verdetto, si applicano i criteri da e) a i) alle due o più squadre ancora in parità

e. differenza reti in tutte partite del girone

f. gol segnati in tutte le partite del girone

g. punteggio disciplinare totale basato solo sulle ammonizioni ed espulsioni ricevute da giocatori e funzionari in tutte le partite del girone (espulsione diretta = 3 punti, ammonizione = 1 punto, espulsione per doppia ammonizione = 3 punti)

h. posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee. Se è coinvolta la Germania (nazione ospitante), si procede al sorteggio

Se due squadre che hanno lo stesso numero di punti e lo stesso numero di gol segnati e subiti giocano l'ultima partita del girone e sono ancora in parità al termine della gara, la loro classifica finale sarà determinata ai calci di rigore, a condizione che nessun'altra squadra del girone abbia lo stesso numero di punti al termine di tutte le partite. Nel caso in cui più di due squadre abbiano lo stesso numero di punti, valgono i criteri elencati al Paragrafo 20.01.

La situazione prevista dall'articolo 20.02 del regolamento della competizione (calci di rigore in caso di perfetta parità) non può essere applicata a nessuno dei gironii.

Come vengono decise le quattro migliori terze

Con riferimento all'articolo 21.03, i risultati delle terze classificate vengono confrontati in base alle tre partite della fase a gironi secondo i seguenti criteri:

a. numero di punti

b. differenza reti

c. numero di gol segnati

d. numero di vittorie

e. punteggio disciplinare totale basato solo sulle ammonizioni ed espulsioni ricevute in tutte le partite del girone (espulsione diretta = 3 punti, ammonizione = 1 punto, espulsione per doppia ammonizione = 3 punti)

f. posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee. Se è coinvolta la Germania (nazione ospitante), si procede al sorteggio

Una volta determinate le quattro migliori terze, l'articolo 21.05 del regolamento spiega come vengono assegnate ai rispettivi incontri.

Le migliori terze classificate